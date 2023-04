Polizei stoppt 26-Jährigen nach Kraftfahrzeugrennen unter Drogeneinfluss

Friedewald (ots) – Mit seiner Fahrweise hat ein junger Autofahrer am frühen Donnerstagmorgen (13.04.) nicht nur sich, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer unnötig in Gefahr gebracht. Glücklicherweise fiel der 26-jährige Bad Hersfelder einer Zivilstreife der Autobahnpolizei Bad Hersfeld auf, die ihn auf der A 4 in Höhe Friedewald stoppte bevor möglicherweise Schlimmeres passierte.

Gegen 7.10 Uhr wurden die Beamten auf den schwarzen Audi A 4 aufmerksam. Der Fahrzeugführer steuerte seinen Pkw auf dem Zubringer zur Autobahn zwischen den Fahrzeugreihen hin und her und fuhr schließlich bei Bad Hersfeld auf die A4 in Richtung Erfurt auf. In einer dortigen Baustelle mit Tempolimit 80 fuhr der 26-Jährige aus Bad Hersfeld mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit von bis zu gemessenen 160 km/h. Dabei wurden auch mehrfach Flammen aus den Auspuffrohren – sogenannte „Füchse“ – geworfen.

Die Zivilstreife stoppte den Bad Hersfelder schließlich an der Anschlussstelle Friedewald. Während der Kontrollmaßnahmen ergaben sich Anhaltspunkte darauf, dass der 26-Jährige möglicherweise unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, was ein vorläufiger Drogenvortest bestätigte. In der Folge wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Das Fahrzeug wurde im Anschluss durch einen Sachverständigen genauer unter die Lupe genommen. Aufgrund mehrerer unzulässiger, technischer Veränderungen – unter anderem zur Leistungssteigerung – wurde der Audi als verkehrsunsicher eingestuft. Der Führerschein des 26-Jährigen wurde sichergestellt. Er muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des illegalen Kraftfahrzeugrennens sowie des Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten.

Quelle: Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

Verkehrsunfallflucht

Bebra. Am Mittwoch (12.04.), in der Zeit von 6.30 Uhr bis 16.20 Uhr, wurde ein schwarzer VW-Golf, welcher in der Karlstraße ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in einer Parkbucht abgeparkt worden war, durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer an der Frontschürze beschädigt. Es entstand Sachschaden von rund 80 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unfallflucht

Rotenburg. Eine Pkw-Fahrerin aus Bebra parkte ihren roten Mazda am Dienstag (11.04.), in der Zeit von 6.45 Uhr bis 14.45 Uhr, „Am Emanuelsberg“ in einem dortigen Parkhaus einer medizinischen Einrichtung. Als die Dame zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden vorne rechts an der Stoßstange fest. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt circa 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unfallverursacher gesucht

Schotten. Am Freitag (31.03.), zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Lohgasse/ Vogelsbergstraße zu einem Verkehrsunfall. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten, weißen Skoda Octavia im Bereich der Stoßstange.

Der Unfallverursacher hinterließ einen Zettel, der aufgrund des Regens jedoch nicht mehr zu lesen war. Aus diesem Grund wird der Verkehrsteilnehmer sowie weitere Zeugen gebeten, sich mit der Polizeistation Lauterbach unter 06641 9710 in Verbindung zu setzen.

Motorradfahrer gestürzt

Schotten. Am Ostermontag (10.04.), gegen 13.30 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Motorradfahrer aus Grünberg die Bundesstraße 455 von Schotten in Richtung Rainrod. An der Einmündung zum Niddastausee bremsten nach derzeitigen Erkenntnissen zwei Autofahrer ihre Fahrzeuge verkehrsbedingt

Dies erkannte der Zweiradfahrer vermutlich zu spät. Er wich aus, streifte dabei jedoch den hinteren Pkw und kam anschließend zu Fall. Der 63-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Es entstand jedoch Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Fahrzeug zerkratzt

Bebra. In der Zeit vom 28. Februar bis 9. April war ein schwarzer Toyota Aigo wiederholt das Ziel bislang unbekannter Täter. Das Fahrzeug wurde nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen auf einem Parkplatz in der Kasseler Straße mehrfach zerkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch

Rotenburg. Unbekannte Täter zerstörten am frühen Donnerstagmorgen (13.04.), gegen 2.50 Uhr, mit einem bislang unbekanntem Gegenstand das Schaufenster eines Geschäfts in der Breitenstraße. Vermutlich aufgrund der hierdurch ausgelösten Alarmanlage ließen die Langfinger schließlich von ihrem Vorhaben ab und flüchteten ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Elektrisches Lenksystem von Traktor entwendet

Neuhof. Von einem im hinteren Bereich eines Hofes in der Straße „Erlenhof“ abgestellten Traktor entwendeten unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch (12.04.), zwischen 2 Uhr und 3 Uhr, das elektronisch angebrachte Lenksystem „John Deere“ im Wert von rund 3.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Geschäft

Hünfeld. Durch ein Rolltor gelangten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (12.04.), gegen 4.25 Uhr, auf ein gewerbliches Gelände in der Josefstraße. Dort verschafften sie sich über eine Tür unbefugten Zutritt zu einem Geschäft und entwendeten unter anderem Bargeld und Sneaker im Gesamtwert von rund 1.000 Euro. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

