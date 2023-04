Korbach: Die Polizei-News

Einbrecher in Gartencenter ohne Beute

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbekannte Täter in ein Gartencenter in der Straße Am Ziegelgrund in Korbach ein. Die Täter blieben ohne Beute, richteten aber hohen Sachschaden an. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter gelangten gegen 01.40 Uhr durch einen gewaltsam geöffneten Zaun auf das Betriebsgelände und anschließend in das Gebäude. Hier versuchen sie, gewaltsam in einen Büroraum einzudringen. Dabei lösten sie einen Alarm aus und flüchteten vom Tatort. Die von der Polizeistation Korbach veranlassten Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Erfolg.

Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 05631/9710 bei der Kriminalpolizei Korbach zu melden.

Frankenberg – Einbrecher in Geldinstitut

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbekannte Täter in ein Geldinstitut in der Frankenberger Jahnstraße ein. Sie richteten erheblichen Sachschaden an und entwendeten Bargeld in noch nicht bekannter Höhe.

Gegen 01.45 Uhr ging die Alarmmeldung bei der Polizei ein. Die nur wenige Minuten später am Tatort eintreffenden Streifen der Polizei Frankenberg stellten vor Ort fest, dass Unbekannte gewaltsam in das Gebäude des Geldinstitutes eingedrungen waren. Hier hebelten sie einen Münzrollenautomat auf und entwendeten Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Bei den sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei keine verdächtigen Personen antreffen.

Nach ersten Schätzungen der aufnehmenden Polizeibeamten entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen, die in der vergangenen Nacht in Frankenberg verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 05631/9710 bei der Kriminalpolizei Korbach zu melden.