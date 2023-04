Auffahrunfall

Um 13:19 Uhr befuhr gestern Mittag ein 43-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit seinem Pkw den Zubringer von der B 27 zur B 249 (Weidenhäuser Kreuz) und beabsichtigte nach links in Richtung Eschwege abzubiegen. Verkehrsbedingt musste er seinen Pkw abstoppen, was der nachfolgende 70-Jährige aus Hann. Münden zu spät bemerkte und mit seinem Pkw auffuhr. Sachschaden: ca. 2000 EUR.

Unfallflucht

Am 12.04.23 ereignete sich auf dem Parkplatz des Toom-Baumarktes in der Niederhoner Straße in Eschwege eine Unfallflucht. Zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr wurde ein Pkw Citroen Berlingo im hinteren rechten Fahrzeugbereich angefahren, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

Wildunfälle

1000 EUR Sachschaden entstanden heute Morgen, um 05:30 Uhr, bei einem Zusammenstoß mit einem Reh, das die L 3243 zwischen Vierbach und Reichensachsen überquerte. Das Tier wurde von dem Pkw eines 50-Jährigen aus der Gemeinde Meißner erfasst, lief danach aber weiter über das angrenzende Feld.

Um 06:35 Uhr befuhr heute Morgen eine 46-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw die K 34 von Eltmannshausen in Richtung Weidenhausen. Kurz nach dem Ortsausgang überquerte ein Reh die Kreisstraße und wurde dabei von dem Pkw erfasst und tödlich verletzt. Am Pkw entstand Sachschaden.

Um 23:06 Uhr kam es gestern Abend auf der L 3334 in der Gemarkung von Waldkappel zu einem weiteren Wildunfall, bei dem ein Reh von dem Pkw einer 48-Jährigen aus Waldkappel erfasst und tödlich verletzt wurde. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 06:11 Uhr befuhr heute Morgen eine 54-jährige Pkw-Fahrerin die Fuldaer Straße von Sontra in Richtung Hornel. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das durch den Aufprall tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand Sachschaden.

Polizei Hessisch Lichtenau

Kennzeichendiebstahl

Auf dem Parkplatz „Am Mühlenberg“ in Hessisch Lichtenau wurde zwischen dem 13.04.23, 17:00 Uhr und dem 14.04.23, 06:45 Uhr ein Kennzeichen (OD-RP 2007) von einem VW Bus abmontiert und entwendet. Schaden: 25 EUR. Hinweise: 05653/97660

Wildunfall

5000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Wildunfall am gestrigen Abend auf der L 3249. Um 21:03 Uhr fuhr ein 28-Jähriger aus Kassel mit seinem Pkw von Reichenbach in Richtung B 7, wobei es zum Zusammenstoß mit einem Reh kam. Dieses wurde durch den Aufprall tödlich verletzt.

Verkehrsunfall

Um 12:51 Uhr befuhr gestern Mittag eine 30-Jährige aus Großalmerode mit ihrem Pkw die B 451 von Großalmerode in Richtung Trubenhausen. In einem fahrbahnverengten Tunnelbereich missachtete sie die Vorfahrt eines entgegenkommenden Sattelzuges, der von einem 45-Jährigen aus Polen gefahren wurde. Dieser konnte aufgrund der Fahrbahnverengung nicht mehr ausweichen, so dass der Pkw auf der kompletten linken Fahrzeugseite touchiert wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 8000 EUR.

Einbruchserie in Hessisch Lichtenau vor Klärung; Kripo Eschwege ermittelt gegen drei Tatverdächtige im Alter zwischen 14 und 26 Jahren

Gemeinsame Presseerklärung der Polizei Eschwege und der Staatsanwaltschaft Kassel

Wie die Beamten vom Fachkommissariat für Eigentumskriminalität von der Kriminalpolizei in Eschwege mitteilen, ist die Einbruchserie im Bereich von Hessisch Lichtenau nahezu vollständig geklärt.

Mehr als 20 Taten seit November 2022 verübt

Umfangreiche Ermittlungen, die Auswertung verschiedener Spuren und nicht zuletzt auch Hinweise aus der Bevölkerung führten die Beamten in letzter Konsequenz auf die Spur von insgesamt fünf tatverdächtigen Personen im Alter zwischen 13 und 26 Jahren, die allesamt aus dem Werra-Meißner-Kreis stammen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand, sollen die fünf Personen in wechselnder Konstellation für insgesamt 23 Einbruchsdiebstähle bei verschiedenen Institutionen in Hessisch Lichtenau verantwortlich sein, darunter u.a. in die Räumlichkeiten der Grund- und der weiterführenden Schule, in Friseurgeschäfte, verschiedene Gaststättenbetriebe und auch gleich mehrfach in die Geschäftsräume der Sozialeinrichtung Arche e.V. Der gesamte Stehlschaden aus allen Taten beziffert sich nach Angaben der Ermittler auf um die 10.000 Euro.

26-jähriger Hauptverdächtiger festgenommen und mittlerweile in Untersuchungshaft

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen kristallisierte sich dann nach und nach ein 26-Jähriger als Hauptverdächtiger heraus, der offenbar mit wechselnder Unterstützung der anderen vier Tatverdächtigen mutmaßlich an allen Taten mitbeteiligt war. Auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft in Kassel ist daraufhin gegen den 26-Jährigen seitens des Gerichts ein Haftbefehl erlassen worden, aufgrund dessen der Beschuldigte am 13.04.23 von der Polizei festgenommen und mittlerweile der U-Haft in der JVA Kassel zugeführt werden konnte.

Die weiteren Tatverdächtigen im Alter von 13 bis 16 Jahren befinden sich derzeit auf freiem Fuß; zwei von ihnen waren zur Tatzeit 13 Jahre alt und damit strafunmündig, weshalb sie für ihre Taten strafrechtlich nicht belangt werden können. Die beiden strafmündigen Tatverdächtigen im Alter von 14 und 16 Jahren müssen sich hingegen nun wegen Einbruchsdiebstahls in mehreren Fällen strafrechtlich verantworten. Die Ermittlungen in dem Komplex dauern nach wie vor an.