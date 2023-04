Wiesbaden-Rheingau-Taunus: Die Polizeinachrichten

1. Einbruch in Friseursalon,

Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, 11.04.2023, 18:00 Uhr bis 12.04.2023, 11:00

Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen bislang Unbekannte in einen

Friseursalon in Wiesbaden ein. Zwischen 18:00 Uhr und 11:00 Uhr verschafften

sich die Personen über ein Fenster gewaltsam Zugang zum Gewerbeobjekt.

Anschließend entwendeten sie eine Kasse ohne Inhalt und verließen das Geschäft

wieder. Die Kasse hat einen Wert von ca. 200 EUR. Der Sachschaden dagegen

beläuft sich auf ca. 800 EUR.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer 0611/345-0

entgegen.

2. Baustellencontainer angegangen,

Wiesbaden, Bierstadt, Poststraße, 12.04.2023, 17:00 Uhr bis 13.04.2023, 07:45

Uhr

Ein auf einem Baustellengelände in Wiesbaden-Bierstadt abgestellter Baucontainer

wurde von Mittwoch auf Donnerstag durch bislang Unbekannte angegangen. Zwischen

17:00 Uhr und 07:45 Uhr schlugen oder warfen der oder die unbekannten Täter eine

Scheibe des Containers ein, welcher auf einer Baustelle in der Poststraße auf

dem dortigen Grundschulgelände im Wiesbadener Stadtteil Bierstadt abgestellt

war. An einer weiteren Scheibe des Containers ritzten sie ein

verfassungsfeindliches Symbol ein. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 600 EUR.

Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit unklar.

Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler des 3. Polizeireviers unter der

Rufnummer 0611/345-2340 entgegen.

3. Versuchter Einbruch in Wohnung,

Wiesbaden, Nordost, Nerotal, 11.04.2023, 18:00 bis 12.04.2023, 06:30 Uhr

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen versuchte ein bislang unbekannter

Täter oder eine bislang unbekannte Täterin sich gewaltsam Zugang zu einer

Wohnung in Wiesbaden-Nordost zu verschaffen. Zwischen 18:00 Uhr und 06:30 Uhr

wurde die Haupteingangstür zu einer in der Straße „Nerotal“ gelegenen Wohnung

gewaltsam versucht zu öffnen. Der Täter oder die Täterin brachen ihre Tat

letztendlich ab und drangen nicht in die Wohnung ein. Es entstand ein

Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer 0611/345-0

entgegen.

4. Geparkter Pkw beschädigt,

Wiesbaden, Südost, Tiefenthaler Straße, 12.04.2023, 07:30 Uhr bis 13:30 Uhr

Am Mittwoch wurde ein in Wiesbaden-Südost abgestellter Pkw beschädigt. Der weiße

Peugeot wurde zwischen 07:30 und 13:30 Uhr in der Tiefenthaler Straße geparkt.

Bislang Unbekannte nutzen diesen Zeitraum und schlugen die hintere Heckscheibe

des Pkw ein, wodurch Sachschaden entstand. Der Gesamtschaden wird derzeit auf

ca. 250 EUR geschätzt.

Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611/345-2340 entgegen.

5. Abgestellter Roller angegangen,

Wiesbaden, Westend, Nettelbeckstraße, 11.04.2023, 22:00 Uhr bis 12.04.2023,

08:30 Uhr

Von Dienstag auf Mittwoch wurde ein silberner Roller der Marke „Piaggio“ in

Wiesbaden durch Unbekannte angegangen. Der Roller wurde zwischen 22:00 Uhr und

08:30 Uhr in der Nettelbeckstraße angegangen. Zunächst wurde der Schaumstoffsitz

um ein Schloss herum beschädigt. Anschließend wurde der Roller auf die rechte

Seite umgeworfen und zusätzlich auf der linken Seite mit einem bislang

unbekannten Gegenstand verkratzt. Der Schaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten sich beim 3. Polizeirevier in Wiesbaden

unter der Rufnummer 0611/345-2340 zu melden.

