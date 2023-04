Kreis Mainz-Bingen

Gefahrenstoff-Austritt mit schwer verletzter Person

Grolsheim (ots) – 12.04., Carl-von-Ossietzky-Straße, 07:44 Uhr. Die Feuerwehr meldete einen Gefahrenstoffaustritt bei einer ansässigen Logistik-Firma. Sie hatten festgestellt, dass ein Transporteur beim Entladevorgang einen sogenannten IBC-Container beschädigt hat, wodurch Peroxyessigsäure (Gemisch Essigsäure/Wasserstoffperoxid) austrat.

Der Fahrer kam unglücklicherweise in Kontakt mit dem Gefahrenstoff und erlitt sehr starke Reizstoffverätzungen an Augenpartie und Atemwegen. Durch den Rettungsdienst wurde er erstversorgt und anschließend in eine Spezialklinik gebracht.

Ein weiterer Mitarbeiter klagte ebenfalls über Reizung seiner Augen.

Nach einer Behandlung durch die Rettungskräfte lehnte er jedoch weitere Maßnahmen ab.

Dank des Regens und der kühleren Außentemperaturen verflüchtigte sich die Säure, so dass eine großräumige Absperrung ausblieb. Die Feuerwehr pumpte die Restmenge des Gefahrenstoffs aus dem beschädigten Tank in einen neuen Container um.

Eine im Anschluss durchgeführte pH-Messung um das Firmengebäude blieb unauffällig:

Gefährdung für Umwelt und Unbeteiligte konnte ausgeschlossen werden.

Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Gensingen (ots) – 12.04., 09:30-11:30 Uhr, Am Kieselberg. Eine Frau parkte ihren weißen VW Tiguan auf dem Parkplatz eines Baumarktes. Als sie nach dem Einkauf zu Hause ankam, entdeckte sie eine frische Beschädigung an der linken Fahrzeugfront. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Fußgänger attackiert Autofahrerin

Stadecken-Elmsheim (ots) – Am gestrigen Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr wurde eine 24-jährige

Autofahrerin von einem 55-jährigen Fußgänger attackiert. Die Autofahrerin befuhr den als Wirtschaftsweg ausgewiesenen Teil der Straße Auf der Peterswiesen als ihr auf Höhe eines dortigen Weingutes ein Fußgänger entgegenkam. Trotz des nahenden Autos trat der Fußgänger nicht zur Seite, so dass die Autofahrerin das Auto abbremsen und zum Stehen bringen musste.

Daraufhin bewegte sich der 55-Jährige auf das Auto zu und fing an gegen Vorderreifen und Außenspiegel zu treten und zu schlagen. Auf Höhe des Fahrerfensters, welches geöffnet war,

versuchte er der Autofahrerin mit der Faust ins Gesicht zu schlagen.

Da diese ausweichen konnte, wurde sie glücklicherweise nicht getroffen.

In einem günstigen Moment konnte die Autofahrerin Gas geben und so weiteren Angriffen

entfliehen. Der Fußgänger lief noch einen Moment hinter dem Fahrzeug her, ließ dann jedoch ab.

Grund für den Wutausbruch des Fußgängers war offensichtlich der Ärger über das Befahren des nur für Berechtigte freigegebenen Wirtschaftsweges.

Dies tat er bei seinem Angriff auf die Autofahrerin lautstark kund. Was er dabei übersah, war eine Berechtigungsplakette in der Windschutzscheibe der Autofahrerin, welche als Mitarbeiterin des Weingutes den Wirtschaftsweg befahren darf.

Mainz

Diebe brechen Materialcontainer auf Baustelle auf

Mainz (ots) – Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch den Materialcontainer einer Baufirma auf einer Mainzer Großbaustelle aufgebrochen. Nach derzeitigem Stand erbeuteten die Täter ca. 30 verschiedene Elektro-Baumaschinen, darunter Stemmhämmer, Bohr- und Schleifmaschinen sowie

zahlreiches Zubehör. Der Schaden dürfte im mittleren fünfstelligen Bereich liegen.

Die Polizeiinspektion Mainz 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Erste Panne, dann Flucht, dann Verkehrsunfall

Mainz (ots) – Nachdem der Fahrer eines Mercedes E 63 AMG am Mittwochabend auf der A 643 liegengeblieben war, wurde er mit einem Streifenwagen abgesichert und an der Anschlussstelle Mombach langsam von der Autobahn gelotst um in der Rheinallee das Fahrzeug sicher abzustellen. Im Mombacher Kreisel beschleunigte der Fahrer jedoch unerwartet und bog mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Mombach ab.

Nur kurze Zeit später wurde durch Zeugen gemeldet, dass dieser PKW im Gewerbegebiet Mombach in die Mauer eines Gewerbebetriebes geprallt sei. Die Einsatzkräfte können kurz darauf nur noch die zwei Mitfahrer aus dem PKW antreffen.

Einer der beiden, ein 42-jähriger Mainzer hat bei dem Unfall leichte Verletzungen erlitten. Der vermeintliche Fahrer flüchtete nach dem Unfall zu Fuß von der Unfallstelle, ist der Polizei jedoch bekannt. Im Fahrzeug wurden kleine Mengen Betäubungsmittel aufgefunden.

Der PKW wurde sichergestellt. Es besteht der Verdacht, dass der PKW nicht zugelassen ist und daher kein Versicherungsschutz besteht. Die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht und

weiteren Verstößen werden durch die Polizeiinspektion Mainz 2 geführt.

Trickdieb erbeutet hochwertigen Schmuck

Mainz (ots) – Bereits am 3. April erbeutete ein Trickdieb in der Mainzer Altstadt Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro, weil er den Verkäufer mit einem Trick ablenkte. Der Täter verwickelte den Verkäufer in ein Gespräch und breitete ein mitgebrachtes Plakat über der Verkaufstheke aus um sich etwas erklären zu lassen.

Durch die Ablenkung gelang es ihm unbemerkt den darunterliegenden Schmuck zu entwenden und verließ kurz darauf das Ladengeschäft. Die Polizeiinspektion Mainz 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.