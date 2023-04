Landau: Die Polizei-News

Drogenfund nach kurzer Verfolgungsjagd

Landau (ots) – Im Bereich nahe der Landauer Bibliothek sollten am Mittwoch drei Personen kontrolliert werden, welche bei Erkennen der Polizei flüchteten. Zwei der drei Personen konnten zu Fuß eingeholt werden. Auf dem durch die beiden genutzten Fluchtweg konnten im Anschluss kleinere Mengen Betäubungsmittel aufgefunden werden.

Hinsichtlich der Zuordnung der Drogen dauern die Ermittlungen derzeit noch an.

Brand eines Mehrparteienhauses in Arzheim

Landau-Arzheim (ots) – In der Nacht auf Montag 10.04.2023 gegen 01:30 Uhr, kam es in der Arzheimer Hauptstraße im Landauer Stadtteil Arzheim zu einem Wohnhausbrand. Ersten Ermittlungen zu Folge, dürfte das Feuer im Treppenhaus des Gebäudes ausgebrochen sein. Es wird derzeit von einem Gebäudeschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich ausgegangen.

3 Hausbewohner im Alter von 32, 26 und 10 wurden bei dem Brand verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Es besteht keine Lebensgefahr.

Die Kriminalinspektion Landau ermittelt aktuell in alle Richtungen, u.a. wegen des Verdachts der Brandstiftung. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs wurde in der Nähe des Wohnhaues ein verdächtiges Fahrzeug wahrgenommen. Es ist nicht auszuschließen, dass dieses Fahrzeug mit dem Brand in Zusammenhang steht.

Zeugen, welche zur relevanten Tatzeit ebenfalls verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise zu dem Fahrzeug geben können, sollten sich mit der Polizei Landau, unter der Telefonnummer 06341/287-0 oder per E-Mail kilandau.k1@polizei.rlp.de, in Verbindung setzen.

Zeugen gesucht – Unfallflucht in der Eutzinger Straße

Landau (ots) – Am gestrigen Dienstag streifte ein schwarzer Kombi in der Eutzinger Straße in Landau einen gelben Skoda an dessen linken Außenspiegel und verursachte Sachschaden. Die Verursacherin setzte ihre Fahrt anschließend in Richtung der Weißenburger Straße fort.

Die Frau konnte zwar bei dem Verkehrsunfall beobachtet werden, das Kennzeichen ist aber bislang nicht bekannt und die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise richten sie bitte an die Polizeiinspektion Landau unter Tel. 06341 2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de.