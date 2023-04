Groß-Gerau

Erfolgreiche Fahndung dank Zeugenhinweis (Foto)

Darmstadt/Mörfelden (ots) – Polizeistreifen haben am frühen Mittwochmorgen (12.04.) nach einem Zeugenhinweis 2 Männer vorläufig festgenommen und 6 Fahrräder sichergestellt. Ersten Ermittlungen zufolge dürften die Räder aus aktuellen Diebstählen stammen. Gegen 01:15 Uhr alarmierte ein aufmerksamer Anwohner aus der Bismarckstraße über Notruf die Polizei, nachdem er beobachten konnte, wie Personen mehrere Fahrräder in einen Transporter geladen hatten und die Flucht ergriffen.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung mit zahlreichen Streifen konnte ein 30-Jähriger Insasse des Fahrzeugs, der in der Heidelberger Straße zu Fuß davonrannte, nach einer kurzen Verfolgung festgenommen werden. Bei dem 54-jährigen Fahrer des Transporters klickten schließlich auf der Autobahn 5 bei Mörfelden die Handschellen, nachdem weitere Streifen das Fahrzeug nach der Anschlussstelle Langen/Mörfelden gestoppt hatten.

Auf der Ladefläche stießen die Polizeikräfte auf 4 hochwertige Pedelecs sowie 2 Gravel Bikes im Wert von mehreren Tausend Euro. Das Fahrzeug samt mutmaßlicher Beute wurde sichergestellt und die beiden Festgenommenen für weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen auf die Wache gebracht.

Die weiteren Ermittlungen des Kommissariats 43 zur genauen Herkunft der Velos, zu möglichen weiteren Komplizen sowie gleichgelagerten Taten, die auf das Konto der Tatverdächtigen gehen könnten, dauern weiterhin an.

Entenfamilie nach Autobahnvollsperrung wieder vereint (Foto)

Rüsselsheim (ots) – Eine Entenfamilie hat am Mittwochnachmittag (12.04.), gegen 16.00 Uhr, für eine kurzzeitige Sperrung der A 67 gesorgt. Die Enteneltern waren mit ihren vier Küken gerade im Begriff die A 67 im Bereich des Übergangs zur A 60 in Richtung Mainz zu überqueren. Beunruhigte Autofahrer verständigten daraufhin die Ordnungshüter.

Während die Eltern sich kurzerhand schon auf den Weg zu einem in der Nähe befindlichen See machten, mussten die Autobahnpolizisten bei den 4 Sprößlingen nachhelfen, das Quartett zunächst in einen Karton bugsieren und anschließend zum See tragen. Kurze Zeit später war die Familie auf dem Gewässer wieder glücklich vereint.

Die Polizei musste die Autobahn für die Enten-Rettungsaktion für etwa 15 Minuten sperren. Die Verkehrsteilnehmer zeigten sich aber geduldig und hatten Verständnis für die Entenrettung der Polizei.

Nach versuchtem Einbruch – Kripo sucht wichtige Zeugen

Rüsselsheim (ots) – Nach einem versuchten Einbruch in einen Elektronikladen in der Marktstraße in der Nacht zum 03. März, sucht die Kripo nun nach wichtigen Zeugen. Vermutlich zwei Unbekannte sollen damals gegen 03.25 Uhr versucht haben, durch das Einschlagen einer Schaufensterscheibe in das Geschäft einzudringen, wurden aber von der Alarmanlage in die Flucht geschlagen. Abgesehen hatten es die Täter offenbar auf Armbanduhren. Sie suchten anschließend ohne Beute das Weite.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass bislang unbekannte Zeugen die zwei Flüchtigen kurz nach der Tat ansprachen und sich Ausweise von ihnen aushändigen ließen, bevor diese ihre Flucht fortsetzten. Die Ermittler bitten diese Zeugen um Kontaktaufnahme mit der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Einbruch in Telekommunikationsladen – 4 Kriminelle flüchten mit Auto

Rüsselsheim (ots) – Ein Telekommunikationsgeschäft in der Bahnhofstraße geriet in der Nacht zum Donnerstag (13.04.), gegen 3.20 Uhr, in das Visier von vier Einbrechern. Die Täter drangen durch eine zuvor eingeschlagene Eingangstür in das Geschäft ein und entwendeten anschließend unter anderem mehrere Mobiltelefone und weiteres Zubehör. Es entstand insgesamt ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Nach der Tat flüchteten die Kriminellen nach derzeitigem Ermittlungsstand mit einem in der Grabenstraße bereitgestellten dunklen Kombi älteren Baujahres in Richtung Rugbyring.

Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief bislang ergebnislos. Die Ermittlungen dauern an. Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06142/6960 mit der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) in Verbindung zu setzen.

