Personen mit Schusswaffen gemeldet

Frankfurt-Nordend (ots)-(fue) Am Mittwoch, den 12. April 2023 gegen 22.50 Uhr, meldeten Zeugen vom Parkplatz eines Schnellrestaurantes in der Friedberger Landstraße 3 Personen mit schwarzen Pistolen. Diese seien dort mit einem Pkw mit Offenbacher Kennzeichen vorgefahren.

Die Polizei begab sich mit starken Kräften zur genannten Örtlichkeit und konnte, nachdem die besagten Personen ihren Pkw wieder bestiegen hatten und den Parkplatz wieder verlassen wollten, die Festnahme durchführen. Bei den Insassen handelte es sich um junge Männer im Alter von 17 (2x) und 20 Jahre. Diese führten 3 nicht funktionsfähige Plastikpistolen in ihrem Auto mit sich.

Außerdem wurde noch ein Tierabwehrspray aufgefunden. Da die sichergestellten Pistolen im Erscheinungsbild einer tatsächlichen Feuerwaffe sehr ähnlich sind, liegt hier ein Verstoß bezüglich des Führens von Anscheinswaffen vor. Die „Waffen“ hatten sie zuvor auf der Dippemess erworben.

Die jungen Männer wurden nach Beendigung der Maßnahmen wieder nach Hause entlassen. Während des Einsatzes musste kurzzeitig ein Teil der Friedberger Landstraße gesperrt werden.

Festnahmen nach Sachbeschädigung

Frankfurt-Ostend (ots) – (fue) Durch Zeugen wurden der Polizei am Mittwoch, den 12.

April 2023, gegen 22.40 Uhr, drei Graffiti-Sprayer auf dem Gelände des Ostbahnhofes am Danziger Platz gemeldet. Durch eine bereits in der Nähe befindliche Zivilstreife des 5. Polizeirevieres konnten die drei Tatverdächtigen noch bei der Tatausführung angetroffen und festgenommen werden.

Bei ihnen handelt es sich um drei Männer im Alter von 24, 27 und 37 Jahren. Der durch das

Sprayen auf einer Fläche von rund 30 qm entstandene Sachschaden dürfte sich auf

etwa 3.000 EUR beziffern. Die drei Männer hatten ihr Tun dabei noch filmisch festgehalten.

Fahrraddieb mit zwei Haftbefehlen gesucht

Frankfurt-Hauptbahnhof (ots) – Ein 33-jähriger wohnsitzloser Mann, der am Hauptbahnhof am Mittwochmorgen ein Fahrrad gestohlen hatte und später von Beamten der Bundespolizei festgenommen werden konnte, wurde von der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main gleich mit 2 Haftbefehlen gesucht.

Gegen 08 Uhr hatte er das Schloss eines am Hauptbahnhof abgestellten Fahrrades aufgehebelt und das Rad im Wert von 700 Euro entwendet. Aufgrund einer vorliegenden Täterbeschreibung konnte ihn eine Streife der Bundespolizei etwa zwei Stunden später am Hauptbahnhof wiedererkennen und festnehmen. Das Fahrrad hatte er nicht mehr dabei und wollte sich auch nicht über dessen Verbleib äußern.

Bei seiner Überprüfung stellten die Beamten fest, dass er wegen Betrugs und Diebstahls noch eine Freiheitsstrafe von insgesamt 353 Tagen zu verbüßen hatte. Nach seiner Festnahme wurde er in die Justizvollzugsanstalt Frankfurt-Preungesheim eingeliefert.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Gaststättenbesuch mit Folgen

Frankfurt-Gutleutviertel (ots) – (di) Gestern Nacht (12. April 2023) nahmen Zivilbeamte ein

Einbrechertrio im Gutleutviertel fest. Die Beamten erwischten die Einbrecher hierbei auf frischer Tat. Zivilbeamten der Polizeidirektion Mitte fielen die drei Männer auf, als sie

gegen 02:35 Uhr eine Gaststätte in der Speicherstraße betraten und kurz darauf wieder verließen. So weit, so gut.

Nur war die Lokalität zu diesem Zeitpunkt bereits geschlossen, sodass dies die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich zog. Es erfolgte die Festnahme auf frischer Tat und der angenommene Verdacht erhärtete sich recht schnell.

Die drei Männer im Alter von 26, 34 und 52 Jahren waren in die Gaststätte eingebrochen und stahlen diverse Alkoholika, ein Tablet sowie mehrere hundert Euro Bargeld. Sie hatten bei der Festnahme auch noch das Einbruchswerkzeug bei sich.

Die einschlägig bekannten Männer wurden nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falles des Diebstahls in/aus Gaststätte verantworten.

Festnahme am Bahnhof

Frankfurt-Rödelheim (ots) – (di) Gestern Abend (12. April 2023) geriet ein Fahrraddieb ins

Visier der Polizei. Er wurde festgenommen. Hierbei kamen noch weitere Delikte zum Vorschein.

Einer Streife des 11. Polizeirevieres fiel um 18:45 Uhr am Baruch-Baschwitz-Platz ein Mann auf, der ein Fahrrad mit sich herumtrug.

Die Beamten überprüften den Sachverhalt und es stellte sich heraus, dass der 46-jährige Mann das Fahrrad kurz zuvor am Bahnhof Rödelheim gestohlen hat, indem er das Kettenschloss mit einem Bolzenschneider durchtrennte. Das Fahrrad trug er, weil es nicht mehr fahrbereit war.

Kettenschloss und Bolzenschneider führte der Täter noch mit sich. Doch nicht nur das. Er hatte auch noch eine geringe Menge Haschisch und Marihuana einstecken, was separat angezeigt wurde.

Das Fahrrad sowie die Betäubungsmittel wurden sichergestellt, der Mann nach Abschluss der Maßnahmen entlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls sowie unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln.

Beim Brötchenholen ausgeraubt

Frankfurt-Bornheim (ots)-(di) – Am 11. April 2023 wurde eine 41-jährige Frankfurterin in Bornheim Opfer eines Räubers. Ein Täter raubte ihre Geldbörse und entkam unerkannt.

Die Geschädigte war gegen 06:45 Uhr in einer Bäckereifiliale in der Berger Straße und wartete dort in der Schlange an der Kasse. Hierbei hielt sie bereits ihre rote Geldbörse in der Hand.

Der unbekannte Täter befand sich ebenfalls in der Bäckerei und nutzte die Gelegenheit. Er ging auf die Geschädigte zu, und entriss ihr gewaltsam die Geldbörse. Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung Höhenstraße. Die Beute war neben den persönlichen Dokumenten lediglich

eine geringe Summe Bargeld.

Täterbeschreibung:

Der männliche Täter war etwa 20 Jahre alt, ca. 175 cm groß und von schlanker Statur. Er hatte einen Vollbart und trug eine dunkle Jogginghose sowie ein dunkles Oberteil mit Kapuze.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit dem zuständigen Revier (3. Polizeirevier) unter der Rufnummer 069/755-10300 in Verbindung zu setzen.

Festnahme mit Kokainbesitz

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(th) – Ein 25-jähriger Mann wurde am Nachmittag des 11.04.2023 festgenommen, nachdem er sich einer Personenkontrolle entziehen wollte. Er war in Besitz von knapp 15 Gramm Kokain. Gegen 16.40 Uhr sollte der 25-Jährige in der Taunusstraße einer Kontrolle

unterzogen werden. Als er sah, wie sich die Polizeibeamten näherten, ergriff er

die Flucht.

Diese führte ihn über die Kaiserpassage und die Moselstraße in eine Spielothek in der Münchener Straße. Hier konnte er durch die Polizisten eingeholt und festgenommen werden. Zuvor versteckte er noch mitgeführtes Rauschgift in einem Zigarettenautomaten.

Nach einem Zeugenhinweis und Auswertung der Überwachungskameras konnten die ca. 15 Gramm Kokain aufgefunden und sichergestellt werden. Darüber hinaus führte der Beschuldigte noch knapp 800 Euro Bargeld bei sich. Auch dieses wurde sichergestellt. Da der Mann über einen

festen Wohnsitz verfügt, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (fue) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter

Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im

Bereich folgender Örtlichkeiten:

April 2023: Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Ludwig-Landmann-Straße,

Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661

Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße April 2023: Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser

Landstraße, Hanauer Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher

Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim April 2023: Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel,

Hanauer Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring,

Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach April 2023: Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden,

Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße,

Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5 April 2023: Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße,

Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66

Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen