Betzenberg: 1. FC Kaiserslautern trifft auf den Hamburger SV

Kaiserslautern (ots) Auf dem Betzenberg steht am kommenden Samstag, 15. April, das nächste Heimspiel des 1. FC Kaiserslautern an. Die „Roten Teufel“ empfangen diesmal die Mannschaft des Hamburger SV. Anpfiff im Fritz-Walter-Stadion ist um 20:30 Uhr.

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass die zu erwartenden Verkehrsbeeinträchtigungen in einem angemessenen Rahmen bleiben. Besuchern des Spiels, die mit dem Auto nach Kaiserslautern fahren, wird dringend davon abgeraten, rund um den Betzenberg nach Parkplätzen zu suchen. Dort ist kaum Parkraum vorhanden. Zudem müssen Autofahrer mit Verkehrsbeeinträchtigungen im direkten Stadionumfeld, speziell während der Abreisephase, rechnen.

Die Polizei empfiehlt, den „Park & Ride“-Parkplatz Schweinsdell an der Autobahnabfahrt Kaiserslautern-Ost zu nutzen. Auch vom Gelände der Technischen Universität Kaiserslautern werden „Park & Ride“-Busse zum Stadion pendeln. Die Stadtwerke Kaiserslautern informiert unter https://www.swk-kl.de/produkte-services/busverkehr/bus-service/park-and-ride im Internet über den Shuttle-Betrieb von und zum Stadion. Informationen finden Sie auch unter https://fck.de/de/stadion/anfahrt auf der Internetseite des 1. FC Kaiserslautern.

Gästefans wird empfohlen, über die A 6 den Messeplatz im Stadtgebiet anzusteuern. Von der Autobahn, Anschlussstelle Kaiserslautern-Centrum, sind es nur wenige Fahrminuten bis zum Messeplatz, und von dort sind es etwa 15 Minuten zu Fuß bis ins Stadion.

Für die An- und Abreise über die Autobahn ist insbesondere die Baustellensituation auf der A6 bei Kaiserslautern zu beachten. Die geplante Vollsperrung der A6 wird verschoben, so dass der Verkehr wie gewohnt durch die Baustelle geleitet wird: In Fahrtrichtung Mannheim stehen nur zwei (geteilte) Spuren zur Verfügung, das heißt im Auffahrtbereich KL-Centrum sogar nur eine Spur. Das kann sowohl vor als auch nach dem Spiel zu Verzögerungen bei der Auf- und Abfahrt führen. Deshalb: Frühzeitig losfahren und Zeitpuffer einplanen!

Eine Übersicht zu den Baustellen im Stadtgebiet bietet die Stadt Kaiserslautern im Internet unter https://geoportal.kaiserslautern.de/baustellen/ an. Über die Baustellen auf den weiteren Anfahrtstrecken kann man sich im „Mobilitätsatlas“ des Landesbetriebs Mobilität unter https://lbm.rlp.de/de informieren.

Für Zugreisende und Stadionbesucher, die mit Regionalbahnen nach Kaiserslautern kommen, gilt ebenfalls die Empfehlung: Planen Sie ausreichend Zeit für eventuelle Verzögerungen ein, um pünktlich in Kaiserslautern anzukommen. Informationen zu Entlastungszügen vor und nach dem Spiel finden Sie unter https://www.s-bahn-rheinneckar.de/fahrplan/sonderverkehr.

Wegen des zu erwartenden Fußgängerverkehrs vom Bahnhof zum Stadion kann es vor und nach dem Spiel zu kurzzeitigen Beeinträchtigungen rund um den Elf-Freunde-Kreisel kommen. Die damit verbundenen Wartezeiten sollen natürlich für alle so kurz wie möglich gehalten werden; Verzögerungen lassen sich aber nicht immer vermeiden. Die Polizei bedankt sich schon jetzt bei allen Fans, Anwohnern und Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis.

Pyrotechnische Gegenstände sind gefährlich und haben in Fußballstadien und Menschenmengen nichts zu suchen! Verzichten Sie auf das Abbrennen von Feuerwerkskörpern, auch auf dem Weg zum oder vom Stadion. Bei Verstößen drohen den Verantwortlichen Strafanzeigen – insbesondere wegen Körperverletzung beziehungsweise wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.

