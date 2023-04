Unbekannte stehlen Außenspiegel von drei Autos

Baunatal (ots) – Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum heutigen Donnerstag in Baunatal die Außenspiegel von drei geparkten Autos abmontiert und gestohlen. Zunächst hatte sich am frühen Morgen gegen 6 Uhr der Besitzer eines schwarzen BMW X4 aus der Birkenallee, nahe der Straße „Bornhagen“, bei der Polizei gemeldet, nachdem er den Diebstahl an seinem Pkw festgestellt hatte.

Im weiteren Verlauf des Vormittags folgten die Anrufe wegen weiterer Spiegel-Diebstähle von einem schwarzen Audi Q3 und einem weißen Mercedes E220. Beide Fahrzeuge waren in der Lindenallee, nahe der Akazienallee, geparkt. Durch das Durchtrennen der Kabel der Außenspiegel richteten die Diebe zudem Sachschäden an, deren Gesamthöhe momentan noch nicht genau beziffert werden kann.

Wann die Taten in der Nacht stattfanden, ist bislang nicht geklärt. Wer in der vergangenen Nacht verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Diebstählen gemacht hat und Hinweise auf die Täter geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Lkw-Brand: A 7 zwischen Kassel-Nord und Hann.Münden/Lutterberg

Staufenberg/BAB 7 (ots)- Auf der A7 ist zwischen den Anschlussstellen Kassel-Nord und Hann. Münden/Lutterberg gegen 15:20 Uhr ein Lkw in Brand geraten. Wegen der Lösch- und Bergungsarbeiten ist die Autobahn derzeit in Fahrtrichtung Hannover voll gesperrt. Der Verkehr wird aktuell umgeleitet. Verkehrsteilnehmern wird empfohlen, die Umleitung U 47 zu nutzen.

Wie die vor Ort eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, hatte der Fahrer die Rauchentwicklung während der Fahrt bemerkt und den Lkw rechtzeitig verlassen können. Nach bisherigen Informationen blieb er unverletzt. Möglicherweise ist ein technischer Defekt brandursächlich.

Die Dauer der Vollsperrung kann derzeit noch nicht abgesehen werden.

