Landau (ots) Ein 23-Jähriger aus dem Landkreis SÜW suchte am Mittwoch die Polizeiinspektion Landau auf, um seinen Roller als gestohlen zu melden. Diesen hatte er aufgrund eines technischen Defektes einige Tage zuvor in einem Feldweg abgestellt, wo er nun nicht mehr war. Bei der Polizei konnte festgestellt werden, dass gegen den jungen Mann 2 Haftbefehle bestanden.

Die offen stehenden Beträge konnte der Gesuchte nicht begleichen, weshalb er im Anschluss an die Anzeigenaufnahme in eine Justizvollzugsanstalt verbracht wurde.

Bei einer zuvor erfolgten Durchsuchung konnte auch noch eine kleine Menge Amphetamin bei dem Verhafteten aufgefunden werden. Hinsichtlich des Rollers dauern die Ermittlungen an.