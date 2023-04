Bad Homburg v.d.H: Die Polizeinachrichten

1. Fahrgäste gehen auf Taxi-Fahrer los, Bad Homburg-Gonzenheim, Am Bahnhof, Mittwoch, 12.04.2023, 01:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch sind in Gonzenheim zwei zahlungsunwillige Fahrgäste auf einen Taxi-Fahrer losgegangen. Den Angaben des 67 Jahre alten Geschädigten zufolge, sei er an der Bushaltestelle des Bahnhofs von Gonzenheim mit seinen beiden heranwachsenden Fahrgästen in Streit geraten, da diese die beanspruchte Fahrt nicht hätten zahlen wollen. Im weiteren Verlauf sei er aufs übelste beleidigt und von einem der beiden ins Gesicht geschlagen worden. Beide Täter hätten daraufhin die Flucht in Richtung des Bahnhofs ergriffen. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnten die beiden Männer nicht mehr angetroffen werden. Beide sollen etwa 18-20 Jahre alt, von schlanker Statur und „südländischem Erscheinungsbild“ gewesen sein. Einer der Täter habe akzentfrei deutsch gesprochen und eine „runde Gesichtsform“ gehabt. Der Begleiter habe dagegen eine „spitze Gesichtsform und einen Kinnbart gehabt. Beide Männer sollen durchgehend dunkle Kleidung getragen haben.

Hinweise zur Tat werden von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegengenommen.

2. Gartenhäuser aufgebrochen, Bad Homburg-Gonzenheim, Am Seeberg, Dienstag, 11.04.2023, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 12.04.2023, 10:00 Uhr

(fh)Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen wurden Gartenhäuser in Bad Homburg-Gonzenheim zum Ziel von Einbrechern. Im besagten Zeitraum verschafften sich Unbekannte Zutritt zu zwei Gärten in der Straße „Am Seeberg“, suchten die dortigen Gartenhütten auf und entwendeten aus einem der beiden ein hochwertiges E-Bike im Wert von etwa 2.800 Euro. In dem zweiten Garten wurde augenschlich nichts entwendet. Im Anschluss gelang den Einbrechern mit dem Zweirad unbemerkt die Flucht.

Im besagten Zeitraum kam es wie bereits gestern berichtet einige Häuser weiter zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus, bei dem der Hausbesitzer zwei Täter in die Flucht trieb. Diese könnten im Zusammenhang mit den Einbrüchen in die Gartenhütten stehen. Die beiden männlichen Einbrecher wurden beschrieben als etwa 20-30 Jahre alt und von schlanker beziehungsweise sportlicher Statur. Sie sollen dunkle Kleidung getragen und die Kapuzen ihrer Oberbekleidung tief ins Gesicht gezogen haben.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt in allen Fällen Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Müllcontainer angezündet, Friedrichsdorf-Seulberg, Am Houiller Platz, Mittwoch, 12.04.2023, 22:00 Uhr

(fh)In Friedrichsdorf-Seulberg musste die Feuerwehr vergangene Nacht gleich zwei brennende Mülltonnen löschen. Gegen 22:00 Uhr stellten Zeugen in der Straße „Am Houiller Platz“ einen an der Hauswand eines dortigen Hotels befindlichen, in Flammen stehenden Müllcontainer fest und informierten die Feuerwehr. Dieser gelang es umgehend den Brand zu löschen und ein Übergreifen auf die Fassade des Hotels zu verhindern. Kurz nach Beendigung der Löscharbeiten wurden die Feuerwehrleute über einen weiteren brennenden Container an der Kreuzung Lilienweg / Cheshamer Straße in Kenntnis gesetzt. Auch dieser Brand konnte schnell gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Durch eine Zeugin konnte rund um einen der Container eine verdächtige Person beobachtet werden. Es soll sich um einen Jugendlichen im Alter von 13 bis 14 Jahren gehandelt haben.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg erbittet weitere Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0.

4. Ankündigung einer Fahrradcodierung in Kronberg, Berliner Platz 3-5, 61476 Kronberg, Mittwoch, 19. April 2023, 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr

(mk) Am Mittwoch, den 19. April 2023, bietet die Polizei in Kronberg zusammen mit der Stadt Kronberg interessierten Bürgerinnen und Bürgern erneut eine kostenlose Codierung ihrer Fahrräder an.

Die Aktion findet von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr auf dem Berliner Platz in Kronberg vor dem dortigen Bürgerbüro statt. Interessierte werden gebeten sich im Vorfeld anzumelden, da die Plätze begrenzt sind. Die Anmeldung ist ausschließlich am Montag, den 17. April 2023, zwischen 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr bei Polizeihauptkommissar Falk Bonfils unter der Rufnummer 06174/9266-16 möglich.

Bei der Codierung wird eine individuelle Kennung in den Rahmen des Rades graviert, welche verschlüsselte Informationen darüber enthält, wer Eigentümer des Rades ist. Ein über der Gravur angebrachter Aufkleber lässt direkt erkennen, dass das Fahrrad codiert ist. Neben dem Effekt, potenzielle Diebe abzuschrecken, bietet die Codierung die erhöhte Chance, Bestohlenen ihr entwendetes Bike zurückbringen zu können. Benötigt werden für die Codierung, außer dem Fahrrad, der Personalausweis und der Eigentumsnachweis (zum Beispiel die Rechnung). Bei Leasingrädern muss zusätzlich eine Einverständniserklärung des Leasinggebers vorliegen. Bei Pedelecs oder E-Bikes bitte die Batterieschlüssel nicht vergessen. Fahrräder mit Carbonrahmen oder anderen speziellen Rahmenvarianten sind aufgrund ihrer Materialeigenschaften für eine Codierung nicht geeignet. Es wird darauf hingewiesen, dass bei neuen Fahrrädern durch das Einstanzen die Herstellergarantie erlöschen kann. Machen Sie sich diesbezüglich am besten im Vorfeld bei Ihrem Fahrradhersteller kundig.

Es wird weiterhin empfohlen, vor dem Besuch der Aktion zu Hause die Rahmennummer des Rades mit der Nummer auf der Rechnung abzugleichen, da diese erfahrungsgemäß nicht immer übereinstimmen und eine Codierung dann nicht stattfinden kann.

Aufgrund der begrenzten Kapazitäten werden die Termine in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben.