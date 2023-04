Pfalz: Der Ticketvorverkauf für das Freiluftfestival Filmfrühling beginnt am 14. April 2023 um 10 Uhr online

Ludwigshafen. Die Eröffnung des Filmfrühling 2023 rückt langsam näher und am Freitag, den 14. April 2023 um 10 Uhr startet der Ticketvorverkauf für beide Veranstaltungsorte ausschließlich online. Restkarten werden an der Abendkasse angeboten (ohne Gewähr, dass es noch Tickets zu der gewünschten Vorstellung gibt). Der Eintrittspreis beträgt 12 € pro Person. Der Eintritt zu den Kinderfilmen beträgt 5 €. Es herrscht freie Platzwahl. Ermäßigungen, Sondertickets, Informationen zu den Kopfhörern und weitere Informationen finden Sie online auf unserer Website. Zwölf neue Spielfilme in deutscher Sprache präsentiert der „Filmfrühling ´23“ in diesem Jahr vom 5. bis 21. Mai erneut am Altrhein von Bobenheim-Roxheim und dann erstmals vom 26. Mai bis 11. Juni im Dompark zu Speyer: In einem Land, das es nicht mehr gibt

Maria träumt

Der Nachname

Mittagsstunde

Luanas Schwur

Tagebuch einer Pariser Affäre

Triangle of Sadness

Alles in bester Ordnung

Menschliche Dinge

Olaf Jagger

Die Rumba-Therapie

Sisi & Ich Barrierefreier Zugang zu einigen Filmen aus dem Festivalprogramm werden über die App GRETA (Audiodeskriptionen, Untertitel) mit dem eigenen Smartphone ermöglicht. Folgende Filme sind über die kostenlose GRETA APP verfügbar: