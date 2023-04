Marburg-Biedenkopf: Die Polizeinachrichten

Marburger – Weiterer KAT-Diebstahl

Nach dem Diebstahl des Katalysators an einem E-Klasse Daimler in der Leipziger Straße (siehe Presseinfo vom 12. April) ermittelt die Kripo Marburg wegen eines weiteren gleichen Falls. Betroffen ist in diesem Fall ein schwarzer 1er BMW. Der Pkw parkte zur Tatzeit von Montag auf Dienstag, 11. April, zwischen Mitternacht und 11.30 Uhr am Straßenrand in der Kantstraße. Als der Besitzer losfuhr, schlug er aufgrund der Lautstärke seines Autos den Weg in die Werkstatt ein. Dort stellte man das Fehlen des Katalysators fest. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt mindestens 2000 Euro. Auch hier bittet die Kripo um sachdienliche Hinweise. Wem sind Arbeiten an dem schwarzen BMW aufgefallen? Wer hat in der Kantstraße verdächtige Personen oder fremde Fahrzeuge gesehen? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Motorraddiebstahl

Am Dienstag, 11. April stellte eine Motorradfahrerin den offensichtlichen Diebstahl ihres am Mittwoch, 01. Februar, abgestellten und abgeschlossenen Maschine fest. Das Motorrad, eine dunkelblaue Kawasaki ER 500 A, stand am Abstellplatz für Zweiräder in der Barfüßerstraße Ecke Am Plan. Die Absuche in der unmittelbaren Umgebung und weitere Recherchen blieben erfolglos. Wer kann Angaben oder Hinweise zum Verbleib des Motorrades mit dem Kennzeichen MR-XE 372 machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Stadtallendorf – Unfallflucht im Ferrero-Ring – Hoher Schaden an weißem E-Klasse Daimler

Der Schaden vorne links beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 5000 Euro. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort. Der betroffene weiße Mercedes der E-Klasse parkte zur Unfallzeit zwischen 21.30 Uhr am Mittwoch und 05.35 Uhr am Donnerstag, 13. April am rechten Straßenrand vor dem Anwesen Ferrero-Ring 1. Die Front zeigte zur Rheinstraße. Der Unfallhergang steht nicht fest. Ebenso wenig ergaben sich bislang Hinweise zum verursachenden Fahrzeug oder zu dessen Fahrer oder Fahrerin. Wer hat den Unfall gesehen? Wer hat das typische Unfallgeräusch gehört und in diesem Zusammenhang ein wegfahrendes Fahrzeug gesehen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Niederwalgern – Tatort: Backhausstraße – Schaden an blauem Daimler

Der Unfallort ist die Backhausstraße etwa in Höhe des Brunnens des Backhauses. Dort parkte zwischen 11 Uhr am Samstag, 08. April und 19 Uhr am Montag, 10. April, ein blauer Daimler 250 D. In dieser Zeit entstand auf nicht feststehende Weise, mutmaßlich aber durch eine Kollision, an der hinteren Tür auf der Fahrerseite ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Der Verursacher hinterließ weder eine Nachricht, noch rief er die Polizei. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.