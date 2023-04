Lahn-Dill-Kreis: Die Polizeinachrichten

Haiger-Seelbach: Mustang zerkratzt –

Im Zeitraum von Ostersamstag bis Montagabend machten sich Unbekannte an einem Ford Mustang zu schaffen. Der schwarze Sportwagen parkte in der Straße „Zum Weidchen“. Mit einem spitzen Gegenstand trieben die Täter mehrere Kratzer in die Bleche des Mustangs. Eine neue Lackierung wird den Besitzer mindestens 3.000 Euro kosten. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9180 mit der Polizeistation Dillenburg in Verbindung zu setzen.

Leun-Biskirchen: Corsa übersehen –

Zwei Leichtverletzte und zwei demolierte Fahrzeuge, das ist die Bilanz eines Zusammenstoßes gestern Morgen auf der Weilburger Straße. Gegen 07.50 Uhr wollte die 45-jährige Fahrerin eines Audis von der Straße „Zur Hollergewann“ nach links auf die Weilburger Straße einbiegen. Hierbei übersah sie einen aus der Ortsmitte herannahenden Opel Corsa. Obwohl die 28-jährige Fahrerin des Corsa umgehend eine Vollbremsung einleitete, konnte sie einen Zusammenstoß nicht verhindern. Die in Leun lebende Unfallfahrerin klagte an der Unfallstelle über Kopfschmerzen. Ihre in Sinn lebende Unfallgegnerin wurde von einer Rettungswagenbesatzung versorgt und anschließend zu weiteren Untersuchungen ins Wetzlarer Krankenhaus transportiert. Der Audi musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Blechschäden summieren sich auf rund 9.000 Euro.