Streit artet in Handgreiflichkeit aus

Mannheim-Quadrate (ots) – Am Dienstagabend kam es gegen 21.30 Uhr im Quadrat S 5 zu einer Körperverletzung, bei der eine 28-jährige Frau von einem unbekannten Mann ins Gesicht geschlagen wurde. Die Frau und der Mann waren zuvor aufgrund des Hundes der Frau, in Streit geraten.

Der Mann fühlte sich von der Größe des Hundes eingeschüchtert, fürchtete auch um seinen eigenen Hund und schlug der Frau deshalb ins Gesicht. Als die Frau den Mann festhalten wollte, um die Polizei zu rufen, riss sich dieser los und verschwand in unbekannte Richtung. Die Frau verletzte sich hierbei leicht an der Hand.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche Angaben zu dem Mann oder der Tat machen können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, unter Tel.: 0621-12580 zu melden.

Mann fährt 15-jährigen Radfahrer an und flüchtet

Mannheim (ots) – Am Samstagnachmittag, gegen 18:15 Uhr ereignete sich im Einmündungsbereich U 6/Friedrichsring ein Verkehrsunfall, bei dem ein 15-Jähriger leicht verletzt wurde. Der 15-Jährige fuhr auf einem Radweg den Friedrichsring entlang. Im Einmündungsbereich konnte ein Zeuge beobachten, wie ein VW-Fahrer in den Friedrichsring einbog und hierbei die Vorfahrt des Jungen missachtete.

Durch den Aufprall stürzte der 15-Jährige über sein Lenkrad und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Trotz des verletzten Radfahrers flüchtete der Verursacher von der Unfallstelle. Bei dem Pkw handelte es sich um einen grauen VW. Neben dem Fahrer konnte ein weiterer männlicher Fahrzeuginsasse wahrgenommen werden. Der 15-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen. Weitere Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten, werden gebeten sich mit dem Verkehrsdienst Mannheim, unter der Telefonnummer 0621 174-4222 zu melden.

PKW missachtet Vorfahrt der Straßenbahn

Mannheim (ots) – Am Dienstagabend bog eine 24-jährige Citroen-Fahrerin von der Roonstraße in die Seckenheimer Straße ab. Dabei übersah sie aber die Vorfahrt der querenden Straßenbahn und stieß mit dieser zusammen. Zum Glück wurde dabei niemand verletzt.

An der Straßenbahn entstand ein Schaden von 2.000 Euro. Das Auto der Unfallverursacherin wies einen Schaden von rund 7.000 Euro auf und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Einmündungsbereich der Roonstraße in die Seckenheimer Straße in beide Fahrtrichtungen zeitweise gesperrt werden. Der Straßenbahnverkehr wurde

vorrübergehend über die Schwetzinger Straße umgeleitet.

Mann flüchtet zu Fuß von Unfallstelle

Mannheim (ots) – Ein Zeuge beobachtete am Dienstag, kurz vor 20:30 Uhr, wie in der Ackerstraße ein BMW mit französischem Kennzeichen mit einem dort geparkten Volvo zusammenstieß. Der Fahrer stieg aus, holte eine Sporttasche aus dem Auto und flüchtete zu Fuß in Richtung Riedfeldstraße. Den BMW ließ er beschädigt und unverschlossen zurück. Am Volvo entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro.

Die Person wird wie folgt beschrieben: männlich, ungefähr 170 cm groß und hatte einen Schnauzer. Der Unfallfahrer trug eine graue Kappe und einen dunklen Pullover mit rotem Emblem.

Gegen ihn wird derzeit wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, unter der Telefonnummer 0621/3301-0, zu melden.

Versuchter Einbruch in Jugendhaus – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – In der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag und Dienstagmorgen suchten bislang unbekannte Täter bzw. Täterinnen das Gelände eines Jugendhauses in der Erlenstraße auf. Aus bislang ungeklärten Gründen betraten die Täter das Grundstück und beschädigten diverse Sitzbänke, Europaletten, Blumenkübel sowie vereinzelte Pflanzen.

Bei dem anschließenden Versuch in die Kellerräumlichkeiten des Jugendhauses zu gelangen, scheiterten die Unbekannten. Das Polizeirevier Neckarstadt hat nun die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Telefonnummer.: 0621/3301-0 in Verbindung zu setzen.