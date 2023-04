28-Jähriger bei Streitigkeiten schwer verletzt

Alsfeld (ots) – In der Nacht zu Mittwoch 12.04.2023 kam es gegen 0.20 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen 2 Personen, in deren Verlauf ein 28-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zu Folge kam es zwischen dem 28-Jährigen aus Alsfeld und einem bislang unbekannten Mann in einem Schnellrestaurant in der Straße „Dirsröder Feld“ aus noch unklaren Gründen zu verbalen Streitigkeiten.

Daraufhin verlagerte sich die Auseinandersetzung der Männer vor das Restaurant, wo der Mann den Alsfelder mittels eines spitzen Gegenstands im Bereich des Oberkörpers schwer verletzte. Er flüchtete im Anschluss mit einem Fahrrad in Richtung Alsfelder Innenstadt. Der 28-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht.

Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Alsfeld und der Staatsanwaltschaft Gießen dauern an.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang alle Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich an die Polizeistation Alsfeld unter Tel: 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Zeugenaufruf – Körperverletzungsdelikte bei Disco Veranstaltung

Fulda/Flieden (ots) – Am Montag 10.04.2023 kam es in den frühen Morgenstunden zu mehreren Körperverletzungsdelikten in Flieden. Auf dem Vereinsgelände des SV Buchonia Flieden fand im dortigen Sportlerheim, Im Weiher, eine Oster-Disco statt. Gegen 01:15 Uhr wurde auf dem Parkplatz vor dem Vereinsgelände eine Person geschlagen.

Der bislang unbekannte Täter agierte hier aus einer Gruppe von mehreren Personen heraus. Als 2 Disco-Besucher dem Opfer zu Hilfe kamen, wurden auch diese von dem Täter geschlagen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Identifizierung des Täters geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Neuhof unter 06655/9688-0 in Verbindung zu setzen.

Scheibe von Bus eingeworfen

Bebra. Eine Scheibe eines weißen VW Kleinbusses warfen Unbekannte in der Zeit zwischen Freitagabend (07.04.) und Dienstagvormittag (11.04.) ein. Zur Tatzeit stand das Fahrzeug, an dem Sachschaden von etwa 1.500 Euro entstand, auf einem Firmenparkplatz in der Lindenallee.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Hersfeld. Unbekannte hebelten in der Nacht zu Dienstag (11.04.) ein Kellerfenster eines Einfamilienhauses in der Straße „Am Frauenberg“ auf. Anschließend betraten die Täter die Kellerräume und durchsuchten diese. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Es entstand jedoch Sachschaden von rund 400 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Roller gestohlen

Heringen. Ein Kleinkraftrad des Herstellers „Suzuki“ entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (11.04.). Zur Tatzeit stand der Roller mit dem Versicherungskennzeichen „280 NMF“ auf einem Privatgrundstück im Riedweg. Der genaue Wert des Fahrzeugs ist derzeit noch unklar.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Bürogebäude

Bad Hersfeld. Ein Bürogebäude in der Straße „Alter Kirchweg“ wurde in der Nacht zu Dienstag (11.04.) Ziel unbekannter Täter. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen schoben die Einbrecher zunächst das Rollo eines Fensters nach oben und brachen anschließend das Fensterglas auf. Ob etwas aus den Räumlichkeiten gestohlen wurde, ist momentan noch unklar. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unbekannt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichendiebstahl

Bad Hersfeld. Die beiden amtlichen Kennzeichen BS-WH 372 E eines weißen Opel Mokka stahlen Unbekannte zwischen Donnerstagabend (06.04.) und Dienstagmorgen (11.04.). Zur Tatzeit stand das Auto in der Fuldastraße.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Geschäftsraum

Freiensteinau. In einen Geschäftsraum in der Steinauer Straße brachen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (11.04.) ein. Die Einbrecher hebelten eine Tür des Gebäudes auf und gelangten so in die Räumlichkeiten, die sie anschließend durchsuchten. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar.

Es entstand jedoch Sachschaden von rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch

Grebenhain. Unbekannte versuchten in der Zeit zwischen Donnerstag (06.04.) und Dienstag (11.04.) eine Tür eines Baucontainers im Ringweg in Hartmannshain aufzuhebeln. Die Metalltür hielt den Hebelversuchen jedoch stand, sodass lediglich ca. 200 Euro Sachschaden entstanden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sporthalle mit Farbe beschmiert

Hofbieber. Unbekannte Täter besprühten zwischen Montagvormittag (10.04.) und Dienstagmorgen (11.04.) die Wände einer Sporthalle im Schulweg mit Farbe. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Lagerhalle

Flieden. Die Lagerhalle einer Firma in der Dorfstraße in Schweben war zwischen Donnerstag (06.04.) und Dienstagmittag (11.04.) Ziel unbekannter Täter. Indem sie eine Tür im rückwärtigen Bereich gewaltsam aufbrachen, verschafften sich die Einbrecher unerlaubt Zutritt. Aus dem Inneren entwendeten sie unter anderem diverse Elektrogeräte sowie zwei Pedelecs und Elektroller in bislang nicht bekanntem Wert. Der Sachschaden beträgt circa 800 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105.

Zweiradunfall mit leicht verletzter Person

Kirtorf/Ober-Gleen (ots) – Am Dienstag 11.04.23 gegen 19:10 Uhr, befuhr ein 17 Jähriger aus einem Kirtorfer Ortsteil mit einem Kleinkraftrad die Obergasse in Ober-Gleen. In Höhe des Dorfplatzes „Am Komp“ verlor er aufgrund eines technischen Defekts an seinem Krad die Kontrolle, fuhr gegen eine Hauswand und stürzte.

Der Jugendliche wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Am Krad entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro.

