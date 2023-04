Friedberg: Die Polizei-News

Fahrradcodierung – Terminvereinbarung erforderlich

Friedberg (ots) – Die Mitarbeiter der Polizeistation in Friedberg bieten Fahrradbesitzern die Codierung der Rahmen an. Interessierte Bürger werden gebeten vorher telefonisch einen Termin zu vereinbaren.

Montag 08.05.2023 bon 09-15 Uhr. Polizeistation Friedberg, Grüner Weg 3, 61169 Friedberg

Eine vorherige telefonische Terminvergabe zu den Geschäftszeiten unter 06031/601-421 ist zwingend erforderlich.

Bei der kostenlosen Aktion gravieren die Polizisten eine Nummer in den Fahrradrahmen. Dieser Code besteht aus der Kreiskennung (WE), einer Schlüsselzahl für die jeweilige Gemeinde und die Gemeindestraße, der Hausnummer sowie den Anfangsbuchstaben des Vor- und Zunamens.

Anhand dieser Kennung ist das Fahrrad seinem jeweiligen Eigentümer zuzuordnen.

Entwendete und/oder aufgefundene Fahrräder können so schnell an den Berechtigten zurückgegeben werden.

Zur Fahrradcodierung ist zu beachten:

Anmeldung ist zwingend erforderlich.

Bitte erscheinen Sie pünktlich zum Termin.

Personalausweis ist mitzubringen.

Neben dem Fahrrad muss ein Eigentumsnachweis / Rechnung sowie

ein gültiges Ausweisdokument vorgezeigt werden.

ein gültiges Ausweisdokument vorgezeigt werden. E-Bike Besitzer werden gebeten den Schlüssel für den Akku

mitzubringen.

mitzubringen. Räder mit Carbon-Rahmen können nicht codiert werden.

Scheibe eingeschlagen

Bad Nauheim (ots) – In der Bodestraße vergriffen sich Unbekannte an einem schwarzen Renault. Der „Scenic“ parkte in der Nacht von Montag auf Dienstag in Höhe der Hausnummer 22. Die Täter schlugen die Scheibe der Beifahrertür ein.

Ob aus Vandalismus oder um an Wertsachen aus dem Wagen zu gelangen, kann derzeit nicht gesagt werden. Die Reparatur des Schadens wird rund 250 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

An Kirchentür gehebelt

Wölfersheim (ots) – Die evangelische Kirche in der Wingertstraße rückte in den zurückliegenden Tagen in den Fokus unbekannter Einbrecher. Im Zeitraum von Sonntagmorgen, gegen 10.00 Uhr bis Dienstagmorgen, gegen 09.50 Uhr hebelten die Täter an einer Seitentür des Kirchenhauses. Die Diebe schafften es nicht einzudringen und ließen einen Schaden von rund 500 Euro zurück. Hinweise zu den Einbrechern nehmen die Ermittler der Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

An Turnhalle randaliert

Nidda (ots) – Auf rund 1.500 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den Unbekannte an der Turnhalle der Alteburgschule zurückließen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter Pflastersteine und einen Absperrpfosten gegen die Eingangstür der Halle schleuderten.

Zeugen, die die Täter zwischen Sonntagnachmittag, gegen 16.45 Uhr und Dienstagmorgen, gegen 10.00 Uhr beobachteten oder denen in dieser Zeit an der Schule Personen auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06042) 96480 bei der Polizeistation in Büdingen zu melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen