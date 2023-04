Geschädigter einer Körperverletzung wehrt sich

Kaiserslautern (ots) – Weil er Polizeibeamte tätlich angegriffen hat, ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus Kaiserslautern. Dem 44-Jährigen wird sowohl Beleidigung, als auch Widerstand und Körperverletzung vorgeworfen. Das Paradoxe an der Sache: Der 44-Jährige wurde zunächst in den frühen Morgenstunden des Ostersonntages gegen 05 Uhr selbst Opfer eines Körperverletzungsdelikts.

Er war von mehreren Männern vor einer Gaststätte in der Altstadt geschlagen worden. Die

zu Hilfe kommenden und den Sachverhalt aufnehmenden Beamten griff der 44-Jährige unmittelbar mit Faustschlägen an. Einen Platzverweis befolgte er im Anschluss nicht, so dass er in Gewahrsam genommen werden musste. Hiergegen setzte er sich massiv körperlich zur Wehr, außerdem beleidigte er die eingesetzten Beamten fortwährend. +#

In den Diensträumen trat er zudem zwei Beamte. Dem Beschuldigten wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen. Die Beamten wurden leicht verletzt, blieben aber weiterhin dienstfähig. Die Ermittlungen, sowohl in Sachen Körperverletzung zum Nachteil des 44-Jährigen, als auch die Ermittlungen bezüglich dessen Auftreten gegenüber den Beamten, dauern an.|pvd

Sturzbetrunken in hilfloser Lage

Kaiserslautern (ots) – Bei einem nächtlichen Kontrollgang ist Mitarbeitern eines Sicherheitsdienstes in der Burgstraße eine hilflose Person aufgefallen. Sie verständigten kurz nach 2 Uhr die Polizei und teilten mit, dass sie einen offensichtlich betrunken Mann beobachtet hatten. Er könne nicht mehr richtig laufen und sei schon mehrmals hingefallen.

Die ausgerückte Streife fand vor Ort einen Mann auf dem Boden liegend vor. Er war so stark alkoholisiert, dass er nicht mehr alleine aufstehen konnte und auch nicht in der Lage war, einen Atemalkoholtest durchzuführen.

Weil der 41-Jährige nicht mehr wegefähig war und auch eine kleine Wunde am Kopf hatte, wurde der Rettungsdienst hinzugezogen und brachte den Mann ins Krankenhaus. |cri

Unbekannte Täter beschädigen Glastür

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter haben an einem Geschäft in der Pariser Straße über Ostern die Eingangstür beschädigt. Als eine Mitarbeiterin am Dienstagmorgen zur Arbeit kam, entdeckte sie die „Bescherung“: Ein Glaselement der Tür war kaputt. Offenbar hatte jemand versucht, es einzutreten. Dabei wurde eine Glasschicht beschädigt, ging aber nicht vollständig zu Bruch.

Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, die zwischen Karfreitag 15 Uhr, und Dienstag 07 Uhr, etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Streit beim Trinkgelage

Kaiserslautern (ots) – Während eines gemeinsamen Trinkgelages sind sich am Montagmittag zwei Männer am Guimaraes-Platz in die Haare geraten. Sie beleidigten und schlugen sich gegenseitig. Einsatzkräfte der Bundespolizei trennten die beiden Streithähne kurz nach 13 Uhr voneinander. Einer musste aufgrund seiner Blessuren mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt gegen beide wegen Körperverletzung. |cri

Lebensmittel geklaut und gleich verzehrt

Kaiserslautern (ots) – Wegen Diebstahls ermittelt die Polizei gegen einen jungen

Mann, der in der Nacht zu Mittwoch im Stadtgebiet aufgefallen ist. Die Mitarbeiterin einer Tankstelle in der Pariser Straße verständigte die Polizei, nachdem der Unbekannte im Shop verschiedene Lebensmittel aus den Regalen nahm und den Verkaufsraum verließ, ohne zu bezahlen.

Die Frau folgte dem Dieb und konnte ihm einen Teil seiner Beute wieder abnehmen.

Mit dem „Rest“ flüchtete der Mann zu Fuß.

Die verständigte Polizeistreife konnte den Tatverdächtigen wenig später in der

Nähe stellen und kontrollieren. Die gestohlenen Lebensmittel hatte er allerdings

schon verzehrt. Auf den 23-Jährigen kommt jetzt ein Strafverfahren zu. |cri

Rollstuhl gestohlen – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Gemeine Diebe haben in einem Mehrfamilienhaus in der Feuerbachstraße zugeschlagen. Sie stahlen den Elektro-Rollstuhl eines Hausbewohners, der im Hausflur abgestellt und mit einem Sicherungsschloss gesichert war.

Wie erst jetzt bekannt wurde, verschwand das medizinische Gerät bereits vor knapp 2 Wochen, in der Nacht vom 29.03.-30.03.2023. Es handelt sich um einen Elektro-Rollstuhl der Marke Meyra mit indirekter Lenkung. Er hat einen Wert von mehreren tausend Euro.

Zeugen, die gesehen haben, wer den Rollstuhl mitgenommen hat, oder die wissen, wo er jetzt steht, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

Zeugenhinweise zu Unfallfluchten gesucht

Kaiserslautern (ots) – In der Krimmstraße wurde in der Nacht von Montag auf

Dienstag ein Pkw von Unbekannten beschädigt. Am Dienstagmorgen stellte die

Halterin an ihrem blauen Toyota Aygo frische Unfallschäden mit weißen

Lackanhaftungen am Heckstoßfänger fest.

Da an der Unfallstelle Einzelteile einer fremden Seitenmarkierungsleuchte gefunden wurden, geht die Polizei derzeit davon aus, dass es sich beim Verursacherfahrzeug um ein größeres weißes Auto gehandelt haben dürfte, eventuell ein Renault oder ein Volvo.

Zeugen, die zwischen Montagabend, 18 Uhr, und Dienstagmorgen, 9 Uhr, etwas beobachtet haben, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631 369-2150 Kontakt mit der Polizeiinspektion

1 aufzunehmen. Der Toyota stand im fraglichen Zeitraum in Höhe des Hauses Nummer 3.

Eine Unfallflucht ist am Dienstag auch aus der Glockenstraße gemeldet worden. Ein Anwohner entdeckte am frühen Nachmittag, dass an seinem Pkw der Außenspiegel auf der Fahrerseite abgefahren wurde. Die Unfallzeit liegt zwischen Montag 16 Uhr, und Dienstag 14.30 Uhr. In dieser Zeit stand der VW Polo in Höhe des Hauses Nummer 77. Hinweise auf den Unfallverursacher gibt es bislang nicht.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, können sich unter der Nummer 0631 369-2250

an die Polizeiinspektion 2 wenden.

Zu einem weiteren Unfall mit Fahrerflucht kam es am Dienstag in der Herzog-von-Weimar-Str. Hier wurde zwischen 06 und 17.45 Uhr ein VW Golf, der in Höhe des Hauses Nummer 5 abgestellt war, von einem anderen Fahrzeug gerammt. Als die Halterin am späten Nachmittag zu ihrem Wagen kam, stellte sie den Schaden auf der Fahrerseite fest: Helle Kratzspuren waren an der Fahrertür zu erkennen. Vom Verursacher fehlt bislang jede Spur. |cri

Ein neues Gesicht im „Altstadtrevier“

Kaiserslautern (ots) – Das Kaiserslauterer „Altstadtrevier“, die PI Kaiserslautern 1, hat eine neue „zweite Chefin“: Polizeihauptkommissarin Birgit Wamsbach hat ihr Büro in der Gaustraße bezogen und die Position der stellvertretenden Dienststellenleiterin eingenommen. Zusammen mit Polizeirat Steffen Kroll, der die Inspektion seit Oktober 2022 leitet, bildet sie jetzt das neue Leitungsteam.

Die 49-Jährige folgt damit auf Ersten Polizeihauptkommissar Michael Schmidt, der das Polizeipräsidium Westpfalz zum Jahreswechsel verlassen hat und zum Polizeipräsidium Mainz gewechselt ist.

Ihre polizeiliche Laufbahn hat Birgit Wamsbach 1991 gestartet. Nach der Ausbildung war sie zunächst mehr als zehn Jahre beim Polizeipräsidium Rheinpfalz eingesetzt, bevor sie den Aufstieg zum gehobenen Dienst absolvierte. In die Westpfalz kam sie nach der Fußballweltmeisterschaft 2006.

Ihre erste Station: Die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 in der Logenstraße. Hier blieb sie drei Jahre, ging dann für ein Jahr zur PI Kusel, um anschließend zur PI Lauterecken zu wechseln, wo sie bis Ende 2017 als Dienstgruppenleiterin fungierte. Danach kehrte sie zur Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern zurück, wechselte dann aber in die Führungszentrale und wurde Ende 2020 Polizeiführerin vom Dienst. Etwas mehr als zwei Jahre später hat die Polizeihauptkommissarin jetzt also den Stellvertreter-Posten des Altstadtreviers inne.

