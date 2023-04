Ein zuverlässiger Mobilfunkplan ist nicht nur wichtig, um in Verbindung zu bleiben, sei es mit Freunden, Familie oder Arbeitskollegen.

Ein Handy-Abo ist in der heutigen Zeit viel mehr als das. Das liegt vor allem am Internet und damit an der Digitalisierung vieler Bereiche, zu denen auch der Nachrichtenbereich gehört. Nachrichten werden hauptsächlich online konsumiert und das Handy ist heute wahrscheinlich das beliebteste Gerät für den Nachrichtenkonsum.

Aus diesen Gründen ist ein zuverlässiger Mobilfunkplan von entscheidender Bedeutung, um jederzeit über die aktuellen Nachrichten informiert zu sein:

Handy ist das beliebteste Medium für Nachrichtenkonsum

Das Handy ist zum beliebtesten Medium für den Nachrichtenkonsum geworden, einfach aufgrund des Komforts, den es bietet. Wir haben unser Handy ohnehin ständig bei uns. Die jüngsten Nachrichten sind nur ein paar Klicks entfernt, und es ist fast so, als hätten wir alle Zeitungen in einem einzigen Gerät dabei.

Egal, welches Thema wir nachschlagen wollen, es dauert nicht einmal eine Minute, bis wir alle Informationen haben, die wir brauchen. Dafür ist eine gute Internetverbindung natürlich unerlässlich und was Sie dafür brauchen, ist das Handy-Abo, welches auf Ihre Nutzung zugeschnitten ist.

Viele Zeitungen sind inzwischen digital

Viele, wenn nicht alle, großen Zeitungen haben eine Website, die alle Informationen enthält, die auch in der gedruckten Ausgabe zu finden sind. Der große Vorteil ist, dass diese Informationen durch die Digitalisierung von überall und jederzeit abrufbar sind.

Es ist außerdem möglich, auf diese Weise Informationen fast in Echtzeit zu erhalten, ohne auf den Druck und die Auslieferung warten zu müssen, ganz zu schweigen von den Einsparungen, die dies mit sich bringt. Eine geringere Nachfrage nach Printmedien ist zudem auch ressourcensparend und eine nachhaltigere Möglichkeit, Nachrichten zu konsumieren.

Das alles kann jedoch nur dann funktionieren, wenn die Konsumenten eine funktionierende Internetverbindung haben und dafür ist ein verlässlicher Mobilfunkplan unerlässlich.

Soziale Medien dienen nicht mehr nur der Kommunikation und der Unterhaltung

Während die meisten Social-Media-Websites ursprünglich geschaffen wurden, um mit Gleichgesinnten in Kontakt zu treten – einige andere auch zur Unterhaltung – sind sie auch zu einer großartigen Quelle für unsere Nachrichtenversorgung geworden.

Statista zufolge verbrachten die Deutschen im Jahr 2021 ca. 90 Minuten am Tag auf den sozialen Medien. Es ist also kein Wunder, dass viele Zeitungen, Nachrichtenportale und Magazine inzwischen auch Konten auf Facebook, Instagram, Twitter und Co. haben, auf denen sie ihre Follower regelmäßig mit Updates versorgen. Dies ist die wohl schnellste Art und Weise, um an Informationen zu gelangen.

Das Besondere an dieser Art des Nachrichtenkonsums, und vermutlich einer der Gründe warum sie auch eine der Beliebtesten ist, ist die Tatsache, dass ernste Nachrichten mit anderen, leichter zu verdauenden Informationen, die in der Regel der Unterhaltung dienen, vermischt werden.

Oftmals scrollt man minutenlang durch Instagram oder TikTok und erhält dabei Inhalte aus den verschiedensten Bereichen, abhängig von den Interessen der Nutzer.

So kann es also passieren, dass man ein informierendes Video über eine anstehende Wahl, ein lustiges Katzenvideo und ein Tanzvideo direkt hintereinander sieht. Aufgrund dieser Revolution der Art und Weise, wie wir Nachrichten online konsumieren, ist ein verlässliches Handy-Abo heute wichtiger denn je.