Autofahrer liefert sich Verfolgungsfahrt

Germersheim (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (ca. 00:15 Uhr) lieferte sich ein bislang unbekannter Autofahrer eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Nachdem die Beamten ihn auf dem Parkplatz des Germersheimer Bahnhofs kontrollieren wollten, flüchtete der Autofahrer über die Anschlussstelle Germersheim Mitte auf die Bundesstraße 9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen.

Im Baustellenbereich gelang ihm dann die Flucht. Die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen. Wir suchen Zeugen, die durch den geflüchteten Fahrer gefährdet wurden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Geschwindigkeitskontrolle am Adamshof

Kandel (ots) – Am 11.04.2023 wurde zwischen 11:00 Uhr – 13:00 Uhr durch Beamte der Polizeiinspektion Wörth am Rhein in Kooperation mit Beamten der Polizeiinspektion Bad Bergzabern eine Verkehrsüberwachung am Adamshof bei Kandel durchgeführt. Hauptaugenmerk lag hierbei auf der Geschwindigkeitsüberwachung. Gemessen wurden die Fahrzeuge, welche aus Richtung Kandel kamen wo eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften gilt.

Es konnten insgesamt 32 Verstöße festgestellt und geahndet werden. Der Spitzenreiter fuhr 85 km/h. Parallel zur Kontrollstelle wurde durch eine Zivilstreife der Verkehr auf der A 65 und der B 9 überwacht. Hierbei konnten neben Handy- und Gurtverstößen ein Überholen im Überholverbot durch einen Sattelzug festgestellt und geahndet werden.

Trunkenheitsfahrt

Wörth (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch fiel Beamten der Polizeiinspektion Wörth in Maximiliansau ein unsicher fahrender Pedelecfahrer auf. Dieser wurde aufgrund dessen einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Im Zuge dieser konnte bei dem 42-jährigen Fahrer Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Test ergab ein Wert von 2,41 Promille, weshalb dem Fahrer eine Blutprobe entnommen wurde und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

Schulwegkontrollen

Germersheim (ots) – Am Dienstagmorgen führten Germersheimer Polizisten gleich zwei Schulwegkontrollen durch. Im Zeitraum von 07:30-08:10 Uhr wurde an der Geschwister-Scholl-/ und Nardini-Schule der Schwerpunkt auf die Verkehrssicherheit der Fahrradfahrer gelegt. Erfreulicherweise waren fast alle Fahrräder in einem vorbildlichen Zustand, sodass die Polizei ein positives Fazit ziehen konnte.