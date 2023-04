Fulda: UPDATE: 38-Jähriger tödlich verletzt – Tatverdächtiger festgenommen

Fulda. Am Mittwochmorgen (12.04.), gegen 8 Uhr, ging bei der Polizei in Fulda ein Zeugenhinweis über eine leblose Person im Bereich der Adenauerstraße ein. Die Einsatzkräfte konnten nach ihrem Eintreffen einen toten 38-jährigen Mann auf einem Fußweg liegend vorfinden. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass der Mann Opfer eines Tötungsdeliktes geworden ist. Im Zuge umfangreicher Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen nahm die Polizei bereits am Mittwochabend einen 37-jährigen Tatverdächtigen im Innenstadtbereich fest – wir berichteten.

Am Donnerstagnachmittag (13.04.) wurde der Mann einem Haftrichter am Amtsgericht in Fulda vorgeführt, welcher Haftbefehl wegen Totschlags gegen den 37-Jährigen erließ. Im Anschluss wurde der Tatverdächtige in eine hessische Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft zu den genauen Hintergründen und Umständen dauern auch weiterhin an.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht auf Mittwoch (12.04.) im Bereich der Adenauer Straße verdächtige Beobachtungen gemacht oder verdächtige Geräusche wahrgenommen haben, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-4444 zu wenden.

