Vier Strafanzeigen nach Kontrolle von Shisha-Bars

Polizei kontrolliert Spielotheken und Shisha-Bars Kontrollzeit: 13.04.2023, 16:00 – 23:00 Uhr Am gestrigen Nachmittag und Abend kontrollierten Polizisten der hiesigen Polizeidirektion mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei und des Zolls insgesamt drei Spielotheken und vier Shisha-Bars in Borken, Fritzlar und Schwalmstadt-Treysa.

Bei den Kontrollen der vier Shisha-Barts wurden jeweils Verstöße gegen die Abgabenordnung in Verbindung mit dem Tabaksteuergesetz festgestellt und entsprechende Strafanzeigen gegen die Barbetreiber gefertigt. In diesem Zusammenhang wurden u. a. auch weit über 300 kleinere Tabakdosen sichergestellt. Insgesamt 29 Personen wurden von den Einsatzkräften kontrolliert, zwei Jugendliche aus einer Shisha-Bar wurden an deren Erziehungsberechtigten übergeben. Bei den Kontrollen der Spielotheken wurden keine Verstöße festgestellt.