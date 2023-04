Fassade mit Eiern beworfen

Sinsheim (ots) – Dienstagnachmittag zwischen 16:30-17:30 Uhr bewarf eine bislang unbekannte Täterschaft eine Hauswand in der Kurpfalzstraße mit Eiern. Da die Hauswand der 59-jährigen Besitzerin bereits am Mittwoch 05.04.2023 mit Eiern beworfen wurde, alarmierte sie die Polizei.

Das Polizeirevier Sinsheim hat die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung

aufgenommen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist noch unklar.

Zeugenhinweise werden unter Tel.: 07261/ 690-0 entgegengenommen.

Unfall – Fahrbahnsperrung aufgehoben

St. Leon-Rot (ots) – Die Sperrung auf der Wieslocher Straße (L628) zwischen der

B3 und der L 546 ist aufgehoben. Eine Skodafahrerin befuhr die L 628 in Richtung

St. Leon-Rot. Ein entgegenkommender Audifahrer beabsichtigte, in die Straße „In

den unteren Wald“ abzubiegen, übersah hierbei jedoch die Skodafahrerin.

Durch den Zusammenstoß wurde der Audifahrer leicht, die Skodafahrerin schwer verletzt.

Die beiden verletzten Unfallbeteiligten wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Während der Unfallaufnahme musste die L 628 komplett gesperrt werden.

Die Fahrzeuge mussten beide abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Der Verkehrsdienst des Polizeipräsidium Mannheim hat die weiteren Ermittlungen

aufgenommen.

Einbruch in Friseursalon

Schwetzingen (ots) – In der Zeit von Samstag, 19.30 Uhr bis Dienstag, 09.45 Uhr kam es in der Karlsruher Straße zu einem Einbruch in einen Friseursalon. Der oder die unbekannten Täter hebelten das Fenster des Shops auf und entwendete aus der Ladenkasse mehrere hundert Euro.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Schwetzingen unter

Tel: 06202-2880 zu melden