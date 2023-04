Roller nach Diebstahl wieder aufgefunden

Altrip (ots) – In der Nacht von Dienstag (11.04.2023) auf Mittwoch (12.04.2023) wurde ein abgestelltes Kleinkraftrad in der Straße „Große Horststraße“ durch unbekannte Täter entwendet. Der Eigentümer hat das entwendete Kleinkraftrad am gestrigen Morgen auf einem Spielplatz in der Emil-Nolde-Straße beschädigt wieder aufgefunden.

Am Abend des 11.04.2023, gegen 21:15 Uhr, wurden Jugendliche bemerkt, wie diese einen Roller in der Albert-Schweitzer-Straße geschoben haben. Es dürfte sich hierbei um den entwendeten Roller gehandelt handeln.

Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Unfall aufgrund Vorfahrtsmissachtung

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Am gestrigen Nachmittag gegen 17:00 Uhr, beabsichtigte eine 18-jährige PKW-Fahrerin von der A65 (Fahrtrichtung Ludwigshafen) an der Anschlussstelle Dannstadt-Schauernheim auf die L454 abzubiegen. Beim Abbiegen missachtete die junge Frau die Vorfahrt einer 61-jährigen PKW-Fahrerin, welche die L454 befuhr.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge auf einen auf der Abbiegespur auf die A65 in Richtung Ludwigshafen stehenden PKW eines 28-Jährigen geschoben. Die 18-Jährige und die 61-Jährige wurden hierbei leicht verletzt und in Krankenhäuser verbracht.

Zwei Fahrzeuge wurden abgeschleppt und auslaufende Betriebsstoffe durch die Feuerwehr beseitigt. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 32.000 Euro. Für die Unfallaufnahme musste die L454 voll gesperrt werden.