Bad Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

1. Diesel aus Baggern abgezapft, Steinbach (Taunus), Waldstraße, Donnerstag, 13.04.2023, 19:00 Uhr bis Freitag, 14.04.2023, 07:15 Uhr

(fh)Mutmaßlich in der Nacht zum Freitag hatten es Diebe in Steinbach auf den Kraftsoff von Baggern abgesehen. Demnach machten sich Unbekannte an zwei auf einer Baustelle in der Waldstraße abgestellten Baggern zu schaffen, indem sie deren Vorhängeschloss zum Dieseltank aufbrachen und anschließend mehrere Hundert Liter Kraftstoff abzapften. Im Anschluss flüchteten sie unbemerkt vom Tatort.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Autowerkstatt verunstaltet,

Steinbach (Taunus), Siemensstraße, Mittwoch, 12.04.2023, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 13.04.2023, 17:00 Uhr

(fh)Zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag haben Unbekannte die Hauswand einer Kfz-Werkstatt in Steinbach verunstaltet. Am Dienstagnachmittag zierten mehrere Farbschmierereien in Form von Schriftzügen die Außenfassade der Werkstatt in der Siemensstraße. Unbekannte hatten diese zuvor mittels Sprühfarbe angebracht und waren anschließend unbemerkt geflüchtet. Die erforderlichen Reinigungskosten liegen bei mehreren Hundert Euro.

Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Polizei in Oberursel unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 entgegen.

3. Rohbau von Einbrechern aufgesucht, Königstein im Taunus, Altenhainer Straße, Mittwoch, 12.04.2023, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 13.04.2023, 08:00 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen brachen Unbekannte in einen Rohbau in Königstein ein. In dem besagten Zeitraum suchten die Täter das im Rohbau befindliche Gebäude des Geschädigten in der Altenhainer Straße auf. Dort betraten sie eine Garage und hebelten im weiteren Verlauf eine Zugangstür zum Gebäude auf. Aus dem Inneren der Baustelle wurden nach derzeitige Kenntnisstand keine Gegenstände entwendet, sodass die Unbekannten unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen hatten. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg ermittelt und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0.

4. Betrunkener Autofahrer flüchtet nach Unfall – Zeugen gesucht! Bundesstraße 8, zwischen Glashütten und Königstein, Donnerstag, 13.04.2023, 22:35 Uhr

(fh)Am späten Donnerstagabend nahm die Polizei auf der B 8 kurz vorm Ortseingang Königstein einen flüchtenden Fahrzeugführer fest, nachdem dieser zuvor mutmaßlich alkoholisiert und ohne Führerschein einen Unfall verursacht hatte. Ersten Ermittlungen zufolge befuhren ein 30 Jahre alter Mann aus Bad Vilbel mit seinem 29-jährigen Mitfahrer in einem schwarzen Ford Fiesta die B 8 von Glashütten nach Königstein. Kurz vor dem Ortseingang Königstein kam der Ford in der „Felsenkurve“ nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte dort mit einer Leitplanke und kam in der Folge auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Beim Eintreffen der durch einen Zeugen verständigten Polizei flüchteten die beiden Insassen zu Fuß von der Unfallstelle. Dies konnte unterbunden und die beiden kontrolliert werden. Ein vorläufiger Alkoholtest zeigte einen Wert von knapp 1.9 Promille. Weiterhin war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde bei dem Fahrer eine Blutentnahme durchgeführt. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der 30-Jährige muss sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten.

Die Polizei sucht weitere Zeugen der Fahrt des schwarzen Ford Fiesta sowie des Unfallhergangs und nimmt hierfür Hinweise unter der Telefonnummer (06174) 9266-0 entgegen

5. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Hochtaunuskreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.