Offenbach, Main-Kinzig: Die Polizei-News

Bereich Offenbach

Zeugen nach Unfallflucht gesucht – Neu-Isenburg

(fg) Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht, bei der am Mittwochnachmittag zwischen 16.20 und 16.45 Uhr in der Straße „Buchenbusch“ in Höhe der Hausnummer 14 ein geparkter Renault Laguna beschädigt wurde, Zeugen. Die Eigentümerin stellte Kratzer an der hinteren linken Stoßstange fest. Der entstandene Schaden beträgt rund 1.000 Euro.

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte das geparkte Auto ersten Erkenntnissen zufolge beim Ein- oder Ausparken. Hinweise zur Unfallflucht bitte an die Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0 melden.

Zeugensuche: Taschendieb entwendete Geldbörse – Neu-Isenburg

(fg) Am Mittwochnachmittag verwickelte ein Unbekannter einen 78 Jahre alten Mann aus Neu-Isenburg in der Frankfurter Straße im dortigen REWE-Markt zunächst in ein Gespräch und entwendete im weiteren Verlauf dessen Geldbörse, weshalb die Polizei nun nach Zeugen sucht.

Der etwa 30 Jahre alte Mann schlich sich kurz nach 14 Uhr und nach dem vorherigen Gespräch offenbar von hinten an den Rentner heran und entnahm den Geldbeutel aus der Jackentasche des Neu-Isenburgers. Der etwa 1,75 Meter große Taschendieb, der eine kräftige Statur hatte und eine dunkle Kopfbedeckung trug, floh mit seiner Beute. Er war mit einem dunklen Jogginganzug bekleidet.

Hinweise zum Diebstahl nimmt die Kriminalpolizei unter Tel: 069/8098-1234 entgegen.

Bereich Main-Kinzig

Geräte aus Gartenhütte gestohlen – Langenselbold

(fg) Eine Heckenschere und einen Rasenmäher der Marke Honda ließen Unbekannte aus einer Gartenhütte in der Jahnstraße (einstellige Hausnummern) in der Nacht zum Mittwoch mitgehen. Die Täter hebelten in der Zeit zwischen Dienstagabend, 22.30 Uhr und Mittwochmorgen, 8 Uhr, die Tür zur Gartenhütte auf und nahmen die Gartengeräte mit.

Insgesamt entstand ein Schaden von rund 2.500 Euro.

Hinweisgeber melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter Tel: 06181/100-123.