Nach einer herzlichen Begrüßung durch PI-Leiter Steffen Kroll sowie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist Birgit Wamsbach schnell im Arbeitsalltag angekommen. „Ich freue mich auf mein neues Aufgabenfeld und eine gute Zusammenarbeit mit den netten Kolleginnen und Kollegen“, sagt die 49-Jährige, die sich als bekennender Betzefan jetzt auch dienstlich um den Fußballberg kümmern darf, da er im Zuständigkeitsbereich ihrer Inspektion liegt. |cri

Kreis Kaiserslautern

Bienen gestohlen

Neuhemsbach (ots) – Eine ärgerliche Überraschung hat eine Frau aus der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn am Ostermontag erlebt: Unbekannte Täter stahlen eines ihrer Bienenvölker.

Als die 71-Jährige gegen 13 Uhr nach ihren Bienen schauen wollte, deren aktueller Standort am Ortsausgang von Neuhemsbach in Richtung Sippersfeld an einem Waldstück war, fand die Frau statt der ursprünglichen 5 nur noch 4 Völker vor. Ein komplettes Bienenvolk inklusive Unterbringung samt Metalldeckel war verschwunden.

Zeugen, die gesehen haben, wer sich zwischen dem 07. und 10. April an den Bienenvölkern zu schaffen gemacht hat, und die Hinweise auf ein Fahrzeug und/oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631/369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern zu melden. |cri

Berauscht und ohne Führerschein über den Feldweg

Hochspeyer (ots) – Gleich aus mehreren Gründen ermittelt die Polizei gegen einen jungen Mann aus der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn. Es geht um Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Drogeneinfluss sowie um einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Der 20-Jährige war einer Polizeistreife in der Nacht zu Mittwoch aufgefallen, weil er mit seinem Pkw über einen Feldweg in Richtung Fischbach fuhr. Als die Beamten den Wagen kontrollierten, schlug ihnen gleich aus dem Innenraum starker Marihuanageruch entgegen.

Der junge Mann am Steuer gab unmittelbar an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Ein freiwilliger Urintest reagierte zudem positiv auf die Einnahme von Rauschgift. Der 20-Jährige musste deshalb zwecks Entnahme einer Blutprobe mit zur nächsten Polizeidienststelle kommen.

Darüber hinaus wurden bei der Durchsuchung des Fahrzeugs zwei Tütchen mit grünlichen Brocken gefunden und sichergestellt. Ersten Überprüfungen zufolge handelt es sich um Marihuana. Die Ermittlungen sowie die Überprüfung der weiteren Fahrzeuginsassen dauern an. |cri

Rollerfahrer flüchtet vor Kontrolle

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Ein Rollerfahrer hat am Dienstag 11.04.2023 vor der Polizei Reißaus genommen. Einer Streife war der Motorroller samt Sozia gegen 19 Uhr in der Burgstraße aufgefallen. Beim Anblick des Polizeifahrzeugs gab der Fahrer Gas und flüchtete über Fußwege entlang des Freibads. Zeugenangaben zufolge war er auch sehr rasant im Bereich der Kirche unterwegs.

Während der Fahndung kontrollierten die Beamten wenig später ein Pärchen, das zu

Fuß unterwegs war, das jedoch viel Ähnlichkeit mit dem Rollerfahrer und seiner Sozia aufwies. Der junge Mann stand augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel. Nachdem die Personalien der beiden festgestellt waren, durften sie weitergehen.

Als aber kurz darauf der Roller entdeckt wurde, mit dem die Unbekannten geflüchtet waren, und Recherchen ergaben, dass er auf den zuvor kontrollierten Mann angemeldet ist, wurde der 25-Jährige erneut aufgesucht. Er bestritt zwar weiterhin, den Roller gefahren zu haben, musste aber trotzdem mit zur Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen.

Im Raum steht allerdings nicht nur der Verdacht des Fahrens unter Drogen- und Alkoholeinfluss, sondern auch des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie der Straßenverkehrsgefährdung. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Scheibe an Kirche eingeworfen

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Unbekannte haben in der Klosterstraße in Enkenbach-Alsenborn das Fenster einer Kirche beschädigt. Der oder die Täter warfen einen kleinen Stein durch eins der Bleiglasfenster und beschädigten dadurch eine Glaskachel. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Die Tatzeit liegt zwischen Sonntag, 11 Uhr und Dienstag 09 Uhr. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Pkw zerkratzt

Otterbach (ots) – Unbekannte haben von Sonntag auf Montag einen Pkw beschädigt. Der Wagen stand zwischen 21 Uhr und 11 Uhr in der Schulhausstraße in Höhe der Hausnummer 4. In dieser Zeit zerkratzten die Täter die Fahrerseite mit einem spitzen Gegenstand. Der Schaden wird auf ungefähr 3.500 Euro geschätzt.

Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz