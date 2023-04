Smartphone aus der Hand gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Einem 65-Jährigen wurde am Dienstag 11.04.2023 das Handy aus der Hand entwendet. Der Senior stand gegen 20.40 Uhr in der Nähe eines Supermarktes in der Wörthstraße und hielt sein Handy in der Hand. Plötzlich erschien ein Unbekannter auf einem Fahrrad, schnappte sich beim Vorbeifahren das Smartphone aus der Hand des 57-Jährigen und flüchtete.

Der Täter war zwischen 18 und 21 Jahre alt, zwischen 1,70m und 1,80 m groß und von schmaler Statur. Der Unbekannte war noch in Begleitung eines weiteren unbekannten jungen Mannes.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel. 0621 963-2122 oder per

Mit Eisenstange Autos beschädigt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Ein bislang unbekannter Mann beschädigte am Dienstag (11.04.2023), gegen 11.40 Uhr, mit einer Eisenstange zwei Pkw und flüchtete anschließend. Die Fahrzeuge waren in der Roonstraße und in der Friedrich-Heene-Straße geparkt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von mindestens 1.700 Euro.

Die Tat wurde von Zeugen beobachtet, welche die Polizei verständigten. Der Täter war zwischen 30 und 35 Jahre alt, circa 1,70m groß und trug kurze schwarze Haare und einen Bart. Auffällig war der rote Jogginganzug. Zum Tatzeitpunkt trug er weiße Over-Ear-Kopfhörer.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel.0621 963-2122 oder per

Pkw touchiert Fußgängerin und flüchtet – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Eine 57-Jährige überquerte zu Fuß am Montag (10.04.2023), um 18.50 Uhr, bei grüner Ampel einen Fußgängerüberweg in der Saarlandstraße. Zum diesem Zeitpunkt bog eine Autofahrerin oder ein Autofahrer von der Stifterstraße in die Saarlandstraße ab und touchierte hierbei das mitgeführte Fahrrad der 57-Jährigen. Die Frau strauchelte, konnte sich aber noch abfangen. Das mitgeführte Fahrrad wurde jedoch beschädigt.

Anschließend flüchtete die Unfallverursacherin oder der Unfallverursacher ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die 57-Jährige konnte sich nur noch das Kennzeichen des Autos notieren.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Einbruch in Gerätelager einer Schule

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen in dem Zeitraum vom 06.04.2023 bis 11.04.2023 in ein Gerätelager einer Gesamtschule in der Hermann-Hesse-Straße ein. Im Innern wurden mehrere Schränke durchsucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet.

Es entstand lediglich Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621/963-2773 oder per

Blitzableiter auf Schuldach beschädigt

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte kletterten in dem Zeitraum vom 06.04.2023 bis 11.04.2023 auf das Dach einer Schule in der Schlesier Straße. Dort wurden mehrere Elemente eines Blitzableiters beschädigt und vom Dach geworfen.

Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

