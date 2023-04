Freinsheim: Klaviertrio-Abend am 30. April 2023

Freinsheim – Zu einem Klaviertrio-Abend mit Sarah Christian (Violine), Maximilian Hornung (Violoncello) und der lettischen Pianistin Lauma Skride. Alle drei Künstler stehen nicht zum ersten Mal auf „den Brettern, die die Welt bedeuten“ – natürlich in Freinsheim, im Von-Busch-Hof, und ihre Anhängerschaft ist schon seit ihren letzten Konzerten stetig gewachsen.

Sarah Christian ist seit 2013 1. Konzertmeisterin der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen. Neben Projekten mit renommierten Dirigenten und Solisten genießt sie vor allem auch die Möglichkeit, immer wieder selbst vom Pult aus zu leiten. Konzerte führten sie bereits in viele Länder Europas, nach China, Japan, Südamerika und die USA. Seit 2019 ist sie u. a. Professorin für Violine an der Hochschule für Musik in Stuttgart und konzertierte bereits mit Maximilian Hornung und Fabian Müller in Freinsheim.

Lauma Skride (Foto: Marco Borggreve)

Lauma Skride: „Wunderbar sensibel, mit herrlichen Klangfarben, immer wieder auch mit hochvirtuosem Elan“ sei das Spiel von ihr, wie es ihr der Bayerische Rundfunk in einer Rezension attestiert. Auch sie konnten wir schon mehrmals in Freinsheim bewundern. Insbesondere für ihre Interpretationen des deutschen klassischen und romantischen Repertoires wird sie geschätzt. Seit 2008 ist sie Trägerin des Beethoven-Ringes. Sie gastierte bei Orchestern wie dem Gewandhausorchester Leipzig, Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, Danish National Symphony Orchestra, BBC National Orchestra of Wales, Hungarian National Philharmonic Orchestra und der Dresdner Philharmonie, um nur einige zu nennen. Lauma Skride ist Mitbegründerin des „Skride Quartet“.

Komplettiert wird dieses Trio durch Maximilian Hornung (Violoncello). Er ist inzwischen einer der führenden Cellisten der jüngeren Generation und Freinsheim ist eine der Stationen, die er immer wieder aufsucht, wenn es sein Aufführungsplan zwischen Hongkong, Zürich, Amsterdam – um nur einige Orte aufzuzählen – zulässt. Maximilian Hornung wird vom Freundeskreis der Anne-Sophie Mutter Stiftung und vom Borletti-Buitoni-Trust in London unterstützt und gefördert. Im Frühjahr 2022 übernahm er die künstlerische Leitung der Traunsteiner Sommerkonzerte.

Maximilian Hornung (Foto: Marco Borggreve)

Inhalt dieses Konzertes wird sein: Ludwig van Beethovens Klaviertrio Nr. 3 c-Moll op. 1, Joseph Haydns Klaviertrio C-Dur Hob XV:27 und Felix Mendelssohn Bartholdys Klaviertrio Nr. 2 c-Moll op. 66.

Freuen Sie sich auf dieses wundervolle Konzert am Sonntag, 30.04.2023, 17:30 Uhr, im Kulturzentrum Von-Busch-Hof in Freinsheim. Einlass ist ab 16:30 Uhr.

Über die Website vbh-konzertant.de können Sie Ihre Kartenbestellung tätigen.

Die Eintrittspreise sind wie folgt: Erwachsene € 23,50, Schüler/Studenten € 7,00.

Alternativ ist es auch möglich, über die Touristinformation i-Punkt der Verbandsgemeinde Freinsheim Karten mit Bezahlung durch Bankkarte zu erwerben.