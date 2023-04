Betrunken und ohne Fahrerlaubnis mit dem Auto gefahren

Schwetzingen (ots) – Den richtigen „Riecher“ hatten Polizeibeamte des Polizeireviers Schwetzingen am vergangenen Mittwoch bei einer Verkehrskontrolle in der Friedrichsfelder Straße. Dort stellte die Streifenwagenbesatzung, gegen 12 Uhr, bei einem 38-jährigen

Dacia-Fahrer gleich mehrere Verstöße fest.

Bereits während des Kontrollgespräches konnten die Beamtinnen und Beamten deutlichen Alkoholgeruch sowie drogentypische Auffälligkeiten bei dem Fahrzeugführer feststellen. Gut

sichtbar war auch ein Glas mit Marihuanaresten, welches auf dem Beifahrersitz

lag. Nach einer Abfrage in den polizeilichen Systemen stellte sich heraus, dass

der 38-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und auf dem Polizeirevier eine Blutprobe entnommen. Neben dem Blutalkohol wird nun auch untersucht, ob der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen unterwegs war. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, der Trunkenheit im Straßenverkehr sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Bankautomat manipuliert – Polizei sucht Zeugen

Eppelheim (ots) – Am Mittwochnachmittag fiel einem Servicetechniker ein manipulierter Geldautomat in der Scheffelstraße in Eppelheim auf und informierte

die Polizei. Spätere Ermittlungen ergaben, dass eine noch unbekannte Täterschaft an diesem Tag, zwischen 11:30-15:00 Uhr, eine Apparatur am Geldautomaten, welche die Kartendaten und die PIN der Geldautomatennutzer ausspäht, installiert hatte.

Die Polizei entfernte die Vorrichtung, stellte diese sicher und wertet derzeit Spuren an dem Gerät aus. Ob Kunden durch die Bankautomatenmanipulation geschädigt wurden, wird derzeit noch geprüft. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Ausspähens von Daten, auch Skimming

genannt, aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder Geschädigte werden gebeten

sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Telefonnummer 06221/3418-0, zu

melden.

Die Polizei rät zu folgenden grundsätzlichen Verhaltenshinweisen:

Überprüfen Sie den Automaten oberflächlich. Sehen Sie angeklebt

aussehende oder überstehende Teile? Gibt es farbliche

aussehende oder überstehende Teile? Gibt es farbliche Auffälligkeiten? Wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt, verständigen Sie ihre Bank

oder die Polizei. Nutzen Sie in solchen Fällen den Automaten

oder die Polizei. Nutzen Sie in solchen Fällen den Automaten nicht. Geben Sie Ihre PIN immer verdeckt ein. Schirmen Sie die

eingebende Hand mit der anderen ab.

Durch eine Limit-Funktion kann im Fall der Fälle der Schaden

Durch eine Limit-Funktion kann im Fall der Fälle der Schaden begrenzt werden. Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen ihr Konto auf

ungewöhnliche Transaktionen.

Betrug über WhatsApp-Nachricht – Bankmitarbeiter verhindert Schlimmeres

Eberbach (ots) – Am Dienstagnachmittag kam eine 66-jährige Frau auf das Polizeirevier Eberbach um einen Betrug anzuzeigen. Am Vortag hatte sie eine WhatsApp-Nachricht von einer ihr unbekannten Nummer erhalten, welche vermeintlich von ihrem Sohn stammte. Der angebliche Sohn gab vor eine neue Handynummer zu haben und forderte im weiteren Verlauf des Chats die 66-Jährige auf, knapp 1880 Euro zu überweisen.

Zum Glück fiel einem aufmerksamen Bankmitarbeiter die ungewöhnliche Transaktion auf, sodass diese in letzter Sekunde gestoppt wurde. In einem Telefonat zwischen Beiden konnte geklärt

werden, dass es sich tatsächlich um einen Betrug gehandelt hatte, so dass die Frau ihr Geld wiederbekommen wird. Das Polizeirevier Eberbach ermittelt nun wegen Betrug.

Die Polizei rät bei unbekannten Nummern in Messenger-Diensten:

Rufen Sie zur Kontrolle bei der alten Handynummer an und versichern Sie sich, dass Alles seine Richtigkeit hat.

Fragen Sie im Zweifel im Chat nach Dingen, die nur der echte Absender kennen

kann. Sperren Sie Rufnummern von unbekannten oder unseriösen Absendern

Werden Sie immer dann besonders misstrauisch, wenn es um Geld- oder andere Vermögensforderungen geht.

Lassen Sie sich nicht zur Eile oder sofortigen Überweisungen drängen.

Verständigen Sie im Betrugsfall umgehend Ihre Bank und die Polizei. Löschen Sie dann die

Chatinhalte oder die Rufnummer nicht.

Weitere Informationen wie Sie sich und Ihre Verwandten gegen die Betrugsmasche über WhatsApp schützen können, finden sie auch online: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/enkeltrick-betrueger-nutzen-whatsapp/