Strafbare Handlungen in Zügen sowie in Bahnhöfen werden konsequent durch die Polizei zur Anzeige gebracht. Wer die Regeln missachtet, muss mit einem künftigen Beförderungsausschluss durch die Deutsche Bahn oder mit einem bundesweiten Stadionverbot rechnen.

Das Polizeipräsidium Westpfalz und die Bundespolizei werden am Spieltag eine Drohne und einen Hubschrauber im Einsatz haben.

Die Polizei wünscht allen Fans eine gute An- und Abreise sowie einen angenehmen Fußballabend in Kaiserslautern. Wir freuen uns auf ein faires Fußballspiel und auf ein faires Miteinander in und außerhalb des Stadions.|elz

Zeugin vereitelt Raubversuch

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Mittwoch am Rittersberg ereignete. Hier wurden gegen 15 Uhr zwei Jugendliche von anderen Jugendlichen attackiert. Nach den derzeitigen Erkenntnissen warteten die beiden 13 und 16 Jahre alten Jungen in Höhe des Hauses Nummer 2 darauf, abgeholt zu werden, als sie von den beiden unbekannten Jugendlichen angesprochen wurden.

Einer der beiden forderte den 13-Jährigen auf, seine Turnschuhe auszuziehen und ihm auszuhändigen. Der 16-Jährige entgegnete jedoch, dass der Jüngere das nicht tun werde. Daraufhin wurden die beiden Jungen von den Unbekannten angegriffen und mit Faustschlägen traktiert.

Erst als eine Zeugin auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurde und die Jugendlichen ansprach, gaben die Täter auf und flüchteten ohne Beute in Richtung Salzstraße.

Zeugen, die den Vorfall ebenfalls beobachtet oder die Täter auf der Flucht gesehen haben, werden gebeten, sich unter Tel: 0631 369-2620 mit der Kripo in Verbindung zu setzen. |cri

Männer schlagen sich gegenseitig

Kaiserslautern (ots) – Aus noch unbekannten Gründen sind sich am Mittwoch am Stiftsplatz zwei Männer in die Haare geraten. Sie schlugen sich gegenseitig. Eine Zeugin verständigte gegen 14.30 Uhr die Polizei. Sie hatte gesehen, wie die beiden Männer in der Passage eines Geschäftshauses stritten.

Einer schlug dem anderen mit der Faust ins Gesicht, daraufhin schlug dieser mit seiner Gehhilfe zurück und verletzte seinen Gegenüber damit am Kopf. Daraufhin nahm dieser dem Mann den „Krückstock“ ab und schlug damit ebenfalls zu.

Als die alarmierte Polizeistreife vor Ort eintraf, hielt sich nur noch der Mann mit der Platzwunde am Kopf dort auf. Die Gehhilfe seines Kontrahenten hatte er noch bei sich, konnte oder wollte aber keine Angaben über seinen „Streitpartner“ machen.

Der stark alkoholisierte 40-Jährige wurde zunächst vom Rettungsdienst versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Wegen der wechselseitigen Körperverletzung wird auch gegen ihn strafrechtlich ermittelt.

Die Ermittlungen nach dem zweiten Beteiligten dauern an. |cri

In die Phishing-Falle getappt

Kaiserslautern (ots) – Wegen einer solchen „Phishing-Mail“ hätte eine Frau aus dem Stadtgebiet am Mittwoch beinahe mehrere hundert Euro verloren. Zum Glück bemerkte sie die unbefugte Abbuchung auf ihrem Konto rechtzeitig und konnte ihr Geld zurückholen.

Wie die 36-jährige Frau am frühen Abend der Polizei meldete, hatte sie eine E-Mail erhalten, sich nichts dabei gedacht, war den Aufforderungen gefolgt und hatte ihre Daten von Personalausweis, Führerschein und Kreditkarte „verraten“.

Wenige Stunden später stellte die Frau dann allerdings zwei Abbuchungen von ihrem Konto fest, die sie nicht veranlasst hatte. Die 36-Jährige setzte sich daraufhin mit ihrer Bank in Verbindung, stornierte die Buchung und ließ ihre Kreditkarte sperren.

