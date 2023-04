Einbruch in Kindergarten

Eschwege (ots) – Zwischen dem 11.04.23, 18:20 Uhr und dem 12.04.23, 06:50 Uhr drangen unbekannte Täter in den Kindergarten „Sonnenschein“ in der Brüder-Grimm-Straße in Meinhard-Frieda ein. Dabei verursachten der oder die Täter an mehreren Fenstern Sachschaden, als versucht wurde, diese gewaltsam zu öffnen. Letztlich gelang es ein Fester zu öffnen, so dass man in die Räume des Kindergartens eindringen konnte.

Im Kindergarten wurden zahlreiche Räume aufgesucht und auch ein Büroschrank aufgebrochen. Dabei erbeuteten der oder die Täter drei Tablets, drei Tastaturen und drei Bluetooth-Boxen.

Hinweise nimmt die Kripo unter Tel.: 05602/93930 entgegen.

Auffahrunfälle in Reichensachsen

Um 12:10 Uhr befuhr gestern Mittag eine 45-Jährige aus der Gemeinde Ringgau die Landstraße in Reichensachsen. Verkehrsbedingt musste sie in Hohe Haus-Nr. 109 ihren Pkw abbremsen, was der nachfolgende 27-Jährige aus Bad Hersfeld zu spät bemerkte und mit seinem Pkw auffuhr. Es entstand geringer Sachschaden von ca. 600 EUR.

Ein weiterer Auffahrunfall ereignete sich ebenfalls in der Landstraße in Reichensachsen. Gegen 12:32 Uhr musste eine 51-Jährige aus Waldkappel ihren Pkw aufgrund eines Rückstaus in Höhe der Haus-Nr. 74 anhalten. Eine nachfolgende 38-Jährige aus der Gemeinde Wehretal bemerkte dies zu spät und fuhr auf das stehende Auto auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 8000 EUR. Die 51-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt.

Unfall beim Einparken, Fahrer unter Alkoholeinfluss

Um 16:22 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 65-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw den Parkplatz des Norma-Einkaufsmarktes in der Heubergstraße in Eschwege und beabsichtigte rückwärts in eine Parklücke zu fahren. Beim Zurücksetzen mit dem Pkw stieß er mit dem Heck seines Autos gegen die Front eines geparkten Pkw Seat, wodurch geringer Sachschaden entstand. Da der Unfallverursacher zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss stand, wurde ein Test durchgeführt, der einen Wert von ca. einem Promille ergab, worauf eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt wurde.

Lattenrost fällt gegen Auto

Im Rahmen eines Umzuges hatte gestern ein 30-Jähriger aus Eschwege in der Mittagszeit einen Lattenrost auf den Gehweg in der Bismarckstraße in Eschwege abgestellt. Durch eine Windbö wurde der hochkant aufgestellte Lattenrost erfasst und fiel so gegen einen dort geparkten Pkw Kia, der dadurch beschädigt wurde. Schaden: ca. 800 EUR.

Wildunfall

Um 20:42 Uhr befuhr gestern Abend ein 65-Jähriger aus der Gemeinde Meißner die L 3243 zwischen Abterode und Germerode. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davonlief. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 EUR.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Um 22:44 Uhr wurde ein 38-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal kontrolliert, nachdem er mit einem Pkw auf ein Tankstellengelände in der Niederhoner Straße in Eschwege gefahren war. Wie sich herausstellte, stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss, was der durchgeführte Test mit ca. 1,9 Promille bestätigte. Eine Blutentnahme wurde angeordnet; der Führerschein sichergestellt.

In der Goldbachstraße in Eschwege wurde heute Morgen, um 08:10 Uhr, ein 31-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Wie sich herausstellte fuhr er das Auto unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln (Cannabis), so dass auch hier eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden wurde.

Polizei Sontra

Von Fahrbahn abgekommen

Um 11:32 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 29-Jähriger aus Polen mit einem Lkw mit Anhänger die K 2 von Sontra in Richtung Sontra-Weißenborn. In Höhe des Panoramaweges kam der Fahrer mit seinem Lkw von der Fahrbahn ab und beschädigte dadurch ein Verkehrsschild und eine Baustellenbake, wodurch ein Sachschaden von ca. 800 EUR entstand.

Der Lkw selbst musste, auch wenn nur leicht beschädigt, abgeschleppt werden. Dies hatte zur Folge, dass die K 2 gesperrt werden musste. Die Sperrung wurde gegen 15:50 Uhr wieder aufgehoben. Im Einsatz war auch die Straßenmeisterei Ringgau.

Unfallflucht

In der Brandenburger Straße in Herleshausen ereignete sich am gestrigen Mittwoch eine Unfallflucht. Zwischen 06:45 Uhr und 16:00 Uhr wurde im dortigen Wendehammer ein weißer Citroen Jumper auf der linken Fahrzeugseite angefahren und beschädigt (Schaden: ca. 2.000 EUR). Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Mit einem Hirschbock kollidierte gestern Nachmittag, um 14:45 Uhr, ein 61-Jähriger aus Hessisch Lichtenau, der mit seinem Pkw auf der L 3147 in Richtung Hessisch Lichtenau unterwegs war. Kurz vor dem Parkplatz „Himmelsberg“ kam es zum frontalen Zusammenstoß, wodurch das Tier tödlich verletzt wurde.

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 EUR.

