Räuberischer Diebstahl

Frankenthal (ots) – Am 12.04.2023 gegen 09.50 Uhr, kam es in einem Ladengeschäft in der Speyerer Straße, Höhe Hausnummer 28, zu einem räuberischen Diebstahl, indem ein bislang unbekannter Täter dieses betrat und zu den Regalen mit den Männer-Parfüms ging. Als er dort von einer Verkäuferin angesprochen wurde, sprühte er dieser unmittelbar Reizgas ins Gesicht und flüchtete aus dem Laden.

Er entwendete hierbei Parfüm im Wert von etwa 180 Euro. Die Verkäuferin erlitt hierbei leichte Verletzungen in Form von Atemwegsreizungen.

Beschrieben wird die Person als männlich, bekleidet mit schwarzem Anorak und Kapuze über dem Kopf, trug eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung und führte einen schwarzen Rucksack mit.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Trunkenheit im Verkehr

Frankenthal (ots) – Am 12.04.2023, gegen 23.30 Uhr, wurde durch einen Zeugen in der Straße Im Spitzenbusch gemeldet, dass dort eine Frau mit ihrem Pkw unberechtigt auf das Gelände einer dort ansässigen Firma gefahren sei und augenscheinlich alkoholisiert sei.

Durch die eingesetzte Streife konnte dann eine 29-jährige Frau aus Überherrn festgestellt werden, welche sich nach eigenen Angaben verfahren hätte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,27 Promille. Ihr wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.