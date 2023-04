Mehrere Fahrräder in Garage sichergestellt – (FOTO)

Heidelbeg (ots) – Am 10. April 2023 konnten mehrere, mutmaßlich gestohlene Fahrräder in einer Garage im Stadtteil Boxberg sichergestellt werden. Ein Anzeigenerstatter meldete sich telefonisch bei der Polizei, weil er sein bereits am 01. April entwendetes Fahrrad mittlerweile mittels eines „Peilsenders“ in der betreffenden Garage geortet hatte. Da der Eigentümer bzw. Mieter der Garage nicht kurzfristig ermittelt werden konnte, wurde ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt und das Tor mithilfe der Feuerwehr geöffnet.

Darin befanden sich insgesamt zehn Fahrräder, darunter das des Anzeigenerstatters. Die Fahrräder wurden sichergestellt und das Tor mittels eines neuen Schlosses verschlossen.

Noch am selben Tag erschien der Besitzer der Garage beim Polizeirevier Heidelberg-Süd und fragte nach dem Verbleib der Fahhräder. Er gab an, diese alle nach und nach auf einem Flohmarkt gekauft zu haben. Dies wird nach jetzigem Stand der Ermittlungen jedoch angezweifelt.

Neben dem Fahrrad des Anzeigenerstatters konnte noch ein weiteres einem angezeigten Diebstahl zugeordnet werden. Wer seines unter den verbliebenen acht Fahrrädern erkennt und geeignete Nachweise für sein Eigentum hat, meldet sich bitte beim Polizeiposten Heidelberg-Emmertsgrund, der die weiteren Ermittlungen führt, unter der Telefon-Nummer: 06221 381518.

Räuberischer Diebstahl im Supermarkt – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Mittwochabend gegen 19:30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter diverse Artikel eines Supermarktes in der Heinrich-Fuchs-Straße. Nachdem der Täter das Diebesgut in seinen Rucksack gesteckt hatte und das Geschäft verlassen wollte, wurde dieser zunächst von einer Mitarbeiterin des Supermarktes angesprochen.

Da der Verdächtige auf mehrfache Aufforderungen stehen zu bleiben nicht reagierte, ergriff die Mitarbeiterin seinen Rucksack. Der Täter entriss sich jedoch aus dem Griff und begab sich in Richtung des Ausgangs. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte das Geschehen und stellte sich dem Flüchtigen in den Weg.

Schließlich kam es vor der Filiale zwischen dem Täter, einem Supermarktmitarbeiter sowie dem hilfsbereiten Zeugen zu einem Gerangel. Durch enormen Kraftaufwand riss der Täter sich erneut los und flüchtete fußläufig in Richtung Felix-Wankel-Straße.

Die Videoaufzeichnungen des Supermarktes werden derzeit durch die Ermittlerinnen und Ermittler ausgewertet. Die Höhe des Diebstahlschadens ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen wegen des räuberischen Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, insbesondere der am Geschehen beteiligte Zeuge, werden gebeten sich mit

dem Polizeirevier Heidelberg-Süd in Verbindung zu setzen, Tel: 06221/3418-0.