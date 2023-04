Exhibitionist schlägt Frau in S-Bahn – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein Exhibitionist belästigte am Mittwochnachmittag eine

58-jährige Frau in einer Straßenbahn zwischen Karlsruhe und Bruchsal. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge fuhr die 58-Jährige gegen 15:40 Uhr mit der S-Bahn-Linie 3 vom Karlsruher Hauptbahnhof in Richtung Mannheim. Während der Fahrt fiel der Frau ein junger Mann auf, welcher in einem Vierer-Sitz saß und offenbar an seinem Geschlechtsteil manipulierte.

Kurz vor der Haltestelle Bruchsal Bahnhof stand der Unbekannte auf und stellte sich vor die Geschädigte. Er ließ seine Hose herunter, entblößte sein Glied und sprach die 58-Jährige an.

Anschließend begab sich der Mann zur Tür des Zugs. Als die Frau den Täter auf sein Handeln ansprach, schlug dieser ihr mit der Faust gegen die Schulter, verließ die Bahn und flüchtete in die Unterführung des Bahnhofs.

Die Geschädigte beschrieb den Täter als ca. 16 Jahre alt, rund 170 cm, schlanke Statur und südländische Erscheinung. Er hatte braune nach vorne gekämmte Haare und dunkle Augen. Er trug einen dunklen Jogginganzug. Zudem führte er einen schwarzen Rucksack und eine

Bauchtasche mit sich.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen werden

gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721 666-5555 in

Verbindung zu setzen.

Exhibitionist begrabscht und verfolgt 29-Jährige

Karlsruhe-Weststadt (ots) – Ein bislang unbekannter Täter belästigte am Mittwochmittag

eine 29-jährige Frau und entblößte sich anschließend vor ihr. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge stieg die 29-Jährige gegen 12:25 Uhr gerade aus ihrem in der Yorkstraße geparkten Pkw aus, als der Unbekannte von hinten an sie herantrat. Der junge Mann berührte sie unvermittelt am Oberschenkel und im Intimbereich.

Als die Geschädigte sich daraufhin zu einem Hauseingang begab, folgte ihr der Mann und versteckte sich zunächst hinter einer Hausecke. Dann trat er mit heruntergelassener Hose hervor und manipulierte an seinem entblößten Geschlechtsteil während er den Blickkontakt mit der Frau suchte.

Die 29-Jährige flüchtete daraufhin in das Wohnhaus und verständigte die Polizei.

Bei dem Exhibitionisten handelt es sich laut der Geschädigten um einen Jugendlichen im Alter von ca. 15 bis 16 Jahre. Er war rund 160 cm groß, von schlanker Statur und südländischer Erscheinung. Er hatte kurze dunkle Haare und war mit einem schwarzen Jogginganzug mit weißen Streifen bekleidet. Eventuell trug er eine Bauchtasche.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit Hinweisen unter der Tel: 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Nur schnell einkaufen – Lassen Sie ihr Gepäck nie unbeaufsichtigt

Karlsruhe (ots) – Als der 28-Jährige Mittwochabend (12. April) im Karlsruher Hauptbahnhof aus dem dortigen Supermarkt kam, war das Entsetzen groß. Seine Sporttasche die er vor wenigen Minuten zurückgelassen hatte, war weg. Nachdem er sie im Bahnhof nicht finden konnte, erstattete der Mann Anzeige wegen Diebstahls bei der Bundespolizei.

Die Bundespolizei warnt ausdrücklich davor, Gepäck oder Wertgegenstände auch nur kleine Augenblicke unbeaufsichtigt zu lassen. Diebe erkennen die Gelegenheiten und machen schnelle Beute.

Weiterhin kann ein unbeaufsichtigtes Gepäckstück im Bahnhof schnell zu einem größeren Einsatz der Polizei führen. Ist der Eigentümer längere Zeit nicht anzutreffen, kann dies großflächige Absperrungen und weitere polizeiliche Maßnahmen nach sich ziehen. Nicht zuletzt können diese Maßnahmen dem Verursacher in Rechnung gestellt werden.

Dem Mann entstand ein Schaden von etwa 100 Euro und das Ärgernis darüber, die entwendeten Gegenstände wiederbeschaffen zu müssen.

Weitere Informationen zum Thema finden Interessierte unter www.bundespolizei.de

und der dortigen Rubrik „Sicher im Alltag“.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe