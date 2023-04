PKW-Fahrer verliert Kontrolle und prallt gegen Baum

Heidelberg (ots) – Am Mittwoch, gegen 17 Uhr, verlor ein 25-jähriger Daimler-Fahrer auf der K 9708, zwischen Gaiberg und Heidelberg, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Nachdem er nach bisherigen Ermittlungen zu nah an den Bordstein geriet, kam sein Fahrzeug ins Schleudern, kollidierte mit einem Leitpfosten und dann mit einem Baum.

Der Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem total deformierten PKW herausgeschnitten und geborgen werden. Er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand mit 20.000 Euro ein Totalschaden.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache aufgenommen.

Pkw alleinbeteiligt verunfallt

Heidelberg (ots) – Die Unfallaufnahme des um kurz nach 17.00 Uhr auf der K 9710/Gaiberger Weg zwischen Gaiberg und der Klingenteichstraße ereigneten Verkehrsunfall ist abgeschlossen. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand stieß ein 25-jähriger Mercedes-Fahrer zunächst mit Vorderrad gegen den Bordstein, woraufhin er die Kontrolle über seinen Pkw verlor, von der Fahrbahn abkam und letzendlich mit einem Baumstamm kollidierte.

Durch die Wucht des Aufprall wurde der Pkw stark deformiert. Der Fahzeugführer musste durch die Berufsfeuerwehr der Stadt Heidelberg mit einer Hydraulikschere aus dem Pkw geschnitten werden. Durch das Unfallgeschehen erlitt der Fahrzeugführer diverse Knochenbrüche sowie

Platzwunden, er wurde durch den Rettungsdienst in ein angrenzendes Krankenahus

verbracht.

An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Der Pkw wurde war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache sowie zur Fahrtüchtigkeit dauern an.

Weitere Kelleraufbrüche in der Weststadt festgestellt- Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Eine noch unbekannte Täterschaft brach in der Kaiserstraße und in der Dantestraße in der Heidelberger Weststadt in mehrere Kellerräume der dortigen Mehrparteienhäuser ein. Festgestellt wurden die Aufbrüche am Dienstag.

Wann genau die Taten in den letzten Tagen stattgefunden haben, lässt sich

allerdings noch nicht sagen.

In beiden Häusern wurden mit roher Gewalt mehrere Kellerräume aufgehebelt. In der Dantestraße entwendete die unbekannte Täterschaft aus einem Kellerabteil zwei Kästen Radler und aus einem anderen einen leeren Rucksack. In anderen aufgebrochenen Räumen fehlt nichts.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahl. Es wird geprüft, ob die Taten miteinander zusammenhängen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, unter der Telefonnummer 06221/1857-0, zu melden.

Kelleraufbrüche in der Weststadt

Heidelberg (ots) – Eine noch unbekannte Täterschaft drang am Dienstag zwischen 16:30-19 Uhr in die Kellerräume eines Mehrparteienhauses in der Lessingstraße in der Weststadt ein. Mit roher Gewalt wurden 6 Kellerräume aufgebrochen. Was genau fehlt, ist bislang unklar. Jedoch wurde aus einem weiteren, aber unverschlossenen Keller ein Damenfahrrad entwendet.

Erste Befragungen der Polizei ergaben, dass es bereits wenige Tage zuvor, nämlich am

Mittwoch 29.03.2023, in dem Haus zu einem Kelleraufbruch gekommen war. Dieser war der Polizei damals aber nicht gemeldet worden. In diesem Fall wurden Pfandflaschen und Rollschuhe gestohlen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahl. Es wird geprüft, ob die Taten miteinander zusammenhängen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Tel: 06221/1857-0 zu melden.