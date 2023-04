Kreis Alzey-Worms

Festnahme nach Durchsuchungen – Sicherstellung von BTM

Mainz/Alzey (ots) – Im Rahmen eines andauernden Ermittlungsverfahrens in Zusammenhang mit Betäubungsmittelkriminalität haben Einsatzkräfte der Kriminaldirektion Mainz am Mittwochnachmittag mehrere Wohnungen und Geschäftsräume in Alzey durchsucht.

Im Verlauf der Durchsuchungen konnten an mehreren Örtlichkeiten insgesamt über 60 Kilogramm diverser Drogen, ein Schlagring sowie mehrere Schuss Munition sichergestellt werden. Nach der Durchsuchung wurden zwei Fahrzeuge sichergestellt die in Zusammenhang mit der Begehung einschlägiger Straftaten stehen könnten.

Ein 53-jähriger Tatverdächtiger wurde im Rahmen der Einsatzmaßnahmen festgenommen und am Donnerstag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Mainz vorgeführt. Dieser ordnete, dem Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz folgend, die Untersuchungshaft an. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen werden durch die Kriminaldirektion Mainz in enger Abstimmung

mit der Staatsanwaltschaft Mainz fortgeführt.

Kleinwagen gerät nach Unfall in Brand – Fahrer schwer verletzt

A 61/Gau-Bickelheim (ots) – Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am 12.4.2023 gegen 23:37 Uhr auf der A 61 in Fahrtrichtung Koblenz zwischen dem Parkplatz Wiesbach und der Anschlussstelle Gau-Bickelheim. Dort fuhr ein 22-jähriger Fahrer eines Kleinwagens aus bislang ungeklärter Ursache unter das Heck eines Sattelzugaufliegers. Dabei wurde der junge Mann schwer verletzt. Sein Auto geriet durch den Unfall in Brand.

Der noch ansprechbare 22-Jährige konnte durch Ersthelfer aus seinem PKW geborgen und bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erstversorgt werden. Anschließend wurde der junge Mann in die Uniklinik nach Mainz gebracht. Sein Auto brannte vollständig aus. Die Polizei schätzt den

Schaden auf 18.000 Euro. Der 49-jährige Fahrer des Sattelzuges wurde nicht verletzt.

An seinem Auflieger entstand ein Schaden in Höhe von ca. 6.000 Euro.

Für die Unfallaufnahme wurde die Autobahn 61 bei Bornheim bis zur Löschung des Brandes teilweise voll gesperrt und der Verkehr abgeleitet. Die Feuerwehr Alzey löschte den Brand. Kräfte der Autobahnmeisterei Gau-Bickelheim reinigten im Anschluss die Fahrbahn.

Im Einsatz waren zwei Streifen der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim, 21 Kräfte der Feuerwehr Alzey, Kräfte der Autobahnmeisterei Gau-Bickelheim sowie der Rettungsdienst mit Notarzt mit insgesamt fünf Kräften. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen

konnte und bittet mögliche Unfallzeugen, die nicht mehr vor Ort waren, sich unter der Nummer 06701-9190 zu melden.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Verkehrsunfall mit überschlagenem Fahrzeug

A 63/Höhe As Biebelnheim (ots) – Am Donnerstag kam es gegen 13.22 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A63, Fahrtrichtung Mainz, kurz hinter der Anschlussstelle Biebelnheim. Der alleinbeteiligte 51 jährige Fahrzeugführer eines PKW kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf die beginnende Leitplanke auf.

Hierdurch überschlug sich der PKW anschließend mehrfach bevor er mit der Mittelschutzplanke kollidierte und zum stehen kam. Der PKW wurde so stark beschädigt, dass die Feuerwehr das Fahrzeug aufschneiden musste, um den Fahrer bergen zu können. Durch herumfliegende Fahrzeugteile wurde ein weiteres nachfolgendes Fahrzeug leicht beschädigt.

Der ansprechbare Fahrer des Unfallfahrzeuges wurde zur weiteren Überprüfung in ein Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzungen war vor Ort noch nichts bekannt.

Die A 63 musste in Fahrtrichtung Mainz ab der AS Biebelnheim von 13.22 bis 15.05 Uhr voll gesperrt werden. Eine Ableitung erfolgte mit Unterstützung der Autobahnmeisterei.

Worms

Staubsaugerautomat aufgebrochen

Worms (ots) – Am frühen Dienstagmorgen wurde ein Staubsaugerautomat einer Waschstraße in der Mainzer Straße aufgebrochen. Der oder die unbekannten Täter machten sich zwischen 01:00 Uhr und 04:00 Uhr daran zu schaffen. Entwendet wurde eine leere Geldkassette ohne Inhalt.

Die Wormser Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe. Wer im besagten Tatzeitraum in der Mainzer Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Diebstahl aus Fahrzeug

Worms (ots) – Zu einem Diebstahl aus einem geparkten Transporter kam es im Zeitraum zwischen Donnerstag 06.04.2023 um 07:45 Uhr und Dienstag 11.04.2023 um 11:30 Uhr. Das Firmenfahrzeug war über das verlängerte Wochenende auf einem Parkplatz in der Rheinstraße abgestellt. Unbekannte entwendeten Werkzeuge und Baumaterial im Wert von mehreren tausend Euro aus dem Laderaum.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Straftat geben können,werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.