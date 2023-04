Fulda (ots) – Am Mittwochmorgen 12.04.2023 gegen 08 Uhr, ging bei der Polizei in Fulda ein Zeugenhinweis über eine leblose Person im Bereich der Adenauerstraße ein. Die Einsatzkräfte konnten nach ihrem Eintreffen einen toten 38-jährigen Mann auf einem Fußweg liegend vorfinden. Der Mann ist an den Folgen mehrerer Schussverletzungen gestorben.

Zur Klärung der Todesursache ordnete die Staatsanwaltschaft Fulda eine Obduktion an. Das entsprechende Ergebnis steht nun fest. Demnach wurde der Mann durch insgesamt 5 Schüsse, darunter 4 Steckschüsse und 1 Durchschuss, in den Bereich des Torsos verletzt, was zum inneren und äußeren verbluten und letztlich zum Tod des Mannes führte.

Die Polizei nahm bereits am Mittwochabend 12.04.2023 einen 37-jährigen Tatverdächtigen im Innenstadtbereich fest. Außerdem wurden in diesem Zusammenhang 3 weitere Zeugen zur Dienststelle in Fulda verbracht, welche nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen das Präsidium wieder verlassen konnten.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Tatverdächtigen werden weiterhin mit Hochdruck geführt. Der 37-Jährige wird heute am späten Nachmittag einem Richter am Amtsgericht in Fulda vorgeführt werden.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht auf Mittwoch (12.04.) im Bereich der Adenauer Straße verdächtige Beobachtungen gemacht oder verdächtige Geräusche wahrgenommen haben, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-4444 zu wenden.