Wir können es nicht oft genug sagen: Vorsicht bei Mails von unbekannten Absendern! Insbesondere dann, wenn ein Dateianhang vorhanden ist, den man öffnen soll, oder das Schreiben einen Link enthält, den man anklicken soll, ist es ratsam aufzupassen. Nicht selten verbirgt sich dahinter der Versuch von Betrügern, an Ihre privaten Daten sowie Ihre Bankverbindung zu kommen. |cri

Zum Schutz in Gewahrsam genommen

Kaiserslautern (ots) – Zu seinem eigenen Schutz ist ein 38-jähriger Mann am frühen Donnerstag von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Besorgte und erschrockene Verkehrsteilnehmer hatten sich bei der Polizei gemeldet, da ein Mann in der Reichswaldstraße mehrfach auf die Straße gestürzt sei.

Eine Streife rückte gegen halb drei aus und fand den alkoholisierten Mann an einer

Bushaltestelle sitzend. Er gab an, auf ein Taxi zu warten. Kurze Zeit später riefen erneut Verkehrsteilnehmer an, da der Mann auf der Fahrbahn herumliefe und versuche, Autos anzuhalten. Ein weiterer Anrufer meldete, dass der Mann nun vor einem Anwesen laut herumschreien würde.

Die erneut ausgerückte Streife nahm ihn zu seinem eigenen Schutz in Gewahrsam. |elz

Kollision zwischen Fußgängerin und Rollstuhlfahrer

Kaiserslautern (ots) – Zu einem schmerzhaften Zusammenstoß ist es am Mittwoch in der „Mall“ gekommen. Eine 41-jährige Frau wurde dabei verletzt. Gesucht wird in diesem Zusammenhang nach einem Rollstuhlfahrer. Wie die 41-Jährige der Polizei meldete, war sie gegen 11.45 Uhr zu Fuß in der Einkaufspassage unterwegs.

Sie begegnete einem Rollstuhlfahrer, der bedingt durch Platzmangel der Frau gegen den Fuß fuhr. Offenbar war es dem Mann nicht bewusst, dass er die 41-Jährige bei der „Kollision“ verletzt hatte er verließ die Mall, ohne weitere Angaben zu machen.

Die Verletzte begab sich in ärztliche Behandlung. Sie hatte sich eine Bänderverletzung im Fuß zugezogen. Die Polizeiinspektion 1 bittet um Hinweise unter Tel: 0631 369-2150. |cri

Bei Wohnungssuche an Betrüger geraten

Kaiserslautern (ots) – Bei der Suche nach einer Wohnung im Stadtgebiet ist eine Studentin auf einen Betrüger hereingefallen. Die junge Frau war im März auf einem Immobilienportal im Internet auf ein Wohnungsangebot gestoßen, das sie interessierte.

Sie nahm Kontakt zum Anbieter auf und überwies ihm nach längeren Gesprächen einen 4-stelligen Betrag als Kaution. Danach brach der Kontakt zu dem Unbekannten ab.

Als die 22-Jährige Recherchen anstellte und vor Ort an der Adresse in der Hermann-Hesse-Straße nachfragte, stellte sich heraus, dass der Wohnungsanbieter weder dort wohnt, noch dort bekannt ist.

Kurz darauf entdeckte die Frau, dass die gleiche Immobilie unter einem anderen Namen und einer anderen E-Mail-Adresse erneut online angeboten wird. Sie erstattete Anzeige bei der Kriminalpolizei.

Die Ermittlungen laufen. |cri

Einbrecher stehlen TV-Gerät und Laptop

Kaiserslautern (ots) – Ein Einbruchdiebstahl ist der Polizei am Mittwoch aus einer Wohnung in der Feuerbachstraße gemeldet worden. Vermisst werden das TV-Gerät und ein Laptop.

Nach Angaben des Anzeigenerstatters kümmert er sich derzeit um die Wohnung des Bekannten und hat zuletzt vor den Osterfeiertagen nach dem Rechten geschaut. Da war noch alles in Ordnung. Als er am Mittwochmorgen die Wohnung wieder betrat, stellte der 53-Jährige fest, dass der Fernseher und das Laptop verschwunden sind.

Wann und wie die Täter in die Räume eindrangen, ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen, denen zwischen dem 5. und 12. April verdächtige Personen aufgefallen sind oder vielleicht beim Abtransport der Beute beobachtet wurden. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter Telefon 0631 369-2620. |cri

Unfallflucht in der Gasstraße

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines Verkehrsunfalls mit Fahrerflucht ermittelt die Polizei in der Gasstraße. Hier wurde am Mittwoch zwischen 9 und 13.30 Uhr ein Volvo, der in Höhe des Hauses Nummer 39 geparkt war, von einem anderen Fahrzeug gerammt und beschädigt.

