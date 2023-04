Versuchter Einbruch

Hünfeld. Unbekannte Täter warfen zwischen Mittwochmittag (12.04.) und Donnerstagmorgen (13.04.) die Scheibe eines Bürofensters in der Bahnhofstraße ein. Die Einbrecher gelangten so in die Räumlichkeiten und flüchteten ersten Erkenntnissen nach ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Büro

Fulda. Durch die Eingangstür eines Bürogebäudes in der Bahnhofstraße verschafften sich Unbekannte zwischen Mittwochabend (12.04.) und Donnerstagmorgen (13.04.) unerlaubt Zutritt. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und konsumierten vor Ort Süßigkeiten und Getränke. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 25 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Baustelle

Eichenzell. Auf bislang nicht bekannte Art und Weise entwendeten unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag (13.04.) einen auf einem Grundstück in der Straße „Am Lindenhardt“ abgestellten, verschlossenen schwarzen Minibagger der Marke CAT sowie zwei Tieflöffel im Gesamtwert von rund 15.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Reifen gestohlen

Mücke. Von einem Betriebsgelände in der Straße „Gottesrain“ in Atzenhain entwendeten unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag (13.04.) auf noch unbekannte Weise drei Radsätze der Marken BMW und Audi im Gesamtwert von rund 7.000 Euro. Die Täter flüchteten mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung und hinterließen rund 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Quad und Reifensätze gestohlen

Lautertal. Durch gewaltsames Aufbrechen einer Tür gelangten unbekannte Täter zwischen Dienstagnacht (11.04.) und Donnerstagabend (13.04.) in eine Gartenhütte in der Straße „An der Teichmühle“ in Engelrod. Aus dem Inneren entwendeten sie mehrere Reifenkomplettsätze sowie ein Quad des Herstellers „Bombardier“ im Gesamtwert von rund 18.700 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg. Am Donnerstag (13.04.) parkte eine Pkw-Fahrerin aus Homberg / Efze gegen 0.30 Uhr ihren schwarzen BMW auf einem öffentlichen Parkplatz in der Heinz-Meise-Straße. Als sie gegen 18.25 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden von rund 200 Euro an der hinteren linken Stoßstange fest. Der Unfallverursacher flüchtete unerlaubt. Hinweise werden unter 06623-937-0 erbeten.

Polizei stoppt E-Scooter-Diebe

Ein 14-Jähriger aus Bad Hersfeld war am Dienstag (11.04.), gegen 19 Uhr, mit seinem E-Scooter auf der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße im Jahn-Park unterwegs, als er von einer größeren Personengruppe gestoppt wurde. Ein 15- und ein 16-Jähriger – beide aus Bad Hersfeld – entrissen dem Geschädigten daraufhin seinen Scooter und fuhren davon. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnten die Jugendlichen kurz darauf mit dem entwendeten E-Scooter angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Sie wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen dauern weiter an.