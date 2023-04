Niederweimar – Einbruch in Vereinsheim – Keine Beute

Beim Einbruch in ein Vereinsheim in der Straße Am Graben richteten der oder die Täter einen Schaden von mindestens 2000 Euro an, blieben nach ersten Prüfungen aber ohne Beute. Der Einbruch war zwischen 15 Uhr am Donnerstag und 10.30 Uhr am Freitag, 14. April. Sowohl an der Eingangstür als auch an einer Innentür entstanden Schäden. Wer hat in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat Personen oder/und Fahrzeuge gesehen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf – MTB gestohlen

In der Nacht zum Freitag, 14. April, stahl ein Dieb zwischen 00.45 und 01.45 Uhr ein blaues Mountainbike. Das Mc Kenzie Hill 700 im Wert von mehreren Hundert Euro stand angekettet an einem Geländer vor dem Anwesen Niederkleiner Straße 1. Wer kann Hinweise zum derzeitigen Standort des MTB und/oder zum Benutzer nach der Tat geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Rauschenberg – Grauen Golf beschädigt

In der Siedlungsstraße schlug ein noch unbekannter Täter mit einem zwei Meter langen Winkeleisen auf einen geparkten VW Golf ein und richtete einen vierstelligen Schaden an. Die Polizei stellte das zurückgelassene Tatwerkzeug zur Spurensuche und -sicherung sicher. Tatzeit der Sachbeschädigung war die Nacht zum Donnerstag, 13. April, zwischen 21 und 05.10 Uhr. Der graue Golf parkte in dem offenen Carport eines Anwesens in der Siedlungsstraße. Wer hat in der Nacht entsprechende Geräusche gehört und in diesem Zusammenhang eine Person gesehen? Wem ist in der Siedlungsstraße jemand aufgefallen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Rauschenberg – Verdacht auf Fahruntüchtigkeit durch Medikamenteneinfluss

Es gibt Medikamente, welche die Fahrtauglichkeit beeinträchtigen. Das trifft insbesondere auf solche Medikamente zu, die betäubungsmittelähnliche Wirkstoffe enthalten. Auf den Beipackzetteln steht dann in der Regel, dass nach Einnahme keine Fahrzeuge gefahren werden dürfen. Bei der Polizeikontrolle in Rauschenberg am Donnerstag, 13. April, gegen Mittag, räumte die Autofahrerin den Konsum eines solchen Medikaments ein. Da sie einen Drogentest verweigerte, blieb der Polizei nur die Veranlassung einer Blutprobe zur Feststellung einer etwaigen Fahruntüchtigkeit und die Sicherstellung des Autoschlüssels zur Verhinderung der Weiterfahrt übrig.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Michelbach – Rangiermanöver endet mit Unfallschaden – Roter Kleinwagen gesucht

Nach den ersten Befragungen des Besitzers könnte der Fahrer oder die Fahrerin eines wohl fünftürigen roten Kleinwagens für den Schaden an seinem grauen Ford Kuga vernatwortlich sein. Ein solches, rotes Auto rangierte nach Aussagen am Donnerstag, 13. April, gegen 12 Uhr, in der Hofzufahrt zu einem Anwesen in der Straße Am Knechtacker und fuhr von dort aus dann zur Goßfeldener Allee davon. In der Hofzufahrt parkte am Donnerstag, 13. April, zwischen 01 und 19 Uhr ein grauer Ford Kuga. An dem Ford entstand hinten links ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Außerdem zeigte sich an der Anstoßstelle rote Fremdfarbe, sodass auch am verursachenden Fahrzeug ein Schaden entstanden sein dürfte. Wer hat das Wendemanöver noch gesehen? Wem ist der rote Pkw zur Unfallzeit noch aufgefallen? Wo steht seit Donnerstagmittag, spätestens seit Donnerstagabend ein mutmaßlich am Heck, eventuell hinten links frisch unfallbeschädigter roter mehrtüriger Kleinwagen?

Wenkbach – Kollision mit schwarze, VW Sharan

Am Mittwoch, 12. April, um 17 Uhr stellte die Fahrerin ihren schwarzen VW Sharan auf dem Hof eines Anwesens in der Untere Bergstraße ab. Am Donnerstag, 13. April, um 14.30 Uhr, bemerkte sie hinten rechts einen frischen Unfallschaden in vermutlich vierstelliger Höhe. Es ergaben sich weder Hinweise auf den Unfallverursacher noch auf das beteiligte Fahrzeug noch auf einen Unfallhergang. Wer hat ein Fahrmanöver auf einem Hof beobachtet, bei dem es zum Zusammenstoß mit dem VW Van gekommen sein könnte? Wer kann Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer oder Fahrerin geben?

Sachdienliche Hinweise zu diesen beiden Verkehrsunfällen bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.