6. Kontrollmaßnahmen der Polizeidirektion Wiesbaden am 12. April 2023,

Wiesbaden, 12.04.2023

Am Mittwoch hat die Polizeidirektion Wiesbaden über den Tag verteilt in ihrem

Zuständigkeitsbereich, unter anderem im Bereich Einkaufszentrum Schelmengraben,

Luisenplatz, Rheinstraße, Äppelallee, Theodor-Heuss-Brücke, Kontrollen

durchgeführt. Hierbei konnten insgesamt 100 Personen und 56 Fahrzeuge überprüft

werden. Im Ergebnis wurden diverse Ermittlungsverfahren unter anderem wegen

Besitzes von Drogen, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fahren

unter Einfluss von Drogen, Verstoß gegen das Waffengesetz sowie

Ordnungswidrigkeitsanzeigen gefertigt. Des Weiteren wurden 21 präventive

Bürgergespräche durchgeführt.

Rheingau-Taunus

1. Polizeibeamte tätlich angegriffen,

Aarbergen-Kettenbach, Obere Weinbergstraße, Mittwoch, 12.04.2023, 19:20 Uhr

(Sto) Am Mittwochabend kam es in einem Mehrfamilienhaus in Aarbergen-Kettenbach zu einem Polizeieinsatz, in dessen Folge zwei Polizeibeamte der Dienststelle in Bad Schwalbach leicht verletzt wurden. Nach derzeitigen Erkenntnissen meldete sich ein Mann gegen 19:00 Uhr telefonisch über den Polizeinotruf und gab an, dass ein alkoholisierter Gast seine Wohnung nicht verlassen wolle. Vor Ort konnten zwei Polizeibeamte den 41-jährigen Mann aus Aarbergen nach erfolgter Sachverhaltsaufnahme aus der Wohnung begleiten, als er sich plötzlich trotz mehrfacher Aufforderung weigerte, das Treppenhaus zu verlassen. Anschließend befolgte der Mann ausgesprochene Platzverweise nicht und wehrte sich vehement gegen die folgenden Maßnahmen, indem er unter anderem gegen die Beine der Polizisten trat und an deren Ausrüstungsgegenstände griff. Hierbei soll er unter anderem an die Dienstwaffe eines Polizisten gegriffen haben. Er musste von den Beamten zu Boden gebracht und gefesselt werden. Auch nach erfolgter Fesselung beruhigte sich der Mann nicht – er musste letztlich ins Polizeigewahrsam verbracht werden. Dem 41-jährigen Aarbergener wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen, ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 2,30 Promille. Die beiden Polizisten wurden bei dem Einsatz leicht verletzt, konnten ihren Dienst nach ärztlicher Behandlung in einem nahegelegenen Krankenhaus jedoch fortsetzen. Der Mann muss sich nun in einem eingeleiteten Strafverfahren verantworten.

2. Räuberische Erpressung unter Vorhalt einer Schusswaffe, Eltville, Gutenbergstraße, Donnerstag, 13.04.2023, 00:30 Uhr

(Sto) In der Nacht zum Donnerstag soll es in der Gutenbergstraße in Eltville zu einer räuberischen Erpressung unter Vorhalt einer Schusswaffe gekommen sein. Der 17-jährige Geschädigte aus Eltville meldete sich am 13.04.2023 erst gegen 06:00 Uhr telefonisch beim Polizeinotruf und gab an, er sei in der Nacht gegen 00:30 Uhr gemeinsam mit einer Freundin in der Gutenbergstraße in Eltville unterwegs gewesen, als ein grauer Kleinwagen vorgefahren sei. Der Fahrzeugführer habe den Jugendlichen daraufhin unter Vorhalt einer Pistole aufgefordert, ihm Geld auszuhändigen. Anschließend habe der 17-jährige eine kleine Menge Bargeld übergeben, woraufhin der Täter davongefahren sei. Nach ersten Erkenntnissen kann der Täter als männlich, ca. 25 Jahre alt, mit schlanker aber trainierter Statur beschrieben werden. Er soll eine helle Jacke sowie eine schwarze Kappe getragen haben. Beim genutzten Fahrzeug soll es sich nach Angaben des Geschädigten um einen grauen Kleinwagen, möglicherweise mit einer Firmenaufschrift, gehandelt haben.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen diesbezüglich übernommen und bittet unter (0611) 345-0 um Hinweise.

