PKW durchbricht Schaufensterscheibe und verletzt 2 Kinder leicht

Dossenheim (ots) – Am heutigen Freitag 14.04.2023 gegen 09:30 Uhr ereignete sich ein Unfall in der Ringstraße, bei dem eine Autofahrerin beim Anfahren aus bisher ungeklärter Ursache durch die Fensterscheibe eines Geschäfts fuhr. Nach aktuellen Ermittlungen standen zum Unfallzeitpunkt zwei Kinder vor dem Laden, welche vor der Kollision mit dem Schaufenster ebenfalls vom PKW erfasst und dadurch leicht verletzt wurden.

Beide Kinder wurden in ein nahe gelgenes Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Zum aktuellen Schadensbild können noch keine Angaben gemacht werden. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Polizei sucht Zeugen nach Nötigung im Straßenverkehr

Leimen (ots) – Am gestrigen Donnerstag 13.04.2023 gegen 15:00 Uhr, soll ein Fahrer bzw. eine Fahrerin eines Opel in der Lessingstraße eine 44-jährige VW-Fahrerin, die gemeinsam mit ihrem Kind unterwegs war, durch eine rücksichtslose Fahrweise genötigt haben. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Die 44-Jährige sowie der unbekannte Opel-Fahrer bzw. die unbekannte Opel-Fahrerin ordneten sich an einer roten Ampel in der Kurfürstenanlage zum Linksabbiegen ein. Bei der Weiterfahrt in die Lessingstraße setzte sich der auf der rechten Abbiegespur befindliche Opel-Fahrer leicht nach vorne ab und wechselte plötzlich unachtsam auf die linke Fahrspur der 44-Jährigen.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, legte die 44-Jährige eine Vollbremsung ein. Der unter Schock stehenden 44-Jährigen gelang es noch ein Foto von dem Opel zu fertigen und begab sich anschließend auf das Polizeirevier Wiesloch um eine Anzeige wegen Nötigung zu erstatten.

Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, werden gebeten, sich an den Verkehrsdienst Heidelberg, unter der Tel: 0621 / 174- 4111, zu melden.

Autofahrerin verursacht Unfall und flüchtet – 82-jähriger Radfahrer verletzt

Eppelheim (ots) – Am Freitag 14.04.2023 gegen 11 Uhr verursachte eine unbekannte BMW-Fahrerin im Kreuzungsbereich Lessingstraße/Seestraße einen Verkehrsunfall, bei dem ein 82-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Die Unfallverursacherin flüchtete.

Der 82-jährige Radfahrer fuhr mit seinem Fahrrad die Seestraße entlang. Die BMW-Fahrerin musste aufgrund der Verkehrslage innerhalb des Kreuzungsbereichs der Lessingstraße anhalten. Als der Radfahrer vor dem BMW vorbeifuhr, stieß die Autofahrerin ein Stück nach vorne und kollidierte hierbei mit der mit dem Hinterrad des 82-Jährigen.

Durch den Zusammenstoß verlor der Radfahrer das Gleichgewicht und stürzte zu Boden, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Die BMW-Fahrerin stieg daraufhin aus ihrem Fahrzeug und begab sich zu dem 82-Jährigen. Als dieser sich nach ihren Personalien erkundigte, verweigerte die BMW-Fahrerin die Auskunft und entfernte sich von der Örtlichkeit.

Die Fahrzeugführerin konnte wie folgt beschrieben werden:

ca. 35-40 Jahre alt; osteuropäischer Akzent. Bei dem BWM handelte es sich um ein 3-er Modell mit „perlweißer“ Lackierung und einer Heidelberger-Zulassung.

Der Radfahrer begab sich anschließend auf das Polizeirevier Heidelberg-Süd, um Anzeige wegen einer Verkehrsunfallflucht sowie der fahrlässigen Körperverletzung zu erstatten. Die Polizeibeamten haben nun die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel: 06221-34180, in Verbindung zu setzen.