Wiesbaden

A3 – Verkehrsunfall mit verletzten Personen – Rettungshubschrauber im Einsatz

Wiesbaden (ots) – Am späten Dienstagnachmittag des 11.04.2023 um 16:52 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall an dem eine Familie aus Limburg (Großeltern mit Enkelkindern) und ein deutscher Sattelzug beteiligt waren. Der Unfall ereignete sich auf der A3 Richtung Würzburg kurz vor der Anschlussstelle Idstein. Der 62-jährige Großvater fuhr zusammen mit seiner 64-jährigen Ehefrau und den beiden 4- und 6-jährigen Enkelkindern in ihrem PKW auf dem mittleren von drei Fahrstreifen.

Der 47-jährige rumänische Staatsangehörige als Lenker des deutschen Sattelzuges fuhr auf dem rechten von drei Fahrstreifen. Aus ungeklärter Ursache fuhr der 62-jährige Großvater gegen den Auflieger des deutschen Sattelzuges. Beide Fahrzeuge blieben beschädigt auf dem rechten

Fahrstreifen stehen. Die Insassen des PKW wurden durch den Unfall verletzt.

Aufgrund der Unfallschilderungen wurde durch die Rettungsleitstelle ein Rettungshubschrauber sowie mehrere Rettungswagen und Löschzüge zur Unfallstelle entsandt. Aufgrund des Einsatzes des Rettungshubschraubers, der auch an der Unfallstelle landete, wurde die Richtungsfahrbahn Frankfurt für mehrere Minuten voll gesperrt. Die verletzten Insassen des PKW wurden schließlich durch einen Rettungswagen in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht. Der Rettungshubschrauber konnte nach wenigen Minuten die Unfallstelle ohne Patienten verlassen.

An den Kraftfahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 12.500 Euro. Die Insassen des

PKW wurden nach ersten Erkenntnissen nur leicht verletzt. Der Rückstau betrug zeitweise mehr als 10 Kilometer. Die Reifen des Aufliegers mussten vor Ort

repariert werden, was schließlich um 20 Uhr erfolgreich beendet wurde.

Roller versucht zu entwenden – Täter festgenommen

Wiesbaden, Rheingauviertel, Dotzheimer Straße, 11.04.2023, 23:15 Uhr.

(mk) In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchten zwei männliche Personen offensichtlich einen in der Dotzheimer Straße abgestellten Roller zu entwenden. Gegen 23:15 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis darüber, dass sich gerade zwei Unbekannte an einem in der Dotzheimer Straße abgestellten Roller zu schaffen machen würden.

Die umgehend entsandten Streifen konnten die beiden Personen vor Ort antreffen. Nach Ansprache durch die Polizeikräfte versuchten sie zunächst fußläufig zu flüchten, konnten nach kurzer Verfolgung aber beide festgenommen und anschließend auf dem Polizeirevier erkennungsdienstlich behandelt werden.

Am ursprünglichen Antreffort wurde ein Roller aufgefunden bei dem sich der Verdacht erhärtete, dass dieser versucht wurde zu entwenden. Ein Ermittlungsverfahren wurde gegen die beiden Angetroffenen gefertigt.

Drei Pkw zerkratzt

Wiesbaden/Biebrich, Steinstraße, 10.04.2023, 17 Uhr bis 11.04.2023, 08:45 Uhr.

(mk) Zwischen Montag und Dienstag wurden drei im Ortsteil Biebrich geparkte Pkw

durch einen oder mehrere bislang Unbekannte zerkratzt und dadurch beschädigt.

Die drei Pkw, ein weißer BMW, ein schwarzer Ford Mondeo und ein silberner

Peugeot, waren in der Steinstraße im Wiesbadener Ortsteil Biebrich abgestellt

und wurden über die gesamte Fahrzeugfläche mit einem unbekannten Gegenstand

zerkratzt.

Die Tat muss nach derzeitigen Erkenntnissen zwischen 17:00 Uhr abends und 08:45 Uhr stattgefunden haben. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter Tel: 0611/345-2340 entgegen.

Unfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer

Wiesbaden, Schiersteiner Straße, 11.04.2023, 16:35 Uhr.

(mk) Am Dienstagmittag kam es im Bereich der Schiersteiner Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 20-Jähriger gegen 16:35 Uhr mit seinem Moutainbike die Schiersteiner Straße aus Richtung Erich-Ollenhauer-Straße kommend in Fahrtrichtung Kaiser-Friedrich-Ring.

Hierbei nutzte er die kombinierte Fahrrad-/Busspur. Zur gleichen Zeit befuhr eine 19-Jährige mit ihrem Pkw die Schiersteiner Straße in gleicher Fahrtrichtung. In Höhe der Einfahrt

eines Lebensmittelmarktes beabsichtigte die Fahrerin des Pkw von der Schiersteiner Straße nach rechts über die Fahrrad-/Busspur in die Einfahrt des Lebensmittelmarktes zu fahren.

Offensichtlich sah sie erst beim Abbiegen den von hinten nahenden 20-Jährigen, woraufhin sie sofort abbremste. Dennoch stand sie aber schon teilweise auf der kombinierten Fahrrad-/Busspur. Der Fahrradfahrer wich daraufhin nach rechts auf den Gehweg aus und stieß hier mit einem weiteren Kfz, welches aus der Einfahrt des Lebensmittelmarktes in die Schiersteiner

Straße einfahren wollte und verkehrsbedingt wartete, zusammen. Infolge des

Zusammenstoßes wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt.

Angebranntes Essen löst größeren Einsatz aus

Wiesbaden, Dotzheim,August-Bebel-Straße, 11.04.2023, 21:25 Uhr.

(mk) Am Dienstagabend kam es im Bereich der August-Bebel-Straße zu einem größeren Aufkommen von Einsatzfahrzeugen von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Gegen 21:25 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis darüber, dass in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein Rauchwarnmelder ausgelöst habe und zudem Rauchgeruch wahrnehmbar sei.

Vor Ort stellte sich heraus, dass der Rauchwarnmelder aufgrund angebrannten Essens ausgelöst hatte. Es kam zu keinerlei Personen- oder Gebäudeschäden, sodass alle Einsatzkräfte kurze Zeit später den Einsatz wieder beenden konnten.

Rheingau-Taunus

Vandalismus an Burgruine

Rüdesheim am Rhein, Rheinhöhenweg, Zwischen Mittwoch 05.04.2023, 16 Uhr und

Donnerstag, 06.04.2023, 08 Uhr.

(Sto) Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen haben unbekannte Personen

die Burgruine „Rossel“ im Rheinhöhenweg aufgesucht und Vandalismus betrieben.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass zwei Türen in der Burgruine beschädigt

und zwei Vorhängeschlösser entwendet wurden. Der Sachschaden wird auf mehrere

Tausend Euro geschätzt.

Die Rüdesheimer Polizei führt die Ermittlungen diesbezüglich und bittet Zeugen

um Hinweise unter (06722) 9112-0.

Zwei Personen bei Kollision verletzt

Idstein, Hauptstraße, Dienstag 11.04.2023, 11:40 Uhr.

(Sto) Bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw sind am Dienstagmorgen zwei

Personen leicht verletzt worden. Gegen 11:40 Uhr befuhren gemäß aktuellem

Ermittlungsstand zwei Pkw die Hauptstraße in Idstein, als die Vorausfahrende,

eine 65-jährige Frau aus Hünstetten, verkehrsbedingt halten musste. Die

dahinterfahrende 39-jährige Idsteinerin übersah in ihrem Ford den vor ihr

stehenden Opel und fuhr hinten auf. Beide Fahrzeugführerinnen wurden

leichtverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge

waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt

den Gesamtschaden auf ca. 5.000 Euro.

Motorradunfall mit verletzter Person

Bundesstraße 260, Schlangenbad/Schlangenbad-Wambach, Dienstag 11.04.2023, 20:25 Uhr.

(Sto) Am Dienstagabend kam es auf der B260 zwischen Schlangenbad und Schlangenbad-Wambach, auf Höhe der „Wambacher Mühle“ zu einem Verkehrsunfall in dessen Folge eine Person leicht verletzt wurde. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 30-jähriger Mann aus Wiesbaden auf seinem Yamaha-Motorrad die B260 von Wiesbaden kommend in Fahrtrichtung Koblenz.

Auf Höhe der „Wambacher Mühle“ beabsichtigte er, einen vor ihm fahrenden Pkw zu überholen und hatte bereits angesetzt, als er einen entgegenkommenden Pkw bemerkte. Der Wiesbadener brach den Überholvorgang ab und stürzte im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Gefahrenbremsung zu Boden. Der Unfallverursacher musste leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden, sein Motorrad wurde abgeschleppt. Der Schaden beläuft sich nach aktuellem Stand auf ca. 3.000 Euro. Zu einer Kollision mit anderen Verkehrsteilnehmern kam es nicht.

Verkehrsunfallflucht mit mehreren Tausend Euro Sachschaden

Taunusstein-Wehen, Freitag 07.04.2023, 21 Uhr und Samstag, 08.04.2023, 10:00 Uhr.

(Sto) Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen kam es in der Breslauer Straße in Taunusstein-Wehen zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der am geschädigten Pkw nach aktuellem Stand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro entstand. Demnach hatte ein 81-jähriger Taunussteiner seinen Pkw, einen grauen VW Golf, am Freitagabend auf seinem Privatparkplatz vor der Wohnung unbeschädigt abgestellt.

Am nächsten Morgen konnte er gegen 10:00 Uhr Beschädigungen an Kotflügel und

Stoßstange im Heckbereich feststellen. Derzeit gibt es keine Hinweise auf die

Verursacherin beziehungsweise den Verursacher.

Die Polizei in Bad Schwalbach führt die Ermittlungen diesbezüglich und bittet

unter (06124) 7078-0 um telefonische Zeugenhinweise.