Darmstadt

Polizeistreife nimmt 16-Jährigen fest und stellt gestohlenen Roller sicher

Darmstadt (ots) – Eine Streife des 3. Polizeireviers hat am frühen Mittwochmorgen (12.04.) einen 16-Jährigen festgenommen und einen gestohlenen Roller sichergestellt. Gegen 0.50 Uhr war der jugendliche Darmstädter als Sozius auf einem Kleinkraftrad mit einem bislang noch flüchtigen Mittäter im Bereich der Trinkbornstraße der Streife im Stadtteil Arheilgen entgegengekommen.

Die Beamten entschlossen sich, das Duo auf dem Roller zu stoppen. Der Fahrer wollte

dem Streifenwagen ausweichen, um einer Kontrolle zu entgehen. Schließlich kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen, nachdem der Fahrer zu Fuß die Flucht durch die Gartengrundstücke in den Niederwiesen ergriff.

Der 16 Jahre alte Beifahrer konnte noch vor Ort festgenommen werden. Schnell war der

vermeintliche Grund für das Verhalten klar. Ein Abgleich der Daten des Rollers mit dem polizeilichen Fahndungsbestand ergab, dass das mehrere Hundert Euro teure Zweirad zwischen dem 06. und 08. April in der Fuchsstraße entwendet wurde.

Der Festgenommene kam über Nacht in eine Gewahrsamszelle der Polizei. Die Ermittlungen zu seiner genauen Tatbeteiligung, dem flüchtigen Komplizen sowie weiteren gleichgelagerten Fällen hat das Kommissariat 35 der Darmstädter Kriminalpolizei übernommen.

Darmstadt-Dieburg

Polizei lädt Interessierte zur Fahrradcodierung ein

Weiterstadt (ots) – Das 3. Polizeirevier lädt alle interessierten

Fahrradeigentümerinnen und Fahrradeigentümer zu einer kostenfreien

Fahrradcodierung am Samstag, den 13.05.2023, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr in

Weiterstadt ein. Die Codierung findet in der Darmstädter Straße 32, 64331

Weiterstadt, in der Nähe zum Marktplatz vor dem dortigen „Polizeibüro“ statt.

Für die Fahrradcodierung ist eine Voranmeldung erforderlich. Diese ist am 25.

und 26. April unter der Telefonnummer 06151/969-53400 jeweils von 9 bis 12 Uhr

möglich. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, ist es hilfreich, wenn

bereits bei der Voranmeldung die Personalien und die erforderlichen Daten des

Fahrrades angeben werden können.

Damit die Besitzer ihr Rad mit einem individuellen Code vor potenziellen Dieben

schützen können, wird ein Identifikationsdokument und ein Eigentumsnachweis bei

der Codierung benötigt. Außerdem gilt Batterieschlüssel von E-Bikes oder

Pedelecs nicht zu vergessen. Carbon-Räder sind für die Codierung nicht geeignet.

Zeugen nach Einbruch in Tankstelle gesucht

Babenhausen (ots) – Nach einem Einbruch in eine Tankstelle in der Darmstädter

Straße am Mittwochabend (12.04.) hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen

und sucht Zeugen, denen zum Tatzeitpunkt der Täter aufgefallen ist.

Gegen 22.20 Uhr schlug der Kriminelle nach bisherigen Erkenntnissen eine Scheibe zum

Verkaufsraum ein und verschaffte sich anschließend durch das Fenster Zugang zum

Inneren. Hier hatte er es auf Münzgeld abgesehen, mit dem der Dieb das Weite suchte.

Der flüchtige Einbrecher ist zwischen 20- 30 Jahre, etwa 1,80-1,90 m groß, schmale Statur. Bekleidet war er mit einem dunklen Kapuzenpullover, einer dunklen Jogginghose sowie schwarzen Sneaker mit weißer Sohle.

Das Kommissariat 21/22 der Darmstädter Kripo hofft auf Mithilfe aus der

Bevölkerung. Wem hat den Beschriebenen vor der Tat oder bei seiner Flucht in

Tatortnähe wahrgenommen? Wer kann ihn näher beschreiben? Hinweise werden unter

der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Kreis Bergstraße

Fassade der Stadtverwaltung beschmiert

Hirschhorn (ots) – Zwischen Montag (10.04.) und Dienstag (11.04.) besprühten

Unbekannte mittels schwarzer Farbe die Aussenfassade der Stadtverwaltung in der

Hauptstraße. Am Gebäude entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von etwa

1500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

Hinweise von Zeugen in diesem Zusammenhang werden erbeten an den Polizeiposten

Hirschhorn unter der Rufnummer 06272/9305-0.

Auto beschädigt/Polizei sucht Zeugen

Heppenheim (ots) – Am Mittwochmittag (12.04.), in der Zeit zwischen zwischen

12.15 und 12.25 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Getränkemarkts in der

Tiergartenstraße ein weißer Ford Tourneo beschädigt. Dabei entstand ein Schaden

von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich mit

der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 in Verbindung

zu setzen.

Odenwaldkreis

Neue Schutzfrauen treten ihren Dienst an (Foto)

Erbach/Reichelsheim/Fränkisch-Crumbach (ots) – Seit 1. April ist Polizeioberkommissarin Carina Will die neue Schutzfrau vor Ort für die Gemeinden Reichelsheim und Fränkisch-Crumbach. Sie tritt damit die Nachfolge von Polizeihauptkommissarin Carina Oberle an, die als Schutzfrau vor Ort nach Erbach wechselt.

Die seitherige Schutzfrau vor Ort in Erbach, Polizeihauptkommissarin Jennifer Haag, wechselt ins Polizeipräsidium nach Darmstadt. Die beiden Polizistinnen sind direkte Ansprechpartnerinnen für die Bürgerinnen und Bürger der Kommunen.

Die 36-jährige Carina Will begann nach ihrem Studium ihre polizeiliche Laufbahn im Jahr 2017 bei der Polizeistation Erbach und war anschließend im Streifendienst der Polizei in Dieburg tätig, bevor sie im letzten Jahr wieder in den Odenwald zurückkehrte. Durch die täglichen Begegnungen auf der Straße, die Vernetzungen zu örtlichen Vereinen und Institutionen, wie Schulen und Kindergärten sowie die Teilnahme an lokalen Veranstaltungen, ist die Oberkommissarin ein wichtiges Bindeglied zwischen Bevölkerung und Polizei. Zudem wird sie in vielen Bereichen der Prävention beratend tätig sein oder vermittelt spezielle Hilfsangebote.

Frau Will möchte mit verstärkter Präsenz in der Öffentlichkeit eine intensive Bürgernähe schaffen, um gemeinsam Lösungsmöglichkeiten für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger zu erarbeiten. Erreichbar ist die Schutzfrau vor Ort zu den üblichen Geschäftszeiten unter der Telefonnummer 06164/75695-40 oder per E-Mail: svo-erbach-pst.ppsh@polizei.hessen.de

Die Vorgängerin von Carina Will, ihre Namensvetterin Carina Oberle, betreute die Gemeinden Reichelsheim und Fränkisch-Crumbach seit 2020 und übernimmt nun die Aufgaben in Erbach. Die 53 Jahre alte Polizeihauptkommissarin ist seit 1992 bei der Hessischen Polizei und bereits seit 27 Jahren in verschiedenen Bereichen bei der Polizeistation Erbach beschäftigt.

Ein besonderer Fokus ihrer Arbeit liegt auch im Kontakt mit den örtlichen Schulen, für die sie als Schulbeauftragte eine wichtige Ansprechpartnerin ist. Hierbei ist ihr die frühzeitige Aufklärung von Kindern und Jugendlichen in Zusammenhang mit polizeilicher Arbeit und die Begehung von Straftaten sowie deren Konsequenzen ein besonderes Anliegen. Sie wird künftig auch mit ihrem neuen Dienstrad in der Stadt unterwegs sein und ist hierbei gerne jederzeit ansprechbar. Carina Oberle ist unter der Rufnummer 06062/953-659 oder per E-Mail über svo-erbach-pst.ppsh@polizei.hessen.de erreichbar.

Für die Aufnahme einer Strafanzeige steht den Bürgerinnen und Bürger nach wie vor die Polizeidirektion Odenwald unter der Telefonnummer 06062/9530 zur Verfügung. In dringenden Fällen ist zudem die Notrufnummer 110 zu wählen.

Polizei lädt zur Fahrradcodierung ein

Erbach (ots) – Die Polizeistation Erbach lädt alle interessierten Fahrradeigentümerinnen und Fahrradeigentümer im Rahmen des Erbacher Frühlingsmarktes am Sonntag, den 23. April, in der Zeit von 11.00 bis 14.00 Uhr, zu einer kostenlosen Fahrradcodierung ein.

Die Codierung findet in der Hauptstraße, Ecke Marktplatz, statt. Anmeldungen können am kommenden Mittwoch (19. April), zwischen 9.00 und 13.00 Uhr, bei der Polizeistation in Erbach telefonisch unter der Telefonnummer 06062/953-660 vereinbart werden.

Damit die Besitzer ihr Rad mit einem individuellen Code vor potenziellen Dieben schützen können, wird ein Identifikationsdokument und ein Eigentumsnachweis bei der Codierung benötigt. Außerdem gilt es Batterieschlüssel von E-Bikes oder Pedelecs nicht zu vergessen. Carbon- und Kinderräder und sind für die Codierung nicht geeignet.

Sachbeschädigung durch Unbekannte

Erbach (ots) – In der Nacht von Mittwoch (12.04.) auf Donnerstag (13.04.) wurden auf dem Parkplatz am Erbacher Bahnhof mehrere PKW durch noch unbekannte Täter beschädigt. Der oder die Täter beschädigten einen weißen Citroen, einen schwarzen BMW und einen schwarzen Mercedes. Der Sachschaden an den PKW beträgt mindestens 6.000 EUR. Die Polizeistation Erbach bittet nun um Hinweise, welche unter der 06062 9530 entgegengenommen werden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen