Festnahme nach Entreißdiebstahl

Bad Soden-Neuenhain, Georg-Rückert-Straße, 11.04.2023, 21:00 Uhr.

(da)Am Mittwochabend gegen 21:00 Uhr kam es in Bad Soden-Neuenhain zu einem Entreißdiebstahl zum Nachteil einer älteren Dame. Auf ihrem Nachhauseweg näherte sich eine der Dame unbekannte Person von hinten an, um ihr sodann in der Georg-Rückert-Straße die Handtasche zu entreißen. Die Geschädigte fiel durch die Kraft des Täters in ein Gebüsch und wurde dabei leicht verletzt.

Im Zuge der unmittelbar erfolgten Nahbereichsfahndung konnten die eingesetzten Polizeikräfte eine Person antreffen, die mit der zuvor angegebenen Täterbeschreibung der Geschädigten übereinstimmte. Diese führte sogar noch Diebesgut bei sich, das eindeutig der Geschädigten zugeordnet werden konnte. Seit Anfang März kam es im Main-Taunus-Kreis zu vier gleichgelagerten Sachverhalten. Ob zwischen diesen Fällen ein Zusammenhang besteht ist Teil der polizeilichen Ermittlungen.

Zweimal Sachbeschädigung durch Feuer

Hofheim-Marxheim, 11.04.2023, 22 Uhr, Schwalbach, Marktplatz, 12.04.2023, 01:15 Uhr.

(da)In der Nacht auf Mittwoch wurden im Main-Taunus-Kreis eine Mülltonne sowie Strohballen angezündet. Demnach meldete eine Zeugin gegen 22:00 Uhr im Feld nahe der Rheingaustraße in Hofheim mehrere Glutnester an dort befindlichen Strohballen. Gleichzeitig seien augenscheinlich vier bis fünf Jugendliche im Alter von 15-18 Jahren teils mit Fahrrädern teils zu Fuß geflüchtet.

Einer der Jugendlichen habe eine weiße Basecap getragen. Die hinzugezogene Feuerwehr konnte nach einer halben Stunde ihre Löscharbeiten erfolgreich beenden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 EUR.

Ebenfalls um Jugendliche soll es sich am Marktplatz in Schwalbach gehandelt haben. Hier meldete ein Zeuge gegen 01:15 Uhr nachts Jugendliche, die mit Feuerwerkskörpern hantiert und anschließend eine größere Altpapiermülltonne in Brand gesetzt hatten. Anwohner konnten den Brand schnell eindämmen, sodass die Feuerwehr in diesem Fall nur noch vereinzelt nachlöschen musste. Die Täter können hier nicht näher beschrieben werden. Der Sachschaden beträgt nach einer ersten Schätzung ca. 500EUR. In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06196 / 2073-0 entgegen.

Betrüger erbeuten Bargeld von Seniorin

Eppstein, 11.04.2023, 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr.

(da)Eine Seniorin aus Eppstein wurde an Mittwochmittag von Betrügern um 2.500EUR gebracht. Die Dame erhielt zunächst einen Anruf eines vermeintlichen Bankmitarbeiters, der ihr mitteilte, dass von ihrem Konto eine Abbuchung aufgrund eines angeblich gebuchten Urlaubs vorgenommen wurde. Da die ältere Dame jedoch keinen Urlaub gebucht hatte, wollte sie diesen Geldbetrag zurückerhalten.

Hierzu machte der falsche Bankmitarbeiter ihr glaubhaft, dass sie zunächst 2.500 EUR von ihrem Bankkonto abheben solle, damit durch Erreichen des Tageslimits keine weiteren unrechtmäßigen Abbuchungen mehr erfolgen können. Die Geschädigte kam dieser Aufforderung nach, begab sich zum nahegelegenen Geldinstitut und den genannten Betrag ab. Zuhause wurde sie von einem weiteren falschen Bankmitarbeiter kontaktiert, der sie aufforderte das nun abgehobene Bargeld in eine Mülltonne der im Ort befindlichen Kirchengemeinde zu hinterlegen.

Als die Dame dieses Vorgehen hinterfragte, teilte man ihr mit, dass dieses Verfahren eng mit der Polizei abgestimmt worden sei. Hierzu verband man sie mit der vermeintlichen Polizei in Eppstein, die ihr das Vorgehen bestätigte. Im Irrglauben, ihr Bargeld sei durch die Polizei geschützt, deponierte sie nun ihr Bargeld wie vereinbart in der Mülltonne. Im Anschluss versuchten die Betrüger ihr Glück weiter auszureizen, indem sie die Geschädigte erneut aufforderten nun 9.000EUR abzuheben.

Nach dieser zweiten Abhebung kamen der Geschädigten nun erhebliche Zweifel und sie kontaktiere ihren Sohn, der nun weitere Betrügereien direkt unterbinden konnte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06196 / 2073-0 entgegen.

Falsches Blaulicht an PKW

Hochheim, Schlossgasse, 11.04.2023, 22:30 Uhr.

(da)Am Mittwochabend wurde in Hochheim ein weißer Opel Astra festgestellt, der ein verbotenerweise ein Blaulicht verbaut hatte. Aufmerksamen Zeugen fiel das Fahrzeug zunächst gegen 22:30 Uhr in Hochheim auf, als dieses einen Kreisel passierte und im Kreisverkehr ein in Höhe der vorderen Stoßstange verbautes Blaulicht einschaltete.

Eingesetzte Polizeikräfte konnten das Fahrzeug samt Fahrer feststellen. Da der Fahrer keinerlei Nachweis über die Rechtmäßigkeit eines solchen Einbaus vorweisen konnte, wurde das Blaulicht sichergestellt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Einbrecher suchen zwei Transporter heim

Bad Soden, Zwischen Samstag, 08.04.2023, 13 Uhr und Dienstag, 11.04.2023, 08:22 Uhr.

(Sto) Zwischen Samstagmittag und Dienstagmorgen haben bislang unbekannte Täter in der Mozartstraße in Bad Soden insgesamt zwei Transporter aufgebrochen und daraus Werkzeug in Höhe von mehreren tausend Euro entwendet. Nach ersten Erkenntnissen wurde in einem Fall eine Fahrzeugtür aufgehebelt, im anderen Fall eine Seitenscheibe eingeschlagen.

Bei beiden Sachverhalten entwendeten die Täter zahlreiche Werkzeuge im Gesamtwert von ca. 14.500 Euro sowie insgesamt drei Kennzeichenschilder. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird derzeit auf ca. 4.500 Euro geschätzt. Bei den angegangenen Fahrzeugen handelt es sich um zwei Lkw, einen weißen Peugeot sowie einen weißen Citroen.

Die aufnehmenden Beamten führten vor Ort Spurensicherungsmaßnahmen durch und nahmen zwei Strafanzeigen auf. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen diesbezüglich übernommen und bittet Zeugen, sich telefonisch unter 06196 / 2073-0 zu melden.

Bedrohung nach Verkehrsunfall in Hattersheim

Hattersheim-Okriftel, Erlenstraße/Martin-Luther-Straße, 11.04.2023, 18:30 Uhr.

(da)Mittwochabend kam es zunächst zu einem Verkehrsunfall in Hattersheim-Okriftel, in dessen Folge der Unfallverursacher den Geschädigten bedrohte. Im Kreuzungsbereich der Erlenstraße sowie Martin-Luther-Straße touchierte der 29-jährige Fahrer eines weißen Mercedes-Sprinter gegen 18:30 Uhr die Fahrerseite eines weißen VW-Crafter. Hierdurch wurden die Beifahrerseite des Mercedes sowie die Beifahrerseite des VW leicht beschädigt.

Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 500 EUR geschätzt. Im unmittelbaren Nachgang kam es jedoch zu Unstimmigkeiten zwischen den Unfallbeteiligten, im Zuge derer der 29-Jährige einen Hockey-Schläger hervorholte und dem Fahrer des VW-Crafter drohte. Hinzugezogene Polizeikräfte stellten nicht nur den Hockey-Schläger sicher sondern auch fest, dass dessen Besitzer ein hohes Maß an Alkohol konsumiert hatte.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab über 2,0 Promille. Weiterhin gab der Beschuldigte an, am Vortrag Cannabis konsumiert zu haben. Aufgrund dieser Gesamtumstände musste der Beschuldigte die Polizeikräfte auf die Polizeistation Hofheim begleiten, wo eine ärztliche Blutentnahme durchgeführt wurde. Hiervon ließ sich der 29-Jährige jedoch nicht beirren, und so suchte er im weiteren Verlauf des Abends den Geschädigten an dessen Wohnanschrift auf, um ihn erneut zu bedrohen. Dies hatte zur Folge, dass die Nacht für diesen Mann in der polizeilichen Ausnüchterungszelle endete.

Unfall mit Schwerverletzten

B8/Bad Soden-Altenhain & Königstein, 12.04.2023, 07:20 Uhr.

(da)Am heutigen Donnerstagmorgen gegen 07:20 Uhr kam es auf der B8 zwischen Bad Soden-Altenhain und Königstein zu einem Verkehrsunfall mit Schwerverletzten, im Zuge dessen die Bundesstraße für mehrere Stunden vollgesperrt werden musste. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Fahrer einer schwarzen Mercedes V-Klasse nach links von der Fahrbahn ab, als dieser von Altenhain kommend nach Königstein fuhr.

Hierbei wurde er durch die aus Königstein kommende Fahrerin eines silbernen VW-Up erfasst. Diese stieß mit der Front ihres PKW in die Beifahrerseite des Mercedes. Beide Fahrzeuge wurden durch die Wucht des Aufpralls in den Straßengraben geschleudert. Weiterhin wurde der Seat Leon einer hinter der VW-Fahrerin befindlichen Frau durch umherfliegende Trümmerteile leicht beschädigt. Die Fahrerin des VW und der Mercedes-Fahrer mussten aufgrund ihrer Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht werden und werden derzeit stationär behandelt. Die Fahrerin des Seat blieb glücklicherweise unverletzt.

Zur weiteren Beurteilung der Gesamtumstände des Unfalls wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Hierzu musste die B8 über mehrere Stunden vollgesperrt werden. Zeugen des Unfalls können sich beim Regionalen Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus unter 06192 / 2079-0 melden.

Schwerer Unfall im Baustellenbereich

Hochheim, Bundesautobahn 3, Dienstag, 11.04.2023, 16:15 Uhr.

(wie) Am Dienstagnachmittag wurden bei einem Verkehrsunfall am Wiesbadener Kreuz zwei Menschen verletzt, einer davon schwer. Ein 55-Jähriger befuhr mit einem Opel die A 3 im Baustellenbereich des Wiesbadener Kreuzes in Richtung Frankfurt.

Als er sich kurz nach dem Autobahnkreuz auf dem rechten der drei Fahrstreifen befand, wechselte plötzlich ein 46-Jähriger mit einem Sattelzug von der Mitte auf den rechten Fahrstreifen. Dieser erfasste den Opel seitlich, der dadurch vor den Sattelzug gedreht wurde. Beim Aufprall mit den Miniguards in der Fahrbahnmitte wurde der Opel in die Luft gehoben und geriet so in die Gegenfahrspur.

Dort kam es zu einer Kollision mit dem entgegenkommenden Audi eines 41-Jährigen und im weiteren Verlauf mit dem Renault eines 53-Jährigen. Der Opel kam schließlich schwer beschädigt auf dem Dach zum Liegen. Der 55-jährige Opel-fahrer wurde bei dem Unfall schwer, der 41-jährige Audi-Fahrer leicht verletzt. Die Verletzten brachte der Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, der Opel und der Audi mussten abgeschleppt werden. Die fahrbahntrennenden Miniguards richtete eine Baustellensicherungsfirma wieder neu aus.

Den Sachschaden schätzt die Autobahnpolizei auf circa 44.000 EUR.

