Unfall zwischen Fußgängerin und schwarzem Audi – Zeugen gesucht

Kassel-Wesertor (ots) – An Donnerstag 13.04.2023 kam es gegen 20:05 Uhr an der Weserspitze in Kassel zu einem Unfall zwischen einem Auto und einer Fußgängerin, zu dem die Ermittler der Kasseler Polizei nun um Zeugenhinweise bitten. Wie die 27-jährige Fußgängerin am späten Abend beim Polizeirevier Mitte schilderte, war sie zu dieser Zeit von der Fuldatalstraße kommend über die Weserstraße gelaufen, um die Haltestelle „Weserspitze“ zu erreichen.

Als sie gerade den linken Fahrstreifen überquerte, wurde sie von einem in Richtung Ihringshäuser Straße fahrenden Auto am linken Bein erfasst und stürzte zu Boden. Da sie nach eigenen Angaben unter Schock stand, rappelte sie sich schnell auf und lief zur Haltestelle, wo sie in einen Bus stieg. Erst anschließend bemerkte die 27-Jährige, dass sie sich an der Hand verletzt hatte und blutete.

Die Frau aus Kassel ging daraufhin zur Polizei, um den Unfall zu melden. Eine genaue Beschreibung des Pkws konnte sie nicht abgeben, dieser soll aber schwarz gewesen sein.

Der Unfall war durch eine Zeugin beobachtet worden, die sich ebenfalls am Abend bei der Polizei meldete. Sie berichtete, dass der Autofahrer weitergefahren sei, nachdem die Fußgängerin aufgestanden und weggelaufen war. Es soll sich bei dem Pkw um einen schwarzen, größeren Audi gehandelt haben. Dieser wurde von einem ca. 30 Jahre alten Mann mit schwarzen Haaren und einem langen, vollen Bart gesteuert, so die Zeugin.

Wer den Unfall beobachtet hat und den Ermittlern der Kasseler Polizei Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100.

Unfallflucht in Pestalozzistraße – Polizei sucht Zeugen

Kassel-Vorderer Westen (ots) – Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nach Zeugen eines Unfalls, der sich in der Zeit zwischen Karsamstag, 14:00 Uhr und Ostermontag, 16:30 Uhr, in der Pestalozzistraße in Kassel ereignet hat. Ein Mann aus Kassel hatte in diesem Zeitraum seinen Firmenwagen, einen schwarzen Audi A6, zwischen der Herkulesstraße und dem Goethestern am rechten Fahrbahnrand geparkt.

Bei seiner Rückkehr zum Auto musste er den erheblichen Unfallschaden an der hinteren linken Fahrzeugseite feststellen, die der Straße zugewandt war. Vom Verursacher des Schadens in Höhe von 5.000 Euro, der vermutlich beim Vorbeifahren gegen den abgestellten Audi gestoßen war, fehlte jede Spur.

Zeugen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben und Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

ROADPOL – Speedmarathon“ – europaweiter Verkehrsaktionstag

Kassel (ots) – Am Freitag 21.04.2023 findet der europaweite Verkehrsaktionstag „Speedmarathon“ statt und auch die hessische Polizei macht an diesem Tag einmal mehr auf die Gefahren und Folgen zu schnellen Fahrens aufmerksam. Zwischen 06 Uhr und 22.00 Uhr geraten Rasende verstärkt ins Visier der Geschwindigkeitsmessungen.

Sämtliche Messstellen werden im Vorfeld über die Medien bekannt gegeben.

Geschwindigkeit entscheidet bei Unfällen über Leben und Tod

Die Unfallursache Geschwindigkeit gehört dauerhaft zu den häufigsten Unfallursachen auf hessischen Straßen. Polizeioberrat Stefan Jilg, Leiter der Direktion Verkehrssicherheit und Sonderdienste im Polizeipräsidium Mittelhessen und hessenweiter Koordinator des „Speedmarathon 2023“, macht deutlich:

„Rasen kostet Menschenleben! Das wollen die Polizistinnen und Polizisten mit dem Speedmarathon allen Verkehrsteilnehmenden ins Bewusstsein rufen. Wir geben alle hessischen Messstellen an diesem Tag bekannt, das zeigt deutlich, dass es uns nicht um die Anzahl der Verstöße geht, sondern darum, die Geschwindigkeiten von vornherein zu reduzieren. Wir zeigen kein Verständnis für diejenigen, die rücksichtslos und unverantwortlich sich und andere gefährden. Jeder muss damit rechnen geblitzt zu werden, wenn er sich nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit hält. Mit dem Druck auf das Gaspedal nehmen Sie unmittelbar Einfluss auf die Sicherheit im Straßenverkehr und damit auf die Lebensqualität aller. Seien Sie sich der Gefahren und Folgen zu schnellen Fahrens bewusst!“

Zu hohe Geschwindigkeit ist eine entscheidende Ursache für viele Schwerverletzte oder gar Verkehrstote

Ob Verletzte oder gar Getötete nach einem Verkehrsunfall zu beklagen sind, liegt an vielen Faktoren: Wie viele Insassen befinden sich im Fahrzeug? Prallt ein kleines Fahrzeug mit geringer Knautschzone frontal gegen eine Oberklasse oder stößt es seitlich und damit weniger geschützt gegen ein Hindernis? In allen Fällen ist die Geschwindigkeit zum Zeitpunkt des Aufpralls der entscheidende Faktor, ob die Beteiligten verletzt überleben oder sterben.

Modernste Verkehrsüberwachungstechnik im Einsatz

Die Polizei Hessen setzt für die Geschwindigkeitsüberwachung auf modernste Verkehrsüberwachungstechnik. Hierbei handelt es sich um einen Mix aus Laserhandmessgeräten, mobilen und stationären Geschwindigkeitsmessgeräten sowie zivile Polizeifahrzeuge, die mit geeichter Messtechnik ausgerüstet sind und die Verstöße per Video beweissichernd aufnehmen. Ebenso kommen Enforcement-Trailer (sogenannte Geschwindigkeitsmessanhänger) zum Einsatz.

Social-Media-Kanäle im Einsatz für Menschenleben

Die Hessischen Polizistinnen und Polizisten begleiten den Speedmarathon 2023 über ihre Social-Media-Kanäle und machen Verkehrsteilnehmer unter dem Hashtag „#Speedmarathon“ auf die häufigste Todesursache im Straßenverkehr aufmerksam.

Hintergrundinformationen zu ROADPOL (European Roads Policing Network)

„Grenzen überschreiten, um Leben zu retten!“ ROADPOL ist ein europaweites Polizeinetzwerk, das die Zahl der Verkehrsunfallopfer senken will. ROADPOL steht für „European Roads Policing Network“. Hervorgegangen aus einem Zusammenschluss von Verkehrspolizeien der Mitgliedsländer der Europäischen Union handelt es sich um eine Nicht-Regierungsorganisation mit Hauptsitz in London. Dieses Polizei-Netzwerk hat die Aufgabe, Europa weite Aktionen zur Durchsetzung der Vorschriften im Verkehrssektor zu koordinieren. Hauptziel ist die Reduzierung der auf Europas Straßen Getöteten und Schwerverletzten.

ROADPOL geht davon aus, dass die Verkehrsüberwachung und -prävention einen bedeutenden Beitrag zur Verminderung der Zahl von Verkehrsunfallopfern leisten wird.

Die zentralen Ziele des Netzwerkes sind:

Reduzierung von Verkehrsopfern auf europäischen Straßen

Zusammenführung, Zusammenarbeit und Austausch praktischer

Erfahrungen der Straßenverkehrsbehörden und Verkehrspolizeien in

Europa

Erfahrungen der Straßenverkehrsbehörden und Verkehrspolizeien in Europa Organisation und Koordination europaweiter Einsätze und

Kampagnen

Kampagnen Unterstützung und Förderung von Forschungsinitiativen im Bereich

der Verkehrssicherheit

Landkreis Kassel

Einbrecher hebeln Fahrkartenautomat in der Bahn auf

Wolfhagen (ots) – In der vergangenen Nacht 14.4.2023 musste die Bundespolizei gleich zweimal zum Bahnhof Wolfhagen ausrücken. Bislang Unbekannte sind in eine abgestellte Regiotram eingebrochen und haben den Fahrausweisautomaten in der Bahn aufgehebelt.

Ob die Täter Beute gemacht haben, steht noch nicht fest und muss noch ermittelt

werden. Die Leitstelle der Regiotramgesellschaft alarmierte gegen 05 Uhr die

Bundespolizei.

Zweiter Fall – Andere abgestellte Regiotram mit Farbe besprüht

Wegen Farbschmierereien an einer weiteren im Bahnhof Wolfhagen abgestellten

Regiotram mussten Bundespolizisten bereits um 4 Uhr ausrücken. Bislang

Unbekannte hatten eine am Gleis 4 abgestellte Bahn auf einer Fläche von rund 100

Quadratmetern mit Farbe besprüht.

Der angerichtete Sachschaden beträgt rund 8000 Euro. Die Bundespolizeiinspektion

Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen gesucht! Wer Angaben zu beiden Fällen machen kann, wird gebeten, sich bei der

Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561/81616-0 oder über www.bundespolizei.de

zu melden.

Schwarzer BMW 525d in Baunatal gestohlen – Zeugen gesucht

Baunatal (ots) – Unbekannte haben am Donnerstag 13.04.2023 einen schwarzen BMW 525d vom Parkplatz vor einem Werksgelände in Baunatal gestohlen. Der Diebstahl war am späten Abend gegen 22:45 Uhr von dem Autobesitzer aus Fritzlar entdeckt worden. Letztmalig gesehen worden war der Pkw mit dem Kennzeichen KS-MB 4834 auf dem Parkplatz an der Hunsrückstraße gegen 13:50 Uhr. Von dem acht Jahre alten BMW im Wert von ca. 20.000 Euro fehlt trotz europaweiter Fahndung bislang jede Spur. Wie genau die Autodiebe vorgegangen sind, ist derzeit nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Kfz-Diebstahl werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise zur Tat, auf die Täter oder den Verbleib des gestohlenen BMW geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