Als die Volvo-Halterin zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an der Fahrzeugfront fest: Sowohl der linke Scheinwerfer als auch die vordere Stoßstange waren beschädigt worden.

Den Spuren nach zu urteilen, könnte ein anderer Wagen beim Rangieren, beziehungsweise Ein- oder Ausparken gegen den Volvo gestoßen sein. Der Verursacher machte sich jedoch aus dem Staub. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Nummer 0631 369-2150 jederzeit entgegen. |cri

Geldkassette gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Zwei Männer haben am Mittwoch in einem Autohaus Im Haderwald eine Geldkassette gestohlen. Gegen halb eins betraten die Unbekannten das Autohaus. Sie hielten sich zunächst im Verkaufsraum auf und gaben an, warten zu wollen, bis das Ersatzteilelager um 13 Uhr öffne.

Um viertel vor eins verließen die Männer das Autohaus wieder und fuhren mit einem silbernen BMW mit Saarbrücker-Kennzeichen davon. Ein Mitarbeiter des Autohauses stellte kurze Zeit

später fest, dass eine Geldkassette fehlte. In der Kassette befand sich ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag.

Die zwei Männer werden als circa 1,70 Meter groß beschrieben. Beide hatten einen Dreitagebart.

Einer der Männer hatte kurze dunkle Haare, trug eine dunkle Jogginghose, ein dunkles Oberteil mit grün roten Streifen und dunkle Turnschuhe.

Der andere hatte eine schwarze Basecap auf dem Kopf. Er trug einen schwarzen Windbreaker, eine dunkle Jogginghose und eine graue Umhängetasche. Der Mann humpelte mit dem linken Bein. Beide sprachen deutsch mit einem osteuropäischen Akzent.

Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter Tel: 0631 369 2250 entgegen. |elz

Kreis Kaiserslautern

Verwarnungen, Punkte und Bußgelder bei Kontrollen

Kaiserslautern/Otterberg (ots) – Geschwindigkeitskontrollen haben Einsatzkräfte der Polizeiinspektion 1 am Mittwoch an verschiedenen Örtlichkeiten durchgeführt. Für zwei Fahrer wird es teuer…

Die erste Kontrollstation wurde am Vormittag auf der L387 zwischen Otterberg und Höringen in Höhe des Schwimmbads eingerichtet. Rund eine Stunde lang nahmen die Beamten die Fahrgeschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer unter die Lupe, die in Richtung Höringen fuhren.

Von 24 gemessenen Fahrzeugen waren fünf zu schnell. Vier Fahrer kamen mit einer kostenpflichtigen Verwarnung davon. Ein Fahrer lag jedoch so deutlich über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit, dass er nun mit einer Anzeige rechnen muss. Der Mann wurde im 70er-Bereich mit 97 km/h „geblitzt“. Ihm blühen jetzt ein Punkt in der Verkehrssünderdatei sowie ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro.

In der Mittagszeit verlegten die Polizisten ihren Einsatzort nach Kaiserslautern und nahmen den Verkehr auf der B37 im Bereich der Mannheimer Straße stadteinwärts ins Visier. Gemessen wurden hier innerhalb einer knappen Stunde insgesamt 83 Fahrzeuge. Davon waren sechs zu schnell. Fünf Fahrer lagen im Verwarnungsbereich, einer erhält eine Ordnungswidrigkeitsanzeige. Statt der erlaubten 50 km/h brauste er mit 76 „Sachen“ in Richtung Innenstadt. Der Mann muss mit einem Punkt sowie 180 Euro Bußgeld rechnen. |cri

Bei Kontrolle Drogen gefunden

Otterberg (ots) – Wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz hat sich ein Mann am Mittwoch eine Strafanzeige eingehandelt. Der 40-Jährige fiel Polizeibeamten während einer Fußstreife kurz nach 15 Uhr in Otterberg auf. Bei der Kontrolle händigte er den Beamten sofort zwei Tütchen aus.

Nach eigenen Angaben handelte es sich bei den Substanzen um Amphetamin und Haschisch. Der Mann wurde daraufhin durchsucht. Die Polizisten fanden keine weiteren Betäubungsmittel. Die zwei Tütchen wurden sichergestellt, die weiteren Ermittlungen dauern an. |elz