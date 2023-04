Haftbefehle am Flughafen Frankfurt vollstreckt

Frankfurt-Flughafen (ots) – Weil er sein mitgeführtes Reisegepäck unbeaufsichtigt im Terminal 2 abgestellt hatte, geriet ein 66-Jähriger am 13.04.2023 in das Visier der Ermittler. Um eine Absperrung des Bereichs aufgrund des augenscheinlich herrenlosen Gepäcks zu verhindern, versuchte eine Streife der Bundespolizei zunächst, den Verursacher in unmittelbarer Nähe des Abstellortes ausfindig zu machen.

Als sie den Deutschen schließlich als rechtmäßigen Eigentümer identifiziert hatten, staunten die Beamten nicht schlecht, als sie bei seiner routinemäßigen Überprüfung auf einen offenen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Kassel wegen Erschleichens von Leistungen stießen. Dem Mann drohte demnach eine 25-tägige Ersatzfreiheitsstrafe, die er allerdings durch Zahlung der Geldstrafe einschließlich der noch offenen Verfahrenskosten abwenden konnte.

Die 336 Euro dürften wohl dazu beitragen, dass der Mann in sicherheitsempfindlichen Bereichen zukünftig besser auf sein Gepäck achtet.

Ein 51-jähriger Deutscher sitzt indes hinter Gittern, nachdem Bundespolizisten ihn bei der Ausreisekontrolle nach Hurghada/Ägypten verhafteten. Seit Anfang März suchte die zuständige Staatsanwaltschaft mit Haftbefehl nach dem Mann, der als Vorsitzender einer Kleingartengemeinschaft mehr als 12.000 Euro veruntreut haben soll. Die Bundespolizei führte den Gesuchten einem Haftrichter vor, der Untersuchungshaft gegen den Mann anordnete.

Weil sie ohne Fahrschein im Intercityexpress von Köln nach Frankfurt unterwegs waren, nahmen Bundespolizisten zwei 24 und 44 Jahre alte rumänische Staatsangehörige fest. Bei ihrer Überprüfung stellte sich heraus, dass sie wegen Leistungserschleichung per Haftbefehl gesucht wurden.

Da die beiden Männer die offenen Geldstrafen nicht zahlen konnten, sitzen sie nun für 17 bzw. 55 Tage hinter Gittern.

Fahnder der Bundespolizei verhafteten zudem einen 40-jährigen Polen unmittelbar bei seiner Ankunft aus São Paulo/Brasilien. Das Amtsgericht München erließ im Juni 2022 wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis Strafbefehl gegen den Mann, der deswegen seit Februar mit Haftbefehl der Staatsanwaltschaft München gesucht wurde. Durch die Zahlung von 1.836 Euro wendete der Gesuchte eine 35-tägige Haftstrafe ab und durfte seine Reise anschließend fortsetzen.

Quelle: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

Einbrecherduo scheitert zweimal – Festnahme auf frischer Tat

Frankfurt-Innenstadt/Oststadt (ots)-(dr) – Zwei 18-Jährige brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag 14.04.2023 im Ostend in ein Wettbüro ein und erbeuteten aus diesem Bargeld. Die beiden jungen Männer ergriffen nach der Tat die Flucht, konnten

aber kurz darauf von der Polizei festgenommen werden. Offenbar hatten sie es

zuvor auch bei einem Geschäft in der Innenstadt versucht, scheiterten dabei

jedoch an einer Glasscheibe.

Gegen 04:20 Uhr meldete ein aufgeschreckter Anwohner der Zobelstraße, dass zwei

Einbrecher in ein Wettbüro einbrechen würden. Umgehend verlegten mehrere

Polizeistreifen zu der gemeldeten Anschrift. Vor Ort entdeckten Beamte zwei

Personen, die sich in geduckter Haltung hinter den dort geparkten Fahrzeugen

versteckten. Beim Anblick der Polizei nahmen beide sofort ihre Beine in die Hand

und ergriffen in Richtung Zoo die Flucht.

Die nacheilenden Beamten holten sie nach einer kurzen Verfolgung ein und nahmen sie mit der Unterstützung einer weiteren Streife fest. Die beiden erst 18-Jährigen kamen zunächst auf ein Polizeirevier. Bei ihrer Durchsuchung konnte dann auch das Diebesgut von über 3.000 Euro aufgefunden und sicherstellt werden. Zudem führte einer der Festgenommenen noch eine geringe Menge Marihuana mit sich.

Bereits um 04 Uhr ereignete sich in der Lange Straße ein Einbruchsversuch an

einem Kiosk, bei dem zwei junge Männer versuchten, mit einem Stein eine Scheibe

einzuwerfen, was ein Zeuge beobachtete. Dabei scheiterten sie jedoch an einem

weiteren Glas und suchten schnell das Weite. Mutmaßlich kommen für diese Tat

ebenfalls die beiden 18-Jährigen in Betracht.

Sie wurden im Anschluss vom Revier in die Haftzellen des Polizeipräsidium

Frankfurt verbracht. Die zwei Wohnsitzlosen sollen heute dem Haftrichter

vorgeführt werden.

Mehrere Versammlungslagen am 15.04.2023 im Stadtgebiet

Frankfurt (ots) – Für Samstag 15.04.2023 sind in der Zeit von 14-22 Uhr mehrere Versammlungen im Frankfurter Stadtgebiet angemeldet. Darunter befinden sich auch zwei Aufzüge, so dass es im gesamten Innenstadtbereich zu Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs kommen wird.

Die Polizei Frankfurt wird diese so gering wie möglich halten.

Darüber hinaus möchte die Frankfurter Polizei dem Informationsinteresse der

Medienschaffenden am Einsatztag wie gewohnt entsprechen und wird deshalb eine

mobile Medienbetreuung gewährleisten sowie eine Pressestelle im Einsatzraum

einrichten.

Kompaktsportwagen demoliert

Frankfurt-Unterliederbach (ots)-(dr) – Am Donnerstag 13.04.2023 kam ein

20-jähriger Autofahrer in Unterliederbach von der Fahrbahn ab und kollidierte

mit einem Begrenzungsgeländer. Der junge Mann blieb unverletzt, an dem von ihm

gefahrenen hochmotorisierten Pkw entstand jedoch wirtschaftlicher Totalschaden.

Der 20-Jährige war gegen 23:45 Uhr mit einem Audi RS 3 auf der Silostraße in

östlicher Richtung unterwegs, als er an der Einmündung zur Liederbacher Straße

nach rechts in Fahrtrichtung Leunastraße abbiegen wollte. Beim Abbiegevorgang

brach das Fahrzeug jedoch aus, geriet ins Schleudern und kam nach links von der

Fahrbahn ab. An einem am Fahrbahnrand installierten Begrenzungsgeländer endete

die Fahrt dann abrupt.

Der 20-Jährige zog sich bei dem Zusammenstoß glücklicherweise keine Verletzungen zu. Das Fahrzeug war jedoch stark demoliert und nicht mehr fahrbereit. Auch das Geländer wurde auf einer Länge von ca. 20 m erheblich in Mitleidenschaft gezogen.

Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf über 90.000 Euro geschätzt.

Die Liederbacher Straße musste zunächst 20 Minuten komplett gesperrt werden und

war bis 02:15 Uhr nur über einen Fahrstreifen befahrbar.

Radelnder Taschendieb

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(di) – Ein Radelnder Taschendieb fragte Donnerstag 13.04.2023 einen ahnungslosen Passanten im Bahnhofsviertel zunächst nach Geld

und stahl dann dessen Handy. Er macht sich anschließend mit seinem Fahrrad aus

dem Staub.

Der Geschädigte befand sich gegen 06:05 Uhr in der Elbestraße, als er auf dem

Gehweg von dem unbekannten Mann angesprochen wurde. Der Mann fragte den

Geschädigten nach Bargeld und griff dann ungefragt nach dessen Geldbeutel, der

sich in der Gesäßtasche des Geschädigten befand. Da jedoch kein Geld im

Geldbeutel war, gab der Täter den Geldbeutel zurück und umarmte hierbei den

Geschädigten. Dabei stahl er unbemerkt das Handy sowie ein Schachtel Zigaretten

aus dessen Jackentasche. Bis der Geschädigten den Diebstahl bemerkte, war der

Unbekannte mit seinem Fahrrad bereits in Richtung Niddastraße davongefahren.

Der Täter war ca. 35-40 Jahre alt und 165-170 cm groß. Er trug eine

hellblaue Jeansjacke und eine hellblaue Jeanshose. Er war mit einem Fahrrad

unterwegs und hatte einen hellen Fahrradhelm auf.

Hinweise nimmt das örtliche Polizeirevier (4. Polizeirevier) telefonisch unter

der Rufnummer 069/755-10400 entgegen. (D100-REE-EG4)

