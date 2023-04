28-Jähriger nach schwerem räuberischem Diebstahl in U-Haft

Karlsruhe (ots) – Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde am Freitagmittag ein 28-jähriger Mann dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Dem Beschuldigten wird unter anderem schwerer räuberischer Diebstahl und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Mann am Donnerstag 13.04.2023 gegen 18:20 Uhr in einem Ladengeschäft im Einkaufszentrum „Ettlinger Tor“ in einer Umkleidekabine die Sicherungsetiketten an mehreren Bekleidungsartikeln entfernt und die Waren anschließend in einem Rucksack verstaut haben. Nachdem der 28-Jährige das Geschäft verlassen hatte, wurde er durch Mitarbeiter auf den

mutmaßlichen Diebstahl angesprochen.

Nach einem kurzen Handgemenge gelang dem Tatverdächtigen zunächst die Flucht. Mitarbeiter und Passanten, die den Flüchtenden aufhalten wollten, soll der 28-Jährige durch Vorhalt eines Taschenmessers auf Abstand gehalten haben. Schließlich nahm eine Polizeistreife den Mann unter Widerstand vorläufig fest.

Bei dem Vorfall wurde ein Mitarbeiter des betroffenen Ladengeschäftes leicht verletzt. Das mutmaßliche Diebesgut sowie das Taschenmesser konnten aufgefunden und sichergestellt werden. Das Raubdezernat der Kriminalpolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen und insbesondere bei der Verfolgung des Tatverdächtigen beteiligte Passanten werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0721 666 5555 zu melden.

Einbruch in Doppelhaushälfte in Palmbach

Karlsruhe (ots) – Über eine Terrassentür brachen bislang unbekannte Täter am Donnerstagsabend in eine Doppelhaushälfte in Palmbach ein. In der Zeit zwischen 16:30-22:15 Uhr nutzten Einbrecher wohl die Abwesenheit der Bewohner und gelangten über eine aufgehebelte Terrassentür in das Innere einer Doppelhaushälfte in der Waldenserstraße.

Dort durchwühlten sie mehrere Schränke und Kommoden. Ob die Eindringlinge bei ihrer Suche nach Wertgegenständen fündig wurden, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-Durlach unter der Nummer 0721 49070 in Verbindung zu setzen.

Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der A5

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen am Donnerstagnachmittag auf der Bundesautobahn 5 bei Karlsruhe wurden zweibAutofahrer leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei zufolge fuhr ein Opel-Fahrer gegen 17:30 Uhr auf der A 5 in Richtung Norden, als er auf dem Verzögerungsstreifen der Anschlussstelle Karlsruhe-Mitte aufgrund eines Staus sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen musste.

Eine hinter ihm fahrende Audi-Fahrerin bemerkte das Stauende offenbar zu spät und fuhr auf den Opel auf. In der Folge versuchte ein 20-jähriger Volkswagen-Fahrer der Unfallstelle auszuweichen, kollidierte aber mit dem Audi. Auch ein 24-Jähriger erkannte die Situation wohl zu spät. Er fuhr mit seinem Transporter auf einen vor ihm fahrenden Pkw auf und stieß anschließend ebenfalls mit dem Audi zusammen.

Bei der Kollision zogen sich die 30-jährige Audi-Fahrerin sowie der 47-jährige Opel-Fahrer leichte Verletzungen zu. Beide wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Vier der fünf Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden an den beteiligten Pkw beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 35.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten waren zwischenzeitlich mehrere Fahrstreifen gesperrt.

Rollerfahrer kollidiert mit Straßenbahn

Karlsruhe (ots) – Bei einem Unfall zwischen einem Roller und einer Straßenbahn am Mittwochmorgen in der Karlsruher Südweststadt trug ein 44-jähriger Rollerfahrer leichte Verletzungen davon.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hielt der Rollerfahrer gegen 08:30 Uhr an der Rotlicht zeigenden Ampel der Kreuzung Gartenstraße / Brauerstraße an. Als diese auf grün schaltete, geriet der 44-Jährige beim Anfahren offenbar eigenverschuldet ins Schlingern, kollidierte dabei seitlich mit einer in gleicher Richtung fahrenden Straßenbahn und kam im Anschluss auf der Fahrbahn zu Fall.

Eine medizinische Behandlung des Rollerfahrers war vor Ort nicht nötig. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 700 Euro geschätzt.