3. Pkw überschlägt sich,

Bundesstraße 54 zwischen Bad Schwalbach und Taunusstein, Mittwoch, 13.04.2023, 15:45 Uhr

(Sto) Am Mittwochnachmittag kam es auf der B 54 nahe Bad Schwalbach zu einem Verkehrsunfall, wobei eine Person verletzt wurde. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 45-Jähriger aus Bad Schwalbach die B54 von Bad Schwalbach kommend in Fahrtrichtung Taunusstein. Kurz nach einem ansässigen Dachdeckerbetrieb, noch vor der Abfahrt nach Hohenstein-Born, kam der Mann nach rechts hin von der Fahrbahn ab woraufhin sich der Pkw überschlug. Zum aktuellen Zeitpunkt geht die Polizei, unter anderem aufgrund von Zeugenaussagen, von überhöhter Geschwindigkeit als Unfallursache aus. Der Bad Schwalbacher wurde mit Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, sein Pkw musste geborgen und letztlich abgeschleppt werden. Die Polizei sperrte eine Richtungsfahrbahn für rund 30 Minuten voll.

4. Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss, Mittwoch, 12.04.2023, 19:09 Uhr, Kiedrich, Marktstraße

(Sto) Am Mittwochabend kam es in Kiedrich zu einer Verkehrsunfallflucht, bei welcher der Verursacher unter Alkoholeinfluss stand. Nach aktuellen Erkenntnissen meldete sich ein 22-jähriger Rüdesheimer gegen 19:10 Uhr telefonisch bei der Polizei. Er gab an, dass ihn soeben ein BMW X6 mit ihm bekanntem Kennzeichen an einer Fahrbahnverengung zum Ausweichen genötigt habe um einen Unfall zu verhindern- hierdurch sei er mit seinem Ford Transit mit einem geparkten Opel Corsa zusammengestoßen. Nach erfolgter Unfallaufnahme konnte der Unfallverursacher, ein 63-jähriger Mann aus Eltville, an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 0,65 Promille, weshalb er zwecks Entnahme einer Blutprobe zur Polizeistation Eltville verbracht wurde. Im Anschluss wurde er auf freien Fuß gesetzt. Er muss sich in einem eingeleiteten Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht verantworten.

5. Mehrere Tausend Euro Sachschaden bei Verkehrsunfallflucht, Taunusstein, Kleiststraße, Samstag, 01.04.2023, zwischen 17:20 Uhr und 18:20 Uhr

(Sto) Im Verlauf des Samstagabends, 01.04.2023, kam es auf dem Gelände eines Supermarktes in der Kleiststraße in Taunusstein-Hahn zu einer Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden. Nach Angaben eines 50-jährigen Taunussteiners habe dieser seinen Pkw, einen schwarzen Skoda Octavia Kombi, am 01.04.2023 gegen 17:20 Uhr auf dem Parkplatz eines dortigen Supermarktes unbeschädigt geparkt. Als er etwa eine Stunde später, gegen 18:20 Uhr, zurückkam, stellte er einen großflächigen Schaden auf der Beifahrerseite fest. Derzeit wird von ca. 7.500 Euro Schadenshöhe ausgegangen. Hinweise auf die Verursacherin bzw. den Verursacher liegen nicht vor.

Die Polizei in Bad Schwalbach ermittelt in dieser Sache und bittet unter (06124) 7078-0 um telefonische Zeugenhinweise.