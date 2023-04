Darmstadt

Versuchter Einbruch am Osterwochenende

Darmstadt (ots) – Nichts zu holen gab es für bislang noch unbekannte Täter, die

über das verlängerte Osterwochenende einen Kindergarten im Stadtteil Kranichstein ins Visier genommen hatten. Zwischen 17 Uhr am Donnerstag (06.04.) und 07 Uhr am Dienstag (11.04.) versuchten die Kriminellen vergeblich, durch eine Terrassentür in das Gebäude der Kindertagesstätte in der Borsdorffstraße einzudringen.

Hierbei beschädigten sie die Tür und ließen anschließend von ihrem Tatvorhaben ab. Das Kommissariat 43 hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Hinweise. Wem sind im Tatzeitraum verdächtige Personen aufgefallen? Die Darmstädter Kriminalpolizei nimmt Zeugenhinweise in dieser Sache unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Spendenübergabe an das KinderPalliativTeam Südhessen

Darmstadt/Südhessen (ots) – Mit einer Spende in Höhe von 1.500 Euro unterstützt das Polizeipräsidium Südhessen die wichtige Arbeit des KinderPalliativTeams in Südhessen.

Bei einer vorweihnachtlichen Kalenderaktion im Dezember 2022 spendeten Mitarbeiter des Polizeipräsidiums 500 Euro. Im Rahmen einer Blutspendenaktion, die im März 2023 stattfand, kamen durch Spendeneinnahmen nochmals 1.000 Euro zusammen.

Vor diesem Hintergrund lud die Behördenleitung am Dienstag (11.4.) den geschäftsführenden Teamleiter, Boris Knopf, in Begleitung der Sozialpädagogin, Nina Müller, ins Polizeipräsidium nach Darmstadt ein. So konnten in einer kleinen feierlichen Runde dem KinderPalliativTeam Südhessen schließlich 1.500 Euro übergeben werden.

Polizeipräsident Björn Gutzeit ist sehr erfreut über die große Spendenbereitschaft, dankt allen Kollegen für das entgegengebrachte Engagement und würdigt die bedeutsame Arbeit des

KinderPalliativTeams.

Auch der geschäftsführende Teamleiter, Herr Knopf, war von der Spendenbereitschaft und den überreichten 1.500 Euro beeindruckt. „Mit dieser Spende können wir vielen schwerstkranken Kindern und Jugendlichen helfen und deren Familien unterstützend zur Seite stehen. Mit den Worten „Es ist uns ein großes Anliegen, dass immer mehr Menschen auf die palliative Arbeit aufmerksam werden und sich mit dem Thema auseinandersetzen“, bedankte er sich.

Darmstadt-Dieburg

Streife nimmt Tatverdächtigen nach kurzer Flucht fest

Pfungstadt (ots) – Wegen des Verdachts des Diebstahls eines Rollers haben Beamte

der Polizeistation Pfungstadt am Dienstagabend (11.04.) einen 16-Jährigen vorläufig festgenommen. Gegen 16.30 Uhr hatte ein Zeuge die Polizei verständigt und einen verdächtigen Motorroller im Bereich der Ostpreußenstraße gemeldet.

Das Zündschloss war beschädigt, weshalb davon ausgegangen wurde, dass er aus einem Diebstahl stammt. Dies bestätigte sich bei Aufsuchen des Nutzers, der angab, dass das Zweirad im Laufe des Osterwochenendes entwendet wurde. Bei der Inaugenscheinnahme des Rollers durch die Streife fiel dem Streifenteam ein junger Mann auf, der in Richtung des Kleinkraftrades ging und bei Erblicken der Polizei die Flucht ergriff.

Ein Polizist konnte ihn jedoch einholen und festnehmen. Seine Einlassung sowie weitere Erkenntnisse erhärteten den Verdacht, dass der 16 Jahre alte Junge den Roller entwendet hatte. Der Pfungstädter muss sich jetzt in dem eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten. Ob er auch für weitere gleichgelagerte Taten in Frage kommt, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Baumaschinen im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen

Münster (ots) – Kriminelle hatten es in Münster auf drei Baumaschinen im Wert von mehreren Tausend Euro abgesehen. Am Montag (10.04.) bemerkten Zeugen die Spuren der bislang noch unbekannten Täter, die eine Tür zu einer Garage in der Straße „Hinterm Galgen“ aufgebrochen hatten. Aus dem Inneren entwendeten sie zwei Spritzgeräte sowie ein Gasprüfer und suchten damit im Anschluss unerkannt das Weite.

Der Wert der Beute dürfte mindestens 16.000 Euro betragen. Ersten Ermittlungen zufolge reicht der Tatzeitraum bis zum 27. März zurück. Das Kommissariat 21/22 hat ein Verfahren eingeleitet und hofft auf Mithilfe aus der Nachbarschaft. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Die Ermittler der Darmstädter Kriminalpolizei sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Odenwaldkreis

Einbruch in Forsthaus

Oberzent (ots) – Das alte Forsthaus Eduardsthal geriet in der Zeit zwischen Montagnachmittag (10.04.) und Dienstagmorgen (11.04.) in das Visier von Unbekannten. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und verschafften sich so Zugang in das Gebäude.

Sie entwendeten neben einer Geweihhälfte aus einem ebenfalls aufgebrochenen Nebengebäude zudem ein Stromaggregat. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen die ungebetenen Besucher einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06062/953-0.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen