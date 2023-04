Betrug durch angebliche Finanzanlage

Bellheim (ots) – Ein 76-jähriger wurde in den sozialen Netzwerken auf eine Finanzanlage aufmerksam, die eine hohe Rendite versprach. Nachdem er 250 Euro einzahlte, erhielt er einen Anruf der dreisten Betrüger.

Hier wurde ihm vorgetäuscht, dass sich die Gelanlage derart vervielfacht habe, dass er nun Steuern im 4-stelligen Bereich zahlen müsse. Von dem versprochenen Geld kam allerdings nie etwas auf seinem Konto an. Seien Sie vorsichtig und hinterfragen Sie besonders hohe Renditeversprechen.

Geschwindigkeitskontrollen

Bellheim/Rülzheim (ots) – Am Dienstagmorgen führten Germersheimer Polizisten gleich zwei Geschwindigkeitskontrollen durch. Im Zeitraum von 09-10 Uhr wurde der Verkehr in der Postgrabenstraße in Bellheim überwacht. Hier waren insgesamt 8 Autofahrer zu schnell unterwegs. Bei einer weiteren Kontrolle in der Friedhofstraße in Rülzheim wurden nochmal vier „Temposünder“ verwarnt.