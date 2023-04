Hund frisst Giftköder und verendet

Borken (ots) – Ein 68-jähriger Borkener erstattete am Karfreitag 07.04.2023 Strafanzeige bei der Polizeistation Homberg, da sein Hund nach einem Spaziergang verendet sei. Nach eigenen Angaben hatte sein Hund am Vortag im Bereich der „Kippe Dosenberg“ in der Gemarkung Borken-Gombeth mehrere vermeintliche Giftköder gefressen.

Die Polizeistation Homberg ermittelt nun gegen Unbekannt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Es besteht der Verdacht, dass derzeit unbekannte Täter vermutlich mit Gift präparierte Bratwurststückchen in der dortigen Feldgemarkung ausgebracht haben, die der Hund des Anzeigenerstatters dann während der Spazierganges gefressen hat.

Der Anzeigenerstatter hatte während des Spazierganges bemerkt, dass sein Hund die im Feld liegende Bratwurststücke gefressen hatte und suchte umgehend einen Tierarzt auf. Trotzdem konnte die 9-jährige Mix-Schäferhündin nicht mehr gerettet werden und verendete wenige Stunden später.

Über die Art des Giftes kann derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen keine Aussage getroffen werden. Hinweise bitte unter 05681/774-0. TZ: Donnerstag, 06.04.2023, 12 Uhr.

Einbruch in Vereinsheim

TZ: Sonntag, 09.04.2023, 19:00 Uhr bis Montag, 10.04.2023, 08:00 Uhr

Wabern (ots) – Unbekannte sind in das Vereinsheim des FTSV Harle im Mühlenweg in Wabern-Harle eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster eines Lagerraums auf und verschafften sich somit Zutritt zum Objekt. Aus dem Innenbereich wurden durch die unbekannten Täter einige Pokale entwendet, die dann aber auf dem Außengelände zurückgelassen wurden. Außerdem wurde noch eine Fensterscheibe durch die unbekannten Täter eingeworfen.

Weiteres Diebesgut stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 300 EUR.

Die Polizeistation Fritzlar ermittelt. Hinweise bitte unter 05622/9966-0.

