1. Verletzter Fahrradfahrer nach Kollision, Eschborn, Kreisel im Bereich Sossenheimer und Hamburger Straße, Donnerstag, 14.04.2023, 06:53 Uhr

(Sto) Am Donnerstagmorgen ist bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw in Eschborn eine Person leicht verletzt worden. Nach aktuellem Kenntnisstand befuhr ein 36-jähriger Mann aus Frankfurt mit seinem Skoda Superb die Sossenheimer Straße in Eschborn und fuhr dort, zwischen Sossenheimer und Hamburger Straße, in einen Kreisel ein. Innerhalb des Kreisels war zu diesem Zeitpunkt bereits ein 26-jähriger Mann aus Eschborn auf seinem Fahrrad unterwegs. Der 36-jährige Frankfurter soll den bereits im Kreisel befindlichen Fahrradfahrer übersehen haben, sodass es zur Kollision kam. Der Fahrradfahrer wurde verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert, am Pkw entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher muss sich nun in einem eingeleiteten Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

2. Zwei Fahrzeugführerinnen unter Einfluss von Drogen und Alkohol Hofheim am Taunus, Bienerstraße, Hattersheim am Main, Okriftel, Buchenstraße 13.04.2023, 22:10 Uhr, 14.04.2023, 00:50 Uhr

(mk) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag konnte die Polizei im Main-Taunus-Kreis gleich zwei Fahrzeugführerinnen kontrollieren, die jeweils unter Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol einen Pkw im öffentlichen Straßenverkehr führten. Zunächst geriet am 13. April 2023 um 22:50 Uhr ein blauer Opel ins Visier einer Streife, welcher die Bienerstraße in Hofheim am Taunus befuhr. Bei der anschließenden Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass die 26-jährige Fahrerin den Pkw unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen führte. Es folgte eine entsprechende Blutentnahme und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens. Am Freitagmorgen, gegen 00:50 Uhr, wurde dann eine 19-jährige VW-Fahrerin in der Buchenstraße im Hattersheimer Ortsteil Okriftel kontrolliert. Auch hier bestand der Verdacht, dass sie ihren Pkw unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln geführt hatte. In diesem Fall erfolgte ebenfalls eine Blutentnahme und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.