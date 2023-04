Herborn-Merkenbach: Corsa auf die Seite gelegt –

Mit Verdacht auf ein HWS brachte eine Rettungswagenbesatzung gestern Abend eine verunglückte Opelfahrerin ins Krankenhaus. Die 68-Jährige war gegen 18.00 Uhr auf der Landstraße zwischen Beilstein und Merkenbach unterwegs. Aus bisher nicht bekannten Gründen kam sie mit ihrem Corsa nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr die Böschung hinab und kippte auf die Seite. Die Driedorferin konnte sich selbst aus dem Wagen befreien und klagte an der Unfallstelle über Nackenschmerzen. Ein Abschleppunternehmen barg den Corsa aus der Böschung. Den Totalschaden schätzt die Polizei auf rund 4.000 Euro.

Hüttenberg-Weidenhausen: Corsa aufgebrochen –

In der Rheinfelser Straße hatten es Diebe auf Wertsachen aus einem Opel Corsa abgesehen. Der schwarze Kleinwagen parkte am Freitag, zwischen 05.15 Uhr und 06.45 Uhr in Höhe der Hausnummer 21. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und griffen sich aus dem Fußraum eine Handtasche. Zeugen, die die Täter